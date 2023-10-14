Барнаул накрыл густой туман. Фото
Видимость в городе утром 14 октября крайне плохая
14 октября 2023, 10:29, ИА Амител
Туман в Барнауле / Фото: amic.ru
Густой туман опустился на Барнаул 14 октября. Из-за этого видимость на улицах города оказалась крайне плохой, а в городском аэропорту даже возникли сложности с вылетами и прилетами самолетов.
Как выглядит столица Алтайского края этим утром – в нашей фотоподборке.
Кстати, недавно климатолог Наталья Харламова рассказала, почему Барнаул стало часто затягивать туманом. По ее словам, для осени это вполне обычное явление.
18:30:06 14-10-2023
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