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В Новоалтайске вручили повестки не вставшим на воинский учет мигрантам

Военные следователи и сотрудники управления по вопросам миграции провели рейд по рынкам и общежитиям города

08 марта 2024, 16:15, ИА Амител

Построение / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Построение / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новоалтайске вручили повестки мигрантам, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Об этом пишет "Банкфакс" со ссылкой на Военный следственный отдел СКР по Барнаульскому гарнизону.

В общей сложности во время рейда по рынкам и общежитиям города силовики вручили пять повесток для явки в военкомат.

Отмечается, что всего за 2023 год и первые месяцы 2024-го с участием военных следователей на воинский учет поставили уже более 700 бывших мигрантов. Часть из них уже проходит срочную службу.

Ранее депутаты Госдумы предложили поднять до 50 лет призывной возраст для получивших паспорт РФ.

призыв в армию Новоалтайск

Комментарии 7

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Гость

16:28:56 08-03-2024

хапнем мы горя с новыми гражданами

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Гость

16:49:28 08-03-2024

Чем больше этих трудовых специалистов тем более В/Ч неуправляемые будут. У нас так уже было (100 одон)

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Гость

17:03:23 08-03-2024

Паника неуместна. 5 повесток. Смех. Показуха. Целый военный следственный комитет свою зарплату отрабатывает. "Кто-то работает, а кто-то делает вид. Вобщем без дела никто не сидит".

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житель Барнаула

17:57:15 08-03-2024

иноземцы , инородцы покупают Наше гражданство , везут сюда все большие семьи свои и получают маткапитал и все дотации из бюджета с Наших налогов на детей , которые и русского языка не знают , не наших русских традиций и правил общежития . Посмотрите что происходит в школах и детсадах !!! Нам нужны рабочие руки , а не анклавы чужеземцев с их порядками !!!

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Грыша

18:38:49 08-03-2024

Горя можно и не хапать при соответствующем воспитании этих граждан.

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Гость

22:10:43 08-03-2024

Грыша (18:38:49 08-03-2024) Горя можно и не хапать при соответствующем воспитании этих г... А кто их должен перевоспитывать? Курбаши ?

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Дядька

22:15:31 08-03-2024

На СВО быстро сало есть научатся.

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