Эксперт предрек подорожание авиабилетов
По мнению Романа Гусарова, цены будут расти "примерно в рамках инфляции"
24 января 2024, 14:00, ИА Амител
Самолет / Источник фото: unsplash.com
Авиабилеты в России могут подорожать на 10%, поэтому не стоит рассчитывать на более доступные варианты авиаперевозок. Об этом "Парламентской газете" рассказал эксперт Комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров.
По его прогнозам, субсидии от государства отрасли вряд ли полностью компенсируют расходы, и цены будут расти: "Но уже более скромными темпами, примерно в рамках инфляции", – отметил он.
По данным Росстата, в 2023 году средняя цена на перелет экономклассом в России выросла на 22,2%. Такое подорожание стало самым резким с 2008 года, когда цены подскочили на 30,9%.
14:15:33 24-01-2024
Куда еще повышать ....Летал недавно - салон полупустой ....
14:24:53 24-01-2024
Гость (14:15:33 24-01-2024) Куда еще повышать ....Летал недавно - салон полупустой ....... смотря куда летал
14:45:22 24-01-2024
Гость (14:15:33 24-01-2024) Куда еще повышать ....Летал недавно - салон полупустой ....... Вот ты и заплатил, за себя и того парня.
15:05:36 24-01-2024
Гость (14:15:33 24-01-2024) Куда еще повышать ....Летал недавно - салон полупустой ....... Тоже летал недавно, вообще один был в салоне, правда во сне это было😜
15:26:41 24-01-2024
Гость (14:15:33 24-01-2024) Куда еще повышать ....Летал недавно - салон полупустой ....... Летал перед Новым годом в Москву/из Москвы - салон битком.
08:57:25 25-01-2024
Гость (14:15:33 24-01-2024) Куда еще повышать ....Летал недавно - салон полупустой ....... В СПБ А321 битком, в ЕКБ Cуперджет битком, про Москву вообще можно не упоминать. Похоже во сне товарищ только летает.
14:21:03 24-01-2024
Т.К я тоже являюсь экспертом в самых различных областях, тоже могу предречь кое-что на 2024. Продукты также продолжат дорожать, в среднем в рамках инфляции. Бытовая техника также продолжит рост однако он будет в рамках инфляции. Что касается одежды и других категорий товаров их ожидает рост, но в рамках инфляции
15:27:52 24-01-2024
Гость (14:21:03 24-01-2024) Т.К я тоже являюсь экспертом в самых различных областях, тож... Только эти рамки в 2024 году раздвинутся в два раза.
15:59:53 24-01-2024
Гость (15:27:52 24-01-2024) Только эти рамки в 2024 году раздвинутся в два раза.... Зачем??? Нам по прошлому году сказали 7 и мы все съели. Сказали бы 2 тоже ни чего не изменилось бы
16:23:59 24-01-2024
Гость (14:21:03 24-01-2024) Т.К я тоже являюсь экспертом в самых различных областях, тож... Вот это профессионализм! Спасибо за реальные прогнозы, подписался в ТГ, чтобы всегда быть в курсе.
09:42:08 25-01-2024
Гость (14:21:03 24-01-2024) Т.К я тоже являюсь экспертом в самых различных областях, тож... Я тоже хочу в Иксперты записаться!
14:21:05 24-01-2024
странные эксперты.. мы и без них знаем
14:21:45 24-01-2024
Раньше в это время выставляли билеты на лето со скидкамию Сейчас никаких скидок нет. Слетать на море в июле - ПОЛТОС! Вы там совсем о....ли?
17:47:47 24-01-2024
Гость (14:21:45 24-01-2024) Раньше в это время выставляли билеты на лето со скидкамию Се... А вы точно уверены, что в июле у вас все будет нормально, и не у вас тоже, чтобы на море-то лететь?.. Завидую людям, которые в текущей ситуации что-то больше чем на месяц вперед планируют. Оптимисты.
14:36:28 24-01-2024
Зачем держать экспертов, когда и дураку понятно, с государством играть в его игры бесполезно - обведет вокруг пальца.
15:55:21 24-01-2024
В этом году подорожают 2 вида товаров. продовольственные и не продовольственные.
16:12:04 24-01-2024
Вот только из города Москва прилетел с женой ,человек 15 было в салоне может 20 ,стюарт сказал часто так бывает.
09:44:58 25-01-2024
гость (16:12:04 24-01-2024) Вот только из города Москва прилетел с женой ,человек 15 был... Стюарт - это английская фамилия. А проводники в самолетах и на кораблях - стюарды