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Барнаул накрыл густой туман. Фото

Видимость в городе утром 14 октября крайне плохая

14 октября 2023, 10:29, ИА Амител

Густой туман опустился на Барнаул 14 октября. Из-за этого видимость на улицах города оказалась крайне плохой, а в городском аэропорту даже возникли сложности с вылетами и прилетами самолетов.

Как выглядит столица Алтайского края этим утром – в нашей фотоподборке.

Кстати, недавно климатолог Наталья Харламова рассказала, почему Барнаул стало часто затягивать туманом. По ее словам, для осени это вполне обычное явление.

Барнаул Погода

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Гость

18:30:06 14-10-2023

Кот все знает!

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