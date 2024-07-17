В Барнауле изменили схему движения трамваев из-за обрыва контактной сети

Изменения затронули маршруты № 1, 4 и 7

17 июля 2024, 13:45, ИА Амител

Трамвай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле временно изменили схемы движение трамваев из-за обрыва контактной сети в районе проспекта Ленина в сторону улицы Северо-Западной.

Как сообщили в мэрии, на месте работает аварийная служба. Трамваи во время ремонта ходят следующим образом:

№ 1: пл. Свободы – Анатолия – Челюскинцев – Антона Петрова – Малахова – Космонавтов – Попова – Докучаево;

№ 4: станция Депо №-1 – Анатолия – Красноармейский – пл. Свободы;

№ 7: депо № 3 – Власихинская – Попова – Антона Петрова – Челюскинцев – Анатолия – Красноармейский – Змеиногорский тракт – Кордон.

В обратном направлении вагоны идут теми же маршрутами.