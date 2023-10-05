Обслуживать пассажиров в барнаульском аэропорту будут по-новому

Существующий зал прилета больше не будут использовать

05 октября 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: Аэропорт Барнаул

Из-за подготовки к строительству нового терминала барнаульского аэропорта изменится схема обслуживания пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Зал прилета, который использовали ранее, выведут из эксплуатации. Пассажиров будут принимать в главном здании. Сейчас строители работают над временным терминалом, в котором будут принимать людей во время обновления аэропорта.

Подъезд к существующему терминалу прилета закроют, потому что он не будет работать.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к строительству нового терминала с площади перед аэропортом убрали самолет Ан-2.