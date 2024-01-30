Сумма, украденная экс-директором барнаульского "Жилфонда", выросла в три раза
В настоящее время потерпевшими признаны более 30 жителей Алтайского края
30 января 2024, 11:25, ИА Амител
Задержанная в Аргентине экс-директор барнаульского "Жилфонда" Людмила Авдюхина подозревается в хищении около 150 млн рублей у жителей Алтайского края, сообщает ТАСС.
Как уточнили агентству в региональном МВД, на первоначальном этапе было известно о хищении 50 млн рублей, которые жители региона передали в агентство на хранение.
"В дальнейшем были установлены дополнительные факты. Управляющая самостоятельно заключила с гражданами договоры займа на общую сумму 100 млн рублей, которые впоследствии похитила. Общая сумма похищенного – порядка 150 миллионов рублей", – рассказали в ведомстве.
В настоящее время потерпевшими признаны более 30 жителей Алтайского края.
Напомним, в декабре 2022 года Авдюхина похитила деньги, принадлежавшие клиентам и самой компании "Жилфонд Барнаул", и скрылась за рубежом. В январе 2024 года ее задержали в Аргентине.
В МВД заявили, что следователи уже направили необходимый пакет документов для экстрадиции Авдюхиной.
11:31:45 30-01-2024
Обычное дело. Грабители банков тоже из новостей сумму узнают, потом грустно им становится когда пересчитывают.
12:00:19 30-01-2024
Знакомый 3 года назад покупал квартиру через Жилфонд (там была сложная сделка, решили подстраховаться). Говорит, его очень настойчиво уговаривали разместить денеждые средства в фонде на время сделки, типа они гарант и так НАДО сделать. Не поддался и через давление рассчитался с продавцом напрямую. Видимо, там давно было не все в порядке с финансовыми потоками.
12:26:35 30-01-2024
Все риелтеры или агенты по недвижимости , все они аферисты так и хотят с людей урвать и главное не за что.Может быть раньше что было по другому а сечас вот мы нашли квартиру и пошли в мфц нам там сделали регистрацию и делов то. Хотя в рекламе было обьявление и некого агента и самих собственников - это о чем говорит, что ищите люди самих хозяев квартиры не видитесь на этих агентов.Может уже и настало время нашему правительству навести порядок в этом секторе.Ужас уже и воруют деньги и (где то читала убивают собственников). Надо обходить этих агентов.
14:39:00 30-01-2024
Гость (12:26:35 30-01-2024) Все риелтеры или агенты по недвижимости , все они аферисты т... Особенно сетевые агенства следует обходить стороной.
16:59:01 30-01-2024
Гость (12:26:35 30-01-2024) Все риелтеры или агенты по недвижимости , все они аферисты т... О, Боже! Да в школе - то вы учились? Ну хоть Букварь купите или вообще не пишите!
07:11:16 31-01-2024
Гость (12:26:35 30-01-2024) Все риелтеры или агенты по недвижимости , все они аферисты т... Да уж точно! Русский язык подучить стоит Вам, прежде, чем писать))).
12:32:25 30-01-2024
Все риелтеры или агенты по недвижимости , все они аферисты ---- ну может не так круто, но где то близко
13:14:27 30-01-2024
Вор у вора дубинку украл)
13:36:54 30-01-2024
Гоздь (13:14:27 30-01-2024) Вор у вора дубинку украл)... Почему клиенты Жилфонда воры?
14:48:47 30-01-2024
Гость (13:36:54 30-01-2024) Почему клиенты Жилфонда воры?... знак равенства не там поставили)
13:51:45 30-01-2024
Вот так - антирекламма агентам по недвижимости
14:13:45 30-01-2024
Ну вот пишут об этой тете уже год одно и то же. Ну пора уже писать чо-каво, чья жена, любовница, когда с кем. Где училась, на кого, почему так выглядит, почему Аргентина, где родители. И т.д.
14:33:44 30-01-2024
Гость (14:13:45 30-01-2024) Ну вот пишут об этой тете уже год одно и то же. Ну пора уже ... Гость, любишь копаться в чужом грязном белье?
15:58:18 30-01-2024
Гость (14:33:44 30-01-2024) Гость, любишь копаться в чужом грязном белье?... Ооо... А можно покопаться в ее белье?
15:09:29 30-01-2024
ЖОРЖ БЛИНОВСКИЙ. Сколько же их развелось.....
19:32:05 30-01-2024
Раньше Блиновскую расстреляли бы за её преступление . Это же надо какую гадость она сделала старикам , детям и инвалидам , стыбзила денежки и думала что самая достойная для того чтоб жить ?
10:32:27 31-01-2024
Гость (19:32:05 30-01-2024) Раньше Блиновскую расстреляли бы за её преступление . Это же... По вашему старики, дети и инвалиды квартиры покупают через Жилфонд?)
21:54:10 30-01-2024
Не долго погуляла! Как ей надоел Барнаул видать! Сейчас наверное депиляцией занимается на том месте, на которое нашла приключение!