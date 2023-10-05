Обслуживать пассажиров в барнаульском аэропорту будут по-новому
Существующий зал прилета больше не будут использовать
05 октября 2023, 19:10, ИА Амител
Фото: Аэропорт Барнаул
Из-за подготовки к строительству нового терминала барнаульского аэропорта изменится схема обслуживания пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
Зал прилета, который использовали ранее, выведут из эксплуатации. Пассажиров будут принимать в главном здании. Сейчас строители работают над временным терминалом, в котором будут принимать людей во время обновления аэропорта.
Подъезд к существующему терминалу прилета закроют, потому что он не будет работать.
Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к строительству нового терминала с площади перед аэропортом убрали самолет Ан-2.
21:50:08 05-10-2023
У нас есть воздушная гавань?
00:59:28 06-10-2023
Зачем аэропорт если самолётов нет
12:55:55 06-10-2023
Кати (00:59:28 06-10-2023) Зачем аэропорт если самолётов нет... Если вы никуда не летаете, это еще не значит, что самолетов нет.
10:30:22 06-10-2023
почти 4 года без международки. По сути рейсы только в мск, даже в Иркутск и Владик нет, куда можно было бы слетать в качестве туриста. Расширить аэропорт за мульярды ради доп рейсов в мск?
10:59:34 06-10-2023
Барнаульский аэропорт не для пассажиров, а ради того чтобы существовала такая инфраструктура. Минимум удобства, очереди из пассажиров. Но работники аэропорта не унывают, благоденствуют. Сейчас затеяли программу по строительству, опять бюджетные денежки утекут ручейками в неизвестном правоохранительным органам направлении. Думаю, что ситуация не изменится - помню аэропорт 70-80 годов - одно лицо, и такой же уровень обслуживания.
11:48:15 06-10-2023
Ну так это ж вам не Нью-Васюки, из которых рейсы в Рио-де-Жанейро и Мельбурн. Пока только в мск. К 2030 г. и в Иркутск будет рейс и во Владивосток. Будут ли туристы?
13:49:45 07-10-2023
Комментарии такие трухлявые!Народ,вы что на жизнь обижены? Вы из той категории,которые вечно чем-то недовольны-строят-плохо,не строят- тоже плохо!Замрите и не живите!