Аргентина выдала России экс-главу барнаульского "Жилфонда", похитившую 150 млн рублей
Женщину обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере
01 марта 2024, 09:07, ИА Амител
Находившуюся в международном розыске по обвинению в хищении 150 млн рублей клиентов экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилу Авдюхину экстрадировали из Аргентины в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает "МВД Медиа".
По версии следствия, у покупателей недвижимости женщина брала на хранение крупные суммы для дальнейшей передачи продавцам, а также получала деньги клиентов фирмы, предлагая им выгодные инвестиции в недвижимость. Однако на самом деле выполнять условия заключенных сделок она не собиралась и тем самым похитила больше 150 млн рублей, после чего сбежала за границу.
В 2023 году благодаря задействованию каналов Интерпола правоохранители установили местонахождение Авдюхиной. 2 января 2024-го ее задержали в Аргентине. "Компетентные органы этой страны удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации и приняли решение об экстрадиции обвиняемой", – подчеркнула Ирина Волк.
По ее словам, 29 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса женщину передали российской стороне. Сейчас в отношении задержанной расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
09:15:19 01-03-2024
Порезвилась, пришло время ответ держать.
09:28:44 01-03-2024
Либералы потом все, ненавидящие Россию.....воры.
09:34:21 01-03-2024
Ну и не будут больше никто к ним убегать. Будут в США или Европу бежать, говорить, что политические, никто не выдаст
09:51:23 01-03-2024
Гость (09:34:21 01-03-2024) Ну и не будут больше никто к ним убегать. Будут в США или Ев... Лучше записаться в меньшинства, так будет проще и точно не отдадут.))
09:46:14 01-03-2024
И какой ей срок будет? Может и стоило 150 заначить и отсидеть?
10:06:29 01-03-2024
Вроде не глупая женщина, так быстро спалилась. Не смогла сидеть ровно. Теперь будет сидеть в косынке
10:22:28 01-03-2024
"Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал"
10:35:07 01-03-2024
Вот щас и посмотрим дура-баба или нет? Сдаст бабло или не помню?
14:46:20 01-03-2024
Гость (10:35:07 01-03-2024) Вот щас и посмотрим дура-баба или нет? Сдаст бабло или не по... Говорят паяльник помогает....
10:42:04 01-03-2024
Мальчик, наручники нам принеси, мы домой летим.....
10:45:40 01-03-2024
Мда она конечно очернила всю риэлтовскую братию . Нехороший человек .А ещё и дура.Сколько ей дадут .....?
14:12:02 01-03-2024
гость (10:45:40 01-03-2024) Мда она конечно очернила всю риэлтовскую братию . Нехороший ... Она показала, что это за братия. На большинстве клейма ставить негде
18:07:57 01-03-2024
гость (10:45:40 01-03-2024) Мда она конечно очернила всю риэлтовскую братию . Нехороший ... А в этой братии есть что чернить?
11:04:48 01-03-2024
Симпатичная бабец
14:47:18 01-03-2024
Гость (11:04:48 01-03-2024) Симпатичная бабец... Ну ты и голодный
11:23:55 01-03-2024
Некоторым зэчкам может понравится
11:48:33 01-03-2024
лет 8 дадут, через 3-4 года выйдет по УДО, если правильно разместила похищенное, то не пропадет в дальнейшем
11:52:00 01-03-2024
ух, ты... а Ирина Волк уже генерал-майор? вот это я понимаю карьера!
пс. прогуглила. она мем, оказывается :)
12:29:27 01-03-2024
Элен без ребят (11:52:00 01-03-2024) ух, ты... а Ирина Волк уже генерал-майор? вот это я понимаю ... Давно уже))))))))) вот Вы проснулись)))
12:51:30 01-03-2024
Элен без ребят (11:52:00 01-03-2024) ух, ты... а Ирина Волк уже генерал-майор? вот это я понимаю ... Какая зарплата у генерал-майора МВД?
18:11:10 01-03-2024
Гость (12:51:30 01-03-2024) Какая зарплата у генерал-майора МВД?... 150-300 тыс
12:55:53 01-03-2024
Элен без ребят (11:52:00 01-03-2024) ух, ты... а Ирина Волк уже генерал-майор? вот это я понимаю ... уже почти 4 года как
12:05:05 01-03-2024
Если исходить из версии следствия,то все становится ясно-стрелочник уже назначен
12:36:18 01-03-2024
условно дадут, как штанине.
18:12:09 01-03-2024
Гость (12:36:18 01-03-2024) условно дадут, как штанине.... Или как Ереме Еремею
14:45:35 01-03-2024
Ну вот Жилфонд теперь у всех в черном списке......................теперь только идиоты к ним обращаться будут
18:48:15 01-03-2024
Гость (14:45:35 01-03-2024) Ну вот Жилфонд теперь у всех в черном списке................... К ним и раньше не очень умные люди шли