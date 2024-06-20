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Путин получил высшую госнаграду КНДР

Российский президент посещал Пхеньян 19 июня

20 июня 2024, 12:15, ИА Амител

Владимир Путин в КНДР / Фото: Кристина Кормилицына/ POOL / ТАСС
Владимир Путин в КНДР / Фото: Кристина Кормилицына/ POOL / ТАСС

Владимиру Путину вручили высшую госнаграду КНДР – орден Ким Ир Сена, сообщает РИА Новости.

Церемония награждения состоялась 19 июня.

Орден российскому президенту вручили за его заслуги в развитии дружеских и братских российско-северокорейских отношений до стратегических партнерских и нерушимых союзнических отношений, а также за открытие новой страницы корейско-российской дружбы.

Президент РФ Владимир Путин посетил Пхеньян 19 июня. Во время визита он, в частности, подписал двусторонний Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

20 июня российский лидер прибыл во Вьетнам.

Владимир Путин Политика награды КНДР

Комментарии 2

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Гость

14:40:56 20-06-2024

Хорошая новость

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Кхм...

17:03:55 20-06-2024

Гость (14:40:56 20-06-2024) Хорошая новость... Да, доставляет. 😁

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