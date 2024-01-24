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Эксперт предрек подорожание авиабилетов

По мнению Романа Гусарова, цены будут расти "примерно в рамках инфляции"

24 января 2024, 14:00, ИА Амител

Самолет / Источник фото: unsplash.com
Самолет / Источник фото: unsplash.com

Авиабилеты в России могут подорожать на 10%, поэтому не стоит рассчитывать на более доступные варианты авиаперевозок. Об этом "Парламентской газете" рассказал эксперт Комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров.

По его прогнозам, субсидии от государства отрасли вряд ли полностью компенсируют расходы, и цены будут расти: "Но уже более скромными темпами, примерно в рамках инфляции", – отметил он.

По данным Росстата, в 2023 году средняя цена на перелет экономклассом в России выросла на 22,2%. Такое подорожание стало самым резким с 2008 года, когда цены подскочили на 30,9%.

Россия цены

Комментарии 18

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Гость

14:15:33 24-01-2024

Куда еще повышать ....Летал недавно - салон полупустой ....

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Гость

14:24:53 24-01-2024

Гость (14:15:33 24-01-2024) Куда еще повышать ....Летал недавно - салон полупустой ....... смотря куда летал

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Гость

14:45:22 24-01-2024

Гость (14:15:33 24-01-2024) Куда еще повышать ....Летал недавно - салон полупустой ....... Вот ты и заплатил, за себя и того парня.

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Сергей

15:05:36 24-01-2024

Гость (14:15:33 24-01-2024) Куда еще повышать ....Летал недавно - салон полупустой ....... Тоже летал недавно, вообще один был в салоне, правда во сне это было😜

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Гость

15:26:41 24-01-2024

Гость (14:15:33 24-01-2024) Куда еще повышать ....Летал недавно - салон полупустой ....... Летал перед Новым годом в Москву/из Москвы - салон битком.

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Гость

08:57:25 25-01-2024

Гость (14:15:33 24-01-2024) Куда еще повышать ....Летал недавно - салон полупустой ....... В СПБ А321 битком, в ЕКБ Cуперджет битком, про Москву вообще можно не упоминать. Похоже во сне товарищ только летает.

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Гость

14:21:03 24-01-2024

Т.К я тоже являюсь экспертом в самых различных областях, тоже могу предречь кое-что на 2024. Продукты также продолжат дорожать, в среднем в рамках инфляции. Бытовая техника также продолжит рост однако он будет в рамках инфляции. Что касается одежды и других категорий товаров их ожидает рост, но в рамках инфляции

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Гость

15:27:52 24-01-2024

Гость (14:21:03 24-01-2024) Т.К я тоже являюсь экспертом в самых различных областях, тож... Только эти рамки в 2024 году раздвинутся в два раза.

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Гость

15:59:53 24-01-2024

Гость (15:27:52 24-01-2024) Только эти рамки в 2024 году раздвинутся в два раза.... Зачем??? Нам по прошлому году сказали 7 и мы все съели. Сказали бы 2 тоже ни чего не изменилось бы

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Гость

16:23:59 24-01-2024

Гость (14:21:03 24-01-2024) Т.К я тоже являюсь экспертом в самых различных областях, тож... Вот это профессионализм! Спасибо за реальные прогнозы, подписался в ТГ, чтобы всегда быть в курсе.

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Гость

09:42:08 25-01-2024

Гость (14:21:03 24-01-2024) Т.К я тоже являюсь экспертом в самых различных областях, тож... Я тоже хочу в Иксперты записаться!

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Гость

14:21:05 24-01-2024

странные эксперты.. мы и без них знаем

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Гость

14:21:45 24-01-2024

Раньше в это время выставляли билеты на лето со скидкамию Сейчас никаких скидок нет. Слетать на море в июле - ПОЛТОС! Вы там совсем о....ли?

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Гость

17:47:47 24-01-2024

Гость (14:21:45 24-01-2024) Раньше в это время выставляли билеты на лето со скидкамию Се... А вы точно уверены, что в июле у вас все будет нормально, и не у вас тоже, чтобы на море-то лететь?.. Завидую людям, которые в текущей ситуации что-то больше чем на месяц вперед планируют. Оптимисты.

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Гость

14:36:28 24-01-2024

Зачем держать экспертов, когда и дураку понятно, с государством играть в его игры бесполезно - обведет вокруг пальца.

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Гость

15:55:21 24-01-2024

В этом году подорожают 2 вида товаров. продовольственные и не продовольственные.

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гость

16:12:04 24-01-2024

Вот только из города Москва прилетел с женой ,человек 15 было в салоне может 20 ,стюарт сказал часто так бывает.

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Гость

09:44:58 25-01-2024

гость (16:12:04 24-01-2024) Вот только из города Москва прилетел с женой ,человек 15 был... Стюарт - это английская фамилия. А проводники в самолетах и на кораблях - стюарды

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