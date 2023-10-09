Депутат Госдумы помогает алтайскому сироте получить законное жилье
"Справедливая Россия – За правду" ищет выход из сложной жизненной ситуации гражданина
09 октября 2023, 15:00, ИА Амител
Уроженец Алтайского края обратился в Госдуму с просьбой помочь получить жилье, которое ему положено по закону, поскольку он сирота. Кроме того, у молодого человека есть проблемы в Уфе, где он сейчас живет и работает: ему не платят зарплату. Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду", глава алтайских социалистов Александр Терентьев будет помогать молодому человеку с его проблемами.
Что известно о заявителе?
До переезда в Уфу молодой человек, будучи сиротой, жил в Третьяковском районе Алтайского края. В 2020 году по решению суда Региональное жилищное управление было обязано предоставить ему в районе благоустроенное жилое помещение не менее 33 кв. м из специализированного жилищного фонда края или однокомнатную квартиру не менее 28 кв. м.
Исполнительное производство было возбуждено и на этом все остановилось. Мужчина уже обращался в РЖУ и просил обозначить сроки предоставления ему жилья. Также он написал заявление, что согласен на жилплощадь в Барнауле, Новоалтайске, Бийске или Рубцовске, если в Третьяковском районе нет подходящих вариантов. Но ему ответили, что сейчас разбираются с теми сиротами, кто выиграл суды в 2016-2020 годах. Прокуратура тоже не нашла оснований для реагирования.
Единственное, что мужчине удалось узнать, – это то, что он 1289-й в очереди (по состоянию реестровой записи на 1 марта прошлого года).
Что уже удалось предпринять?
Александр Терентьев направил депутатский запрос прокурору Алтайского края Антону Герману. В нем депутат просит провести проверку указанных сведений и принять меры.
Еще один запрос Александр Терентьев направил в прокуратуру Республики Башкортостан, чтобы защитить нарушенные трудовые права гражданина. Ведь, по словам молодого человека, бывший работодатель из Уфы не выплатил ему заработную плату за три месяца в размере 135 тыс. рублей. Добиться справедливости через компетентные органы самостоятельно у мужчины не получается – идут одни отписки.
Депутат ждет ответ от обеих прокуратур и следит, как будут развиваться дальнейшие события.
15:33:49 09-10-2023
Александр Васильевич (Терентьев) - Человечище! Побольше бы таких настоящих народоизбранников!
19:22:59 09-10-2023
Гость (15:33:49 09-10-2023) Александр Васильевич (Терентьев) - Человечище! Побольше бы т... Хорошо лизнул, помощник депутата
15:33:51 09-10-2023
Пиар Терентьева, не больше.
16:19:40 09-10-2023
а остальные 1288 что получат?
18:45:24 09-10-2023
Специально стал смотреть рассказ после заголовка. Не сомневался что тереньтьев парится. Понты, дороже денег.
18:56:19 09-10-2023
Третьяков окружил себя малограмотным бабьем, работа стоит, вопросы не решаются
08:39:26 10-10-2023
Гость (18:56:19 09-10-2023) Третьяков окружил себя малограмотным бабьем, работа стоит, ... Третьяков это кто???