Сколько человек утонуло в Алтайском крае с начала лета?

С начала лета в Алтайском крае утонуло сколько же детей, сколько за весь летний сезон 2023 года

03 июля 2024, 15:36, ИА Амител

12 человек утонуло в Алтайском крае с начала лета. Четверо из них – дети от 8 до 15 лет. Всего в 2024 году в водоемах региона утонул 21 человек, в том числе пятеро детей. Об этом amic.ru сообщили в региональном МЧС.

Для сравнения: за все лето прошлого года утонуло 33 человека, четверо из них были детьми от 8 до 14 лет. То есть в этом году количество погибших в воде детей уже сравнялось с показателем за все лето 2023 года.

Напомним, что за последнее время произошло сразу несколько резонансных случаев гибели людей на воде. Например, 28 июня 10-летний мальчик погиб в бассейне оздоровительного комплекса в селе Бочкари Алтайского края. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. Доклад о ходе расследования запросил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Кроме того, в озере в селе Велижанка Панкрушихинского района погиб 14-летний подросток. 1 июля он вместе с другом направился к водоему без присмотра взрослых. Во время купания он утонул.

Тогда же, 1 июля, на озере Щекулдук в Кулунде утонула женщина 1994 года рождения, которая купалась в необорудованном месте. На диком пляже умер и мужчина, который купался на озере Кубы в Родинском районе.

15 июня в селе Алтайском утонул семилетний мальчик, который вместе с сестрой отдыхал на озере Черный Ключ. Следком возбудил уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Также в июне в селе Петровка Троицкого района утонул 14-летний подросток из Кемеровской области. Он приехал в гости к бабушке и с подростками пошел купаться на озеро.

МЧС предупреждает, что для купания нужно выбирать только проверенные и официальные пляжи. Купаться в стихийных местах для купания, где не дежурят спасатели, нельзя. Также во время купания обязательно нужно следить за детьми.