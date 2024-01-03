Экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилу Авдюхину задержали в Аргентине

Дело передали в суд, который должен будет вынести решение об экстрадиции

03 января 2024, 10:51, ИА Амител

Фото: vk.com/lydmilaavdyhina

В Аргентине 2 января задержали Людмилу Авдюхину, объявленную в международный розыск по обвинениям в мошенничестве на 100 млн рублей в Барнауле, пишут "Известия" со ссылкой на газету La Nacion.

Напомним, в декабре 2022 года Авдюхина похитила более 100 млн рублей, принадлежавших клиентам и самой компании "Жилфонд Барнаул", и скрылась за рубежом. Авдюхину объявили в розыск. Ранее сообщали, что экс-директора обнаружили в Аргентине.

"Авдюхина прибыла в Аргентину в январе 2023 года. Ее задержали рядом с местом проживания. Дело передали в суд, который должен будет вынести решение об экстрадиции", – отмечает издание.

По данным аргентинской газеты, задержанная часто меняла адреса, чтобы ее было тяжелее поймать, при этом через подставных лиц она инвестировала в недвижимость.