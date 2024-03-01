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Аргентина выдала России экс-главу барнаульского "Жилфонда", похитившую 150 млн рублей

Женщину обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере

01 марта 2024, 09:07, ИА Амител

Людмила Авдюхина / Фото: vk.com/lydmilaavdyhina
Людмила Авдюхина / Фото: vk.com/lydmilaavdyhina

Находившуюся в международном розыске по обвинению в хищении 150 млн рублей клиентов экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилу Авдюхину экстрадировали из Аргентины в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает "МВД Медиа".

По версии следствия, у покупателей недвижимости женщина брала на хранение крупные суммы для дальнейшей передачи продавцам, а также получала деньги клиентов фирмы, предлагая им выгодные инвестиции в недвижимость. Однако на самом деле выполнять условия заключенных сделок она не собиралась и тем самым похитила больше 150 млн рублей, после чего сбежала за границу.

В 2023 году благодаря задействованию каналов Интерпола правоохранители установили местонахождение Авдюхиной. 2 января 2024-го ее задержали в Аргентине. "Компетентные органы этой страны удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации и приняли решение об экстрадиции обвиняемой", – подчеркнула Ирина Волк.

По ее словам, 29 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса женщину передали российской стороне. Сейчас в отношении задержанной расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 

Барнаул громкое дело

Комментарии 27

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Гость

09:15:19 01-03-2024

Порезвилась, пришло время ответ держать.

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МатьВаша

09:28:44 01-03-2024

Либералы потом все, ненавидящие Россию.....воры.

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Гость

09:34:21 01-03-2024

Ну и не будут больше никто к ним убегать. Будут в США или Европу бежать, говорить, что политические, никто не выдаст

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ВВП

09:51:23 01-03-2024

Гость (09:34:21 01-03-2024) Ну и не будут больше никто к ним убегать. Будут в США или Ев... Лучше записаться в меньшинства, так будет проще и точно не отдадут.))

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Гость

09:46:14 01-03-2024

И какой ей срок будет? Может и стоило 150 заначить и отсидеть?

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Гость

10:06:29 01-03-2024

Вроде не глупая женщина, так быстро спалилась. Не смогла сидеть ровно. Теперь будет сидеть в косынке

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Гость

10:22:28 01-03-2024

"Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал"

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Гость

10:35:07 01-03-2024

Вот щас и посмотрим дура-баба или нет? Сдаст бабло или не помню?

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Гость

14:46:20 01-03-2024

Гость (10:35:07 01-03-2024) Вот щас и посмотрим дура-баба или нет? Сдаст бабло или не по... Говорят паяльник помогает....

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гость

10:42:04 01-03-2024

Мальчик, наручники нам принеси, мы домой летим.....

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гость

10:45:40 01-03-2024

Мда она конечно очернила всю риэлтовскую братию . Нехороший человек .А ещё и дура.Сколько ей дадут .....?

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Гость

14:12:02 01-03-2024

гость (10:45:40 01-03-2024) Мда она конечно очернила всю риэлтовскую братию . Нехороший ... Она показала, что это за братия. На большинстве клейма ставить негде

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Гость

18:07:57 01-03-2024

гость (10:45:40 01-03-2024) Мда она конечно очернила всю риэлтовскую братию . Нехороший ... А в этой братии есть что чернить?

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Гость

11:04:48 01-03-2024

Симпатичная бабец

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Гость

14:47:18 01-03-2024

Гость (11:04:48 01-03-2024) Симпатичная бабец... Ну ты и голодный

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Гость

11:23:55 01-03-2024

Некоторым зэчкам может понравится

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Гость

11:48:33 01-03-2024

лет 8 дадут, через 3-4 года выйдет по УДО, если правильно разместила похищенное, то не пропадет в дальнейшем

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Элен без ребят

11:52:00 01-03-2024

ух, ты... а Ирина Волк уже генерал-майор? вот это я понимаю карьера!
пс. прогуглила. она мем, оказывается :)

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Гость

12:29:27 01-03-2024

Элен без ребят (11:52:00 01-03-2024) ух, ты... а Ирина Волк уже генерал-майор? вот это я понимаю ... Давно уже))))))))) вот Вы проснулись)))

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Гость

12:51:30 01-03-2024

Элен без ребят (11:52:00 01-03-2024) ух, ты... а Ирина Волк уже генерал-майор? вот это я понимаю ... Какая зарплата у генерал-майора МВД?

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Гость

18:11:10 01-03-2024

Гость (12:51:30 01-03-2024) Какая зарплата у генерал-майора МВД?... 150-300 тыс

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Гость

12:55:53 01-03-2024

Элен без ребят (11:52:00 01-03-2024) ух, ты... а Ирина Волк уже генерал-майор? вот это я понимаю ... уже почти 4 года как

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гость

12:05:05 01-03-2024

Если исходить из версии следствия,то все становится ясно-стрелочник уже назначен

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Гость

12:36:18 01-03-2024

условно дадут, как штанине.

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Гость

18:12:09 01-03-2024

Гость (12:36:18 01-03-2024) условно дадут, как штанине.... Или как Ереме Еремею

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Гость

14:45:35 01-03-2024

Ну вот Жилфонд теперь у всех в черном списке......................теперь только идиоты к ним обращаться будут

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Гость

18:48:15 01-03-2024

Гость (14:45:35 01-03-2024) Ну вот Жилфонд теперь у всех в черном списке................... К ним и раньше не очень умные люди шли

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