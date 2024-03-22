В Барнауле на доме, где чудом держится балкон, проведут аварийный ремонт

Угрозы обрушения самого здания нет

22 марта 2024, 12:45, ИА Амител

Дом с обрушившимся фасадом на пр. Строителей / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на доме по проспекту Строителей, 4, проведут аварийно-восстановительный ремонт. Накануне у здания обрушилась часть фасада.

Как сообщили в мэрии, к такому решению власти пришли на заседании городской комиссии КЧС. Комитету ЖКХ поручили в течение пяти дней разработать проектно-сметную документацию на восстановление поврежденных конструкций, а затем приступить к работам. Комитет по дорожному хозяйству и транспорту и ГИБДД должны тем временем обеспечить безопасность для пешеходов и транспорта в зоне проведения ремонта.

Уточняется, что работы по восстановлению фасада выполнят за счет резервного фонда городской администрации. Угрозы обрушения самого здания нет.