Задержали всех четырех террористов, стрелявших в московском "Крокусе"

Всего силовики задержали 11 человек, причастных к теракту

23 марта 2024, 15:22, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Правоохранители задержали 11 человек, в том числе четверо террористов, участвующих в теракте в Москве. Об этом Владимиру Путину сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

Как информирует пресс-служба Кремля, глава ведомства доложил президенту о выявлении пособнической базы совершивших теракт в "Крокус Сити Холле".

Правоохранители устанавливают остальных возможных пособников террористов.

Ранее стало известно, что в Брянской области силовики задержали двух подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Renault, на котором передвигались подозреваемые, обнаружили ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться. Одного террориста удалось задержать на месте, остальные убежали в лес.