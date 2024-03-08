В Новоалтайске вручили повестки не вставшим на воинский учет мигрантам
Военные следователи и сотрудники управления по вопросам миграции провели рейд по рынкам и общежитиям города
08 марта 2024, 16:15, ИА Амител
В Новоалтайске вручили повестки мигрантам, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Об этом пишет "Банкфакс" со ссылкой на Военный следственный отдел СКР по Барнаульскому гарнизону.
В общей сложности во время рейда по рынкам и общежитиям города силовики вручили пять повесток для явки в военкомат.
Отмечается, что всего за 2023 год и первые месяцы 2024-го с участием военных следователей на воинский учет поставили уже более 700 бывших мигрантов. Часть из них уже проходит срочную службу.
Ранее депутаты Госдумы предложили поднять до 50 лет призывной возраст для получивших паспорт РФ.
16:28:56 08-03-2024
хапнем мы горя с новыми гражданами
16:49:28 08-03-2024
Чем больше этих трудовых специалистов тем более В/Ч неуправляемые будут. У нас так уже было (100 одон)
17:03:23 08-03-2024
Паника неуместна. 5 повесток. Смех. Показуха. Целый военный следственный комитет свою зарплату отрабатывает. "Кто-то работает, а кто-то делает вид. Вобщем без дела никто не сидит".
17:57:15 08-03-2024
иноземцы , инородцы покупают Наше гражданство , везут сюда все большие семьи свои и получают маткапитал и все дотации из бюджета с Наших налогов на детей , которые и русского языка не знают , не наших русских традиций и правил общежития . Посмотрите что происходит в школах и детсадах !!! Нам нужны рабочие руки , а не анклавы чужеземцев с их порядками !!!
18:38:49 08-03-2024
Горя можно и не хапать при соответствующем воспитании этих граждан.
22:10:43 08-03-2024
Грыша (18:38:49 08-03-2024) Горя можно и не хапать при соответствующем воспитании этих г... А кто их должен перевоспитывать? Курбаши ?
22:15:31 08-03-2024
На СВО быстро сало есть научатся.