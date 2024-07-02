В Алтайском крае возбудили дело после гибели подростка во время купания

14-летний мальчик утонул, плавая в непредназначенном для этого месте

02 июля 2024, 11:11, ИА Амител

Озеро в селе Велижанка / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 14-летнего подростка в озере на территории села Велижанка Панкрушихинского района. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службах региональных прокуратуры и СК.

Изначально о гибели ребенка рассказали в МЧС России. Однако там сообщалось, что погибшему 15 лет.

По данным следствия, днем 1 июля мальчик вместе с другом направился к водоему без присмотра взрослых. Место не было предназначено для купания и во время плавания несовершеннолетний утонул.

Сотрудники СК устанавливают обстоятельства трагедии. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка.