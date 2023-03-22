Правда ли, что сироты смогут тратить жилищный сертификат на погашение ипотеки?
Пока в России детей-сирот, достигших 18 лет, не могут одномоментно обеспечить жильём по сертификатам. Так что давать их хотят и тем, кто старше 23 лет, в том числе на погашение ипотеки
22 марта 2023, 14:11, Анастасия Бичакова
В России предлагают предоставлять детям-сиротам выплаты на покупку жилья, даже если они старше 23 лет. Об этом рассказали в Госдуме.
По новому законопроекту, в стране могут расширить формы обеспечения этой категории жильём. Правда ли, что сироты смогут погашать ипотеку жилищным сертификатом (выплатой) и зачем это нужно, – в разборе amic.ru.
Смогут ли сироты старше 23 лет получать жилищные сертификаты?
Россияне из числа детей-сирот смогут получить сертификат, даже если они старше 23 лет, а также при успешной социализации.
Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.
Предварительно, когда изменения вступят в силу, жильём смогут обеспечить примерно 70 тыс. человек.
Речь идёт обо всех регионах страны. Пока возраст получения жилищных сертификатов разный. Например, в Московской области его предоставляют лицам, достигшим 18 лет, уточняет "Интерфакс".
При этом в Алтайском крае достижение 23 лет – уже несколько лет обязательное условие для получения выплаты по жилищному сертификату. Об этом amic.ru писал в 2021 году.
Почему не всем дают жилищный сертификат в 18 лет?
В большинстве российских регионов не могут сразу обеспечить жильём нуждающихся детей-сирот, когда им исполняется по 18 лет.
Зачастую этой категории граждан предоставляют помещения после 23 лет. Об этом сообщают на сайте Госдумы.
К этому возрасту люди могут получить образование, устроиться на работу и вступить в брак. А у некоторых на иждивении несовершеннолетние дети.
Каким будет размер выплаты по жилищному сертификату?
Размер выплаты для детей-сирот на покупку жилья в среднем составит 2 759 900 рублей. Он может быть увеличен (но не уменьшен) в зависимости от региона.
Законопроект предусматривает приобретение жилого помещения в собственность с привлечением выплаты, маткапитала и прочих накоплений семьи.
"При этом во избежание появления микродолей жилого помещения законодательством предусмотрено ограничение, установленное Жилищным кодексом", – добавляют в документе.
Как выплачивают деньги по жилищному сертификату?
Срок действия жилищного сертификата для детей-сирот 1 год с момента выдачи. В случае, если за этот год он не смог найти подходящее жилье, то он вправе обратиться в РЖУ с заявлением и взамен неиспользованного сертификата ему предоставят новый также на год. Об этом рассказали в региональном Минстрое.
В Госдуме напоминают, что государственный жилищный сертификат – это не бумага. Условия его получения определяют требованиями госпрограмм – федеральных или региональных.
"Человек получает сертификат, находит продавца, договаривается с ним, что передаст ему сертификат и дополнительные средства, оформляет сделку, приходит к нам с договором купли-продажи", – в июне 2021 года пояснял схему работы с сертификатом министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилёв.
Кто может получить сертификат в Алтайском крае?
- достижение 23 лет;
- наличие удовлетворительной адаптации к самостоятельной жизни (отсутствие непогашенной или неснятой в установленном законом порядке судимости, а также отсутствие фактов алкоголизма, наркомании и токсикомании).
"Дети-сироты, у которых на данный момент есть действующие судебные решения на получение квартиры от государства, тоже могут воспользоваться жилищным сертификатом. Но для этого им нужно вновь обратиться в суд и получить определение об изменении способа и порядка исполнения судебного решения", – ссылался amic.ru на Минстрой Алтайского края.
Какое жильё можно купить на жилищный сертификат в Алтайском крае?
Нельзя приобрести:
- жилое помещение, признанное непригодным для проживания / аварийным / подлежащим сносу/реконструкции;
- индивидуальный жилой дом, находящийся на землях садовых и дачных земельных участков;
- жилое помещение, в котором имеется нарушение целостности наружных и внутренних стен индивидуального жилого дома, его оконных и дверных блоков, крыши.
Правда, что жилищным сертификатом предлагают гасить ипотеку?
Да, правда. В России предлагают расширить формы обеспечения детей-сирот жильём.
По законопроекту, они смогут использовать сертификаты для улучшения жилищных условий, в том числе с жилищным кредитом или ипотекой. Но только для приобретения в собственность.
"Законопроектом предлагается предоставлять лицам из числа детей-сирот выплату (сертификат) на приобретение жилого помещения в собственность либо на полное погашение ипотечного кредита", – отмечают в законопроекте.
Кто будет распределять выплаты для детей-сирот?
Правда ли, что не все компании готовы предоставлять квартиры сиротам?
Да. Amic.ru 10 марта писал, что в Алтайском крае компанию 16 раз внесли в Реестр недобросовестных поставщиков за отказы предоставлять квартиры, купленные для сирот по контракту.
"Компания в 2021 году, выиграв аукционы по поставке 16 жилых помещений в Белокурихе для обеспечения жильём детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, фактически отказалась исполнять обязательства", – указали в региональном ФАС.
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