Названы продукты, которые вызывают мигрень
В список вошли колбаса, сосиски и даже некоторые фрукты
15 марта 2024, 11:45, ИА Амител
Врач-невролог Анастасия Тарасова перечислила продукты, которые вызывают мигрень. Ее слова приводит "Газета.ру".
В первую очередь специалист выделила бекон, сосиски, колбасы и ветчину – эти продукты, по ее информации, провоцируют головную боль чаще всего.
Также мигрень могут вызвать продукты с тирамином в составе. Это соединение, которое приводит к избирательному сужению мозговых сосудов с последующим их повторным расширением, то есть к пульсирующей головной боли. Тирамин содержит огромное количество продуктов: выдержанные сыры, копченое и маринованное мясо и рыба, некоторые бобовые, квашеная капуста, ферментированные соевые, орехи, красное вино и даже цитрусовые, спелые бананы, авокадо и ананасы.
Помимо этого, приступ мигрени могут вызвать никотин, алкоголь, кофеин и продукты, содержащие глутамат натрия, аспартам, сульфиты, нитраты и краситель тартазин. "В первую очередь эти соединения чаще всего можно найти в блюдах категории фастфуд, а также в продуктах быстрого приготовления", – отметила специалист.
Тарасова посоветовала питаться регулярно и сбалансированно, а также не голодать, поскольку голод тоже может вызвать приступ мигрени.
11:50:54 15-03-2024
Кароч можно жрать только брюкву... Простым смертным...
12:19:23 15-03-2024
Грыша (11:50:54 15-03-2024) Кароч можно жрать только брюкву... Простым смертным... ... Что такое брюква? Где ее берут все простые смертные?
14:59:55 15-03-2024
проще было написать, Что Не вызывает мигрень
15:39:08 15-03-2024
Гость (14:59:55 15-03-2024) проще было написать, Что Не вызывает мигрень... Ну тут всё просто. Из написанного становится ясно, что сама наша жизнь вызывает мигрень. И избавить от неё может только ...
15:56:09 15-03-2024
Да что все привязались к глутамату-то. Это натриевая соль глутамина, аминокислоты. И в норме она содержится и в продуктах и, о ужас,в нашем организме тоже. Врача гнать... ну, вы поняли. Невролог... Про тирамин вообще молчу. Для того, чтобы он вызвал проблемы, его надо жрать вместе с определенными ад. И проблемы эти не ограничатся мигренью.