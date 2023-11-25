С начала 2023 года алтайским сиротам выдали 261 квартиру
Больше всего жилья предоставили в Бийске, Барнауле и Новоалтайске
25 ноября 2023, 21:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае с начала 2023 года детям-сиротам передали 261 квартиру, сообщили в региональном жилищном управлении.
Больше всего квартир предоставили в Бийске (83), Барнауле (79) и Новоалтайске (33). Полная статистика – в инфографиках:
Фото: vk.com/rgu22
Ранее рассказали, смогут ли сироты тратить жилищный сертификат на погашение ипотеки.
22:26:08 25-11-2023
При очереди в шесть тысяч и столько в год, последие в очереди получат через 23 года.
03:11:01 01-12-2023
Гость (22:26:08 25-11-2023) При очереди в шесть тысяч и столько в год, последие в очеред... В самом застраивающемся городе, где каждый год бьются рекорды по количеству вводимого в эксплуатацию жилья, нет жилья для нуждающихся, сирот, переселенцев из аварийного фонда... такие позорные показатели!
16:59:09 26-11-2023
Лучше расскажите как приобретает эти квартиры администрация края. Она покупает их у риелторов, которые скупают квартиры по краю, в основном по районам - так дешевле. Риелторы перепродают их дороже в 3-4 раза администрации края. А государство отпускает на каждого сироту около 1 млн 200 тыс руб. Вот такая арифметика.
03:13:02 01-12-2023
гость (16:59:09 26-11-2023) Лучше расскажите как приобретает эти квартиры администрация ... причем скупается всякий "неликвид". но, все равно, получить эту квартиру равно что выиграть в лотерею. Все больше власть пытается "откупиться" сертификатами на смешные суммы.