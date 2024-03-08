Будет ли новая волна мобилизации, рассказал депутат

Со слов Андрея Гурулева, сейчас ВС РФ хорошо укомплектованы контрактниками

08 марта 2024, 13:41, ИА Амител

Солдаты на построении / Фото: amic.ru

На сегодня мобилизация в России попросту нецелесообразна, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас Вооруженные силы РФ укомплектованы добровольцами, которые подписали контракт. Однако ему говорят, что "надо еще, почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать?" Как отметил Гурулев, в этом вопросе есть два аспекта.

"Первое – сможем ли их всех сразу одеть, обуть, обучить? Есть возможности оборонно-промышленного комплекса, на сегодняшний день он обеспечивает ту группировку, которая работает сейчас. Мы набираем людей сегодня добровольно, постепенно, ОПК тоже раскручивается, этого хватает", — сказал он.

"Второй аспект мобилизации — если мы призываем людей, то мы будем вынуждены их отрывать от станка, плуга, штурвала, руля и так далее. Это те мужики, которые сегодня на производстве. Воюют сегодня самые достойные, никакая пьянь-рвань не воюет. Да, сегодня у промышленников еще и повысился запрос на рабочие руки. Оборонно-промышленный комплекс тащит за собой все", — добавил депутат.

В январе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявлял, что в России нет необходимости во всеобщей мобилизации, "и в ближайшей перспективе эта необходимость не появится".