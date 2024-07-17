В Барнауле изменили схему движения трамваев из-за обрыва контактной сети
Изменения затронули маршруты № 1, 4 и 7
17 июля 2024, 13:45, ИА Амител
Трамвай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле временно изменили схемы движение трамваев из-за обрыва контактной сети в районе проспекта Ленина в сторону улицы Северо-Западной.
Как сообщили в мэрии, на месте работает аварийная служба. Трамваи во время ремонта ходят следующим образом:
- № 1: пл. Свободы – Анатолия – Челюскинцев – Антона Петрова – Малахова – Космонавтов – Попова – Докучаево;
- № 4: станция Депо №-1 – Анатолия – Красноармейский – пл. Свободы;
- № 7: депо № 3 – Власихинская – Попова – Антона Петрова – Челюскинцев – Анатолия – Красноармейский – Змеиногорский тракт – Кордон.
В обратном направлении вагоны идут теми же маршрутами.
13:57:30 17-07-2024
"Оперативно" администрация ответила. Там обрыв с 10 утра, как не раньше
14:10:19 17-07-2024
то обрыв. то прорыв
14:39:32 17-07-2024
электроны пока по проводам прошли, пока зарегистрировались во входящих...
очень быстро. прямо моментально. фактически сегодня.
чего вы недовольничаете...
вот хоть бы кто спасибо сказал.
15:03:23 17-07-2024
7 маршруту нужно навсегда такую схему оставлять
15:26:34 17-07-2024
Антона Петрова – Челюскинцев --- Это как он с А.Петрова на Челюскинцев то сразу попадет?