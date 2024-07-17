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В Барнауле изменили схему движения трамваев из-за обрыва контактной сети

Изменения затронули маршруты № 1, 4 и 7

17 июля 2024, 13:45, ИА Амител

Трамвай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Трамвай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле временно изменили схемы движение трамваев из-за обрыва контактной сети в районе проспекта Ленина в сторону улицы Северо-Западной.

Как сообщили в мэрии, на месте работает аварийная служба. Трамваи во время ремонта ходят следующим образом:

  • № 1:  пл. Свободы – Анатолия – Челюскинцев – Антона Петрова – Малахова – Космонавтов – Попова – Докучаево;
  •  № 4: станция Депо №-1 – Анатолия – Красноармейский – пл. Свободы;
  • № 7: депо № 3 – Власихинская – Попова – Антона Петрова – Челюскинцев – Анатолия – Красноармейский – Змеиногорский тракт – Кордон.

В обратном направлении вагоны идут теми же маршрутами.

Барнаул трамваи

Комментарии 5

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Гость

13:57:30 17-07-2024

"Оперативно" администрация ответила. Там обрыв с 10 утра, как не раньше

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Гость

14:10:19 17-07-2024

то обрыв. то прорыв

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Мусик

14:39:32 17-07-2024

электроны пока по проводам прошли, пока зарегистрировались во входящих...
очень быстро. прямо моментально. фактически сегодня.
чего вы недовольничаете...
вот хоть бы кто спасибо сказал.

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Гость

15:03:23 17-07-2024

7 маршруту нужно навсегда такую схему оставлять

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Гость

15:26:34 17-07-2024

Антона Петрова – Челюскинцев --- Это как он с А.Петрова на Челюскинцев то сразу попадет?

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