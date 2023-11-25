С начала 2023 года алтайским сиротам выдали 261 квартиру

Больше всего жилья предоставили в Бийске, Барнауле и Новоалтайске

25 ноября 2023, 21:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае с начала 2023 года детям-сиротам передали 261 квартиру, сообщили в региональном жилищном управлении.

Больше всего квартир предоставили в Бийске (83), Барнауле (79) и Новоалтайске (33). Полная статистика – в инфографиках:

Фото: vk.com/rgu22

Ранее рассказали, смогут ли сироты тратить жилищный сертификат на погашение ипотеки.