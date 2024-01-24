Эксперт предрек подорожание авиабилетов

По мнению Романа Гусарова, цены будут расти "примерно в рамках инфляции"

24 января 2024, 14:00, ИА Амител

Самолет / Источник фото: unsplash.com

Авиабилеты в России могут подорожать на 10%, поэтому не стоит рассчитывать на более доступные варианты авиаперевозок. Об этом "Парламентской газете" рассказал эксперт Комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров.

По его прогнозам, субсидии от государства отрасли вряд ли полностью компенсируют расходы, и цены будут расти: "Но уже более скромными темпами, примерно в рамках инфляции", – отметил он.

По данным Росстата, в 2023 году средняя цена на перелет экономклассом в России выросла на 22,2%. Такое подорожание стало самым резким с 2008 года, когда цены подскочили на 30,9%.