Пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска может вырасти до 473 тысяч человек

По словам директора воздушной гавани Сергея Круглова, поток туристов в регион растет каждый год

12 марта 2024, 12:15, ИА Амител

Аэропорт Горно-Алтайска / Фото: Игорь Л. / "Яндекс Карты"

Пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска в 2024 году может вырасти на 10%, до 473 тысяч человек. Об этом в беседе с ТАСС сказал директор воздушной гавани Сергей Круглов.

По его словам, такой прогноз связан с ограниченными мощностями авиаузла, который нуждается в реконструкции из-за ежегодно растущего турпотока в регион: только за 2023 год Горный посетили около 2,6 млн человек.

"У нас мало места: ни самолеты, ни пассажиры уже не входят. Прогнозируем увеличение до 10%. По итогам 2023 года пассажиропоток составил 430 тысяч человек", – отметил Круглов.

Власти региона уже объявили конкурс на разработку проекта реконструкции аэропорта. Подготовку проекта планируют завершить весной, после чего приступят к строительству. Оно займет не меньше двух лет.

Ранее эксперт комитета Госдумы Роман Гусаров заявил, что авиабилеты в России могут подорожать на 10%.