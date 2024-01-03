Экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилу Авдюхину задержали в Аргентине
Дело передали в суд, который должен будет вынести решение об экстрадиции
03 января 2024, 10:51, ИА Амител
В Аргентине 2 января задержали Людмилу Авдюхину, объявленную в международный розыск по обвинениям в мошенничестве на 100 млн рублей в Барнауле, пишут "Известия" со ссылкой на газету La Nacion.
Напомним, в декабре 2022 года Авдюхина похитила более 100 млн рублей, принадлежавших клиентам и самой компании "Жилфонд Барнаул", и скрылась за рубежом. Авдюхину объявили в розыск. Ранее сообщали, что экс-директора обнаружили в Аргентине.
"Авдюхина прибыла в Аргентину в январе 2023 года. Ее задержали рядом с местом проживания. Дело передали в суд, который должен будет вынести решение об экстрадиции", – отмечает издание.
По данным аргентинской газеты, задержанная часто меняла адреса, чтобы ее было тяжелее поймать, при этом через подставных лиц она инвестировала в недвижимость.
10:54:42 03-01-2024
Молодцы мусора аргентинские!
12:13:23 03-01-2024
Гость (10:54:42 03-01-2024) Молодцы мусора аргентинские!... Нашли ещё в апреле, задержали только сейчас. Даже на знаю, молодцы не молодцы. Но без подробностей никак.
11:34:46 03-01-2024
Такое доброе лицо, а сто миллионов умыкнула. О! Господи, наступят в России такие времена, когда чубайсят, которые сперли миллиард не рублей, а долларов, потянут из всех щелей земного шара на судебную плаху?
11:46:48 03-01-2024
Гость (11:34:46 03-01-2024) Такое доброе лицо, а сто миллионов умыкнула. О! Господи, нас... Не потянут. Те скоро передохнут, от старости и жадности. А выводок их продолжит дело производителей.
12:03:05 03-01-2024
Гость (11:34:46 03-01-2024) Такое доброе лицо, а сто миллионов умыкнула. О! Господи, нас... Рыжего толика бы на плаху.
11:50:49 03-01-2024
Даже если и привезут её в Россию, посадят лет на 5, в лучшем случае, то деньги-то вряд ли вернут.
15:47:49 03-01-2024
Гость (11:50:49 03-01-2024) Даже если и привезут её в Россию, посадят лет на 5, в лучшем... Была инфа что жилфонд полностью возместил деньги обманутым
11:58:20 03-01-2024
Непростых людей обнесла ежели аж с Аргентины выдернули
20:53:07 03-01-2024
Гена (11:58:20 03-01-2024) Непростых людей обнесла ежели аж с Аргентины выдернули... На мыле пишут, что не 100млн руб, а много больше: В России в период с сентября по декабрь 2022 года, будучи директором риэлторской компании, Авдюхина разработала мошенническую схему, присвоив средства клиентов. Также у нее были долги на общую сумму более 100 млн рублей. С полученными деньгами она уехала из России. Общая сумма мошенничества достигает $2 млн, указала газета.
12:04:12 03-01-2024
А теперь и агенты не нужны - приходишь в мфц или в банках и между прадовцом и покупателем делают сделку.А эта агенша в още оборзела и агенство видимо воровское - люди будте бдительными.
13:59:17 03-01-2024
И стоило оно того? 7-8 лет огребет.
14:21:11 03-01-2024
Дурочка! Надо было в Антарктиду к пингвинам бежать.
17:39:14 03-01-2024
Гость. (14:21:11 03-01-2024) Дурочка! Надо было в Антарктиду к пингвинам бежать.... Нада было на украину бежать
15:04:48 03-01-2024
Сколь верёвочке не виться,всё равно депортируют.
15:14:22 03-01-2024
...а глаза такие честные... Пусть отрабатывает в цехе на зоне, шьет маскировочные сетки за 10 рублей в час. За 10 миллионов часов отработает.
15:33:12 03-01-2024
пока не начнут расстреливать или да вать пожизненно, будут воровать и бегать.А закон такой не примут потому что тоже воруют
16:31:28 03-01-2024
95% риелторов воруют ваши деньги под видом оказания несуществующих и несущественных услуг, не неся за это какой-либо ответственности
19:45:17 03-01-2024
В любой подделки всегда скрыто что то подленное...
09:09:12 04-01-2024
Странно. Аргентина сейчас дружит с США, а Авдюхиной ничего не мешает сказать за кого она
13:33:15 04-01-2024
Гость (15:14:22 03-01-2024) ...а глаза такие честные... Пусть отрабатывает в цехе на зон... Какие честные глаза?Чистая аферистка Пройдоха та еще
14:33:18 04-01-2024
Правильно. Аргентинские власти подождали пока она потратит денежки, а уж потом арестовали.
14:52:48 04-01-2024
Да уж огромная антирекламма риэлторов . Теперь агенств недвижимости обходить будут стороной .А так то все равно кто то ведь должен эти агенства проверять (хотя что у нас проверяют).