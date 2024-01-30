Сумма, украденная экс-директором барнаульского "Жилфонда", выросла в три раза

В настоящее время потерпевшими признаны более 30 жителей Алтайского края

30 января 2024, 11:25, ИА Амител

Людмила Авдюхина / Фото: vk.com/lydmilaavdyhina

Задержанная в Аргентине экс-директор барнаульского "Жилфонда" Людмила Авдюхина подозревается в хищении около 150 млн рублей у жителей Алтайского края, сообщает ТАСС.

Как уточнили агентству в региональном МВД, на первоначальном этапе было известно о хищении 50 млн рублей, которые жители региона передали в агентство на хранение.

"В дальнейшем были установлены дополнительные факты. Управляющая самостоятельно заключила с гражданами договоры займа на общую сумму 100 млн рублей, которые впоследствии похитила. Общая сумма похищенного – порядка 150 миллионов рублей", – рассказали в ведомстве.

В настоящее время потерпевшими признаны более 30 жителей Алтайского края.

Напомним, в декабре 2022 года Авдюхина похитила деньги, принадлежавшие клиентам и самой компании "Жилфонд Барнаул", и скрылась за рубежом. В январе 2024 года ее задержали в Аргентине.

В МВД заявили, что следователи уже направили необходимый пакет документов для экстрадиции Авдюхиной.