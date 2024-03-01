Аргентина выдала России экс-главу барнаульского "Жилфонда", похитившую 150 млн рублей

Женщину обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере

01 марта 2024, 09:07, ИА Амител

Людмила Авдюхина / Фото: vk.com/lydmilaavdyhina

Находившуюся в международном розыске по обвинению в хищении 150 млн рублей клиентов экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилу Авдюхину экстрадировали из Аргентины в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает "МВД Медиа".

По версии следствия, у покупателей недвижимости женщина брала на хранение крупные суммы для дальнейшей передачи продавцам, а также получала деньги клиентов фирмы, предлагая им выгодные инвестиции в недвижимость. Однако на самом деле выполнять условия заключенных сделок она не собиралась и тем самым похитила больше 150 млн рублей, после чего сбежала за границу.

В 2023 году благодаря задействованию каналов Интерпола правоохранители установили местонахождение Авдюхиной. 2 января 2024-го ее задержали в Аргентине. "Компетентные органы этой страны удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации и приняли решение об экстрадиции обвиняемой", – подчеркнула Ирина Волк.

По ее словам, 29 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса женщину передали российской стороне. Сейчас в отношении задержанной расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).