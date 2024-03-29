Стало известно, будут ли срочники служить в новых регионах РФ

В Генштабе также рассказали, отправят ли призывников в зону СВО

29 марта 2024, 18:30, ИА Амител

Призывники в Барнауле / Фото: amic.ru

Срочники, призванные на службу в ходе предстоящей весенней компании, не будут направляться в новые регионы. Об этом сказал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский, пишет ТАСС.

Также офицер заверил, что призывников не станут отправлять и в зону СВО.

"В пункты дислокации подразделений вооруженных сил в новых регионах России, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", — отметил он.

Ранее начальник Цимлянского генерал-полковник Евгений Бурдинский также заявил, что срочников не станут привлекать к СВО. По его информации, отправку молодого пополнения со сборных пунктов планируют начать уже 15 апреля.

Осенью 2022 года в состав РФ вошло четыре новых региона после соответствующих референдумов. Это ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.