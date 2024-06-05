В России хотят разрешить заселение в отели по водительским правам
Такую возможность могут предоставить уже в 2025 году
05 июня 2024, 14:08, ИА Амител
Отель / Источник фото: unsplash.com
Разрешить заселение в российские отели по водительским удостоверениям предложили в Минэкономразвития, сообщает ТАСС.
Глава ведомства Максим Решетников на совещании Владимира Путина с правительством отметил, что сейчас в гостиницах такой возможности нет и попросил дать год на стыковку информационных баз.
Если проекту дадут зеленый свет, то люди смогут заселяться в отели по водительским правам уже с середины 2025 года.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести льготные авиатарифы для многодетных семей в сезон отпусков.
14:15:06 05-06-2024
Давно пора! Нечего и обсуждать!
14:19:57 05-06-2024
А причина?
14:53:03 05-06-2024
С не родными жёнами можно ?