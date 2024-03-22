В Барнауле на доме, где чудом держится балкон, проведут аварийный ремонт
Угрозы обрушения самого здания нет
22 марта 2024, 12:45, ИА Амител
В Барнауле на доме по проспекту Строителей, 4, проведут аварийно-восстановительный ремонт. Накануне у здания обрушилась часть фасада.
Как сообщили в мэрии, к такому решению власти пришли на заседании городской комиссии КЧС. Комитету ЖКХ поручили в течение пяти дней разработать проектно-сметную документацию на восстановление поврежденных конструкций, а затем приступить к работам. Комитет по дорожному хозяйству и транспорту и ГИБДД должны тем временем обеспечить безопасность для пешеходов и транспорта в зоне проведения ремонта.
Уточняется, что работы по восстановлению фасада выполнят за счет резервного фонда городской администрации. Угрозы обрушения самого здания нет.
"В настоящее время место проведения работ огорожено, сформирован коридор для движения пешеходов. Вверх по проспекту Строителей на 50 метров перенесена остановка "Аптека", для обеспечения безопасности движения дежурит экипаж ГИБДД. Вход в детскую стоматологическую поликлинику № 1 организован со стороны двора", – отметили в пресс-службе мэрии.
12:52:23 22-03-2024
Догадались! Что если кирпичи выпали, нужно отремонтировать. Заседание провели, что бы это понять. Недостаточные меры предприняли, нужно было общегородское ЧС объявлять и проводить заседание на федеральном уровне.
13:06:54 22-03-2024
Надо же было договориться как бабло раскидать. Чего как маленький-то.
13:57:10 22-03-2024
Это не балкон, а эркер
16:07:57 22-03-2024
Гость (13:57:10 22-03-2024) Это не балкон, а эркер... А на эркере что? Не видно? В данном случае плоская крыша эркера - это балкон вышележащего этажа. На соседнем эркере балкон даже достроили и застеклили.
17:07:21 22-03-2024
"На соседнем эркере балкон даже достроили и застеклили."
Поэтому балкон и эркер под ним не размыло. Все остальные балконы 5-го этаже, так или иначе размывает... В это году один балкон, в следующем другой балкон. Проблема одна, никто не следит за сливами и кровлей. Зимой ломами и топорами крыши раздолбят, все переливы поломают и вода льётся прямо в дом и на фасад. И такая проблема по всем домам на Ленинском, всё размывает, но управляйкам и тем кто на ними пофигу, пока не рухнуло - проблемы нет.., а если рухнуло то по быстрому сносить ((
19:13:14 22-03-2024
Нечего тревожить председателя антикора по пустякам, оцепили, организовали объезд, обход, виновному выпишут штраф за неправильное использование эркера балкона.