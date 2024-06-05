В России хотят разрешить заселение в отели по водительским правам

Такую возможность могут предоставить уже в 2025 году

05 июня 2024, 14:08, ИА Амител

Отель / Источник фото: unsplash.com

Разрешить заселение в российские отели по водительским удостоверениям предложили в Минэкономразвития, сообщает ТАСС.

Глава ведомства Максим Решетников на совещании Владимира Путина с правительством отметил, что сейчас в гостиницах такой возможности нет и попросил дать год на стыковку информационных баз.

Если проекту дадут зеленый свет, то люди смогут заселяться в отели по водительским правам уже с середины 2025 года.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести льготные авиатарифы для многодетных семей в сезон отпусков.