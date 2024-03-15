Алтайский химик объяснила, как нужно есть блины с маслом, чтобы потом не было плохо
Кандидат наук Елена Лейтес призывает не бояться масла в умеренных количествах
15 марта 2024, 07:15, ИА Амител
Во время масленичной недели нужно аккуратно подходить к выбору масла. При его покупке необходимо обращать внимание на маркировку и отдавать предпочтение продукту без заменителей молочного жира. В составе должны быть только сливки из цельного молока, иногда добавляют соль. Об этом рассказала доцент кафедры техносферной безопасности и аналитической химии института химии и химико-фармацевтических технологий АлтГУ, кандидат химических наук Елена Лейтес.
"По своей сути сливочное масло – это эмульсия, состоящая из жира и воды. Согласно ГОСТу, сливочное масло может содержать от 61 до 82,5% жира. Качественное традиционное масло – 82,5%, крестьянское – 72,5% жирности. И то и другое считается настоящим, натуральным маслом, только в том, где меньше жира, – чуть больше воды. Качественное сливочное масло не может стоить дешево, низкая цена должна насторожить – некоторые производители для удешевления добавляют в продукт растительные масла", – приводит пресс-служба АлтГУ аргументы Елены Лейтес.
По словам химика, есть несколько способов проверить качество масла. Во-первых, нужно его заморозить. Продукт, содержащий растительные жиры, будет плохо замерзать. Во-вторых, сливочное масло из морозилки при нарезании должно крошиться и плохо намазываться на хлеб. Если оно имеет эластичную консистенцию – это повод заподозрить наличие растительных жиров. Кроме того, ненатуральное масло на сковороде будет быстро чернеть и дымиться.
Кандидат химических наук пояснила, что сливочное масло содержит жиры, белки, углеводы и воду. В составе – молочный жир, казеин, жирные кислоты омега-3 и омега-6, глицин и другие аминокислоты, витамины А, В, С, D, Е. Также важный ингредиент – холестерин. Его химик призывает не бояться, если употреблять не более 30 граммов в день.
В "летнем" сливочном масле содержится каротин – именно он придает ему желтый оттенок.
"Цвет качественного масла – светло-желтый, летом окраска более желтая, из-за присутствующего в зеленой массе, которой питаются коровы, бета-каротина. Именно он придает, например, моркови и тыкве оранжевый и желтый цвет", – отмечает химик и призывает не бояться есть на Масленицу блины с маслом.
07:54:53 15-03-2024
как как ... С ВОДКОЙ! тогда будет хорошо. Нафиг нам химики. Мы русские! )
08:21:05 15-03-2024
Мнение химиков очень не хватало при наступающей масленицы)), поедание блинов не только искусство , но и наука)), еще интересно было бы мнение английских ученых)?
12:35:40 15-03-2024
Гоздь (08:21:05 15-03-2024) Мнение химиков очень не хватало при наступающей масленицы)),... во тчто интересно, выше коментарий про русских -= заминусили, а тут про англиичан - врагов наших кровных, пальцев вверх понаставили, складывается ощущение, что коментаторы то тут больше забугорные.
09:05:07 15-03-2024
Крылов любил их есть, много есть. И даже умер не от обжорства)
09:10:52 15-03-2024
В первую очередь блины нужно есть ртом, а не другим местом. Хотя у химиков, наверное, этот процесс происходит иначе
12:19:24 15-03-2024
Плохо будет , если блины на масленицу вообще не есть. А со всем остальным мы как-нибудь справимся и без ученых.