В Новоалтайске вручили повестки не вставшим на воинский учет мигрантам

Военные следователи и сотрудники управления по вопросам миграции провели рейд по рынкам и общежитиям города

08 марта 2024, 16:15, ИА Амител

Построение / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новоалтайске вручили повестки мигрантам, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Об этом пишет "Банкфакс" со ссылкой на Военный следственный отдел СКР по Барнаульскому гарнизону.

В общей сложности во время рейда по рынкам и общежитиям города силовики вручили пять повесток для явки в военкомат.

Отмечается, что всего за 2023 год и первые месяцы 2024-го с участием военных следователей на воинский учет поставили уже более 700 бывших мигрантов. Часть из них уже проходит срочную службу.

Ранее депутаты Госдумы предложили поднять до 50 лет призывной возраст для получивших паспорт РФ.