Движение на проспекте Ленина в Барнауле будут регулировать умные светофоры
В Минтрансе рассказали, где появятся новые устройства
11 июля 2024, 16:11, ИА Амител
В Барнауле на проспекте Ленина устанавливают умные светофоры, сообщили в телеграм-канале Минтранса Алтайского края.
Всего в 2024 году планируют модернизировать 12 светофорных объектов.
Устройства ставят в районе площади Октября и на пересечениях с улицами Кулагина, Брестской, Союза Республик, Молодежной, Чкалова, Партизанской, Интернациональной, Анатолия, Никитина, Гоголя и Димитрова.
Также на пересечении улиц Попова и Трактовой появится комплекс метеомониторинга. Он будет собирать данные о погоде и передавать их в интеллектуальную транспортную систему.
Аналогичные станции уже установлены на Луговой и на перекрестках Попова – Юрина и Павловский тракт – Малахова.
Завершить работы подрядчик должен до октября за 42 млн рублей.
16:20:53 11-07-2024
Как это по погоде регулировать движение...?!
Чё то мутят...
16:25:02 11-07-2024
Интересно станет ли лучше...
16:50:32 11-07-2024
Гость (16:25:02 11-07-2024) Интересно станет ли лучше...... все что ни делается - все к лучшему. за исключением того что делается к худшему.
16:39:27 11-07-2024
вот если бы пулеметы установили - тогда да.
16:54:31 11-07-2024
наверное так же лучше, как на Власихинской..... пробка вечером от Попова до Шумакова
20:48:55 11-07-2024
R22 (16:54:31 11-07-2024) наверное так же лучше, как на Власихинской..... пробка вечер... там от Тэйси вечером все колом который год, хотя в другие стороны свободно. Дать вечером десять лишних секунд светофору - магия вне Хогвартса
17:22:14 11-07-2024
Писец, Ленинский встанет.
18:11:20 11-07-2024
странные дела творятся, когда светофоры отключают там на ремонт, или энергетики что-то делают, то пробка, которую светофоры обычно собирают - исчезает. Причем исчезает бесследно, а не просто переезжает дальше.
19:36:32 11-07-2024
А на Красноармейском когда установят?
22:55:42 11-07-2024
Если бы светофор на Ленина - Северо - Западная был умным, то он включил зеленую стрелку направо с Северо западной на Ленина в сторону Норд Веста и при повороте трамвая несколько автомобиле повернули, чтобы не переезжать прямо ушатаный ямами перекресток.
08:35:09 12-07-2024
Помнится много лет про "зеленую волну" на пр-те Ленина писали, да так и не дождались. Как работали в рандомном режиме так и работают по сей день.
P.S. Чем вкачивать деньги в новые светофоры за огромные деньги, лучше приведите режим работы светофоров в городе к единому стандарту. Имею ввиду светофоры с таймерами. Есть Барнаульская народная забава, подъезжаешь к перекрестку и попробуй угадать когда зеленый начнет мигать, когда таймер показывает еще три секунды, или когда уже отсчет времени дошел до 0. То ли еще есть 3 сек. зеленого сигнала, то ли пора тормозить. Это просто не безопасное и аварийно.