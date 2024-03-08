Будет ли новая волна мобилизации, рассказал депутат
Со слов Андрея Гурулева, сейчас ВС РФ хорошо укомплектованы контрактниками
08 марта 2024, 13:41, ИА Амител
На сегодня мобилизация в России попросту нецелесообразна, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем телеграм-канале.
По его словам, сейчас Вооруженные силы РФ укомплектованы добровольцами, которые подписали контракт. Однако ему говорят, что "надо еще, почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать?" Как отметил Гурулев, в этом вопросе есть два аспекта.
"Первое – сможем ли их всех сразу одеть, обуть, обучить? Есть возможности оборонно-промышленного комплекса, на сегодняшний день он обеспечивает ту группировку, которая работает сейчас. Мы набираем людей сегодня добровольно, постепенно, ОПК тоже раскручивается, этого хватает", — сказал он.
"Второй аспект мобилизации — если мы призываем людей, то мы будем вынуждены их отрывать от станка, плуга, штурвала, руля и так далее. Это те мужики, которые сегодня на производстве. Воюют сегодня самые достойные, никакая пьянь-рвань не воюет. Да, сегодня у промышленников еще и повысился запрос на рабочие руки. Оборонно-промышленный комплекс тащит за собой все", — добавил депутат.
В январе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявлял, что в России нет необходимости во всеобщей мобилизации, "и в ближайшей перспективе эта необходимость не появится".
15:57:01 08-03-2024
Да. Воюют мужики... В 41-45 дети чиновнииков тоже воевали...
10:06:07 09-03-2024
На фронте сейчас равное количество у противоборствующих сторон и движение дается немалой кровью. При таком состоянии дел и движении эта война перейдет в столетнюю. Когда двое пацанов из одного поселка встречаются с такими же двумя из другого, то будет драка и все - разойдутся при своих. А если двое против 10-ти, то у этих двоих - вариантов не много. Почему не поставить под ружье сразу 5 млн. и закончить эту войну через год во Львове без особых потерь? Нужно поработать - да?!
13:51:36 09-03-2024
Андрей (10:06:07 09-03-2024) На фронте сейчас равное количество у противоборствующих стор... Андрей, срочно позвони 117
13:02:53 09-03-2024
У нас мигрантов тьма наехала. Создайте из них дикую дивизию. А то обтираются на базарах.