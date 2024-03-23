Число погибших при теракте в "Крокусе" выросло до 93

В Следкоме отметили, что это не окончательные данные

23 марта 2024, 15:35, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Число жертв теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" выросло до 93 человек, сообщили в СКР.

"На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет", – отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Также установили, что нападавшие использовали автоматическое оружие и применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений.

Правоохранители продолжают работу на месте происшествия: осматривают помещения концертного зала, изымают доказательства, изучают записи с камер, проводят необходимые экспертизы и работают с потерпевшими.

Ранее силовики задержали всех четырех предполагаемых террористов.