Движение на проспекте Ленина в Барнауле будут регулировать умные светофоры

В Минтрансе рассказали, где появятся новые устройства

11 июля 2024, 16:11, ИА Амител

Умный светофор / Фото: Минтранс Алтайского края

В Барнауле на проспекте Ленина устанавливают умные светофоры, сообщили в телеграм-канале Минтранса Алтайского края.

Всего в 2024 году планируют модернизировать 12 светофорных объектов.

Устройства ставят в районе площади Октября и на пересечениях с улицами Кулагина, Брестской, Союза Республик, Молодежной, Чкалова, Партизанской, Интернациональной, Анатолия, Никитина, Гоголя и Димитрова.

Также на пересечении улиц Попова и Трактовой появится комплекс метеомониторинга. Он будет собирать данные о погоде и передавать их в интеллектуальную транспортную систему.

Аналогичные станции уже установлены на Луговой и на перекрестках Попова – Юрина и Павловский тракт – Малахова.

Завершить работы подрядчик должен до октября за 42 млн рублей.