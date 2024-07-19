Госдума рассмотрит во втором чтении законопроекты о высылке мигрантов из России
По словам Вячеслава Володина, на рассмотрении сейчас находится 25 проектов, связанных с приезжими
19 июля 2024, 14:44, ИА Амител
Госдума на следующей неделе рассмотрит во втором чтении законопроекты о режиме высылки нелегальных мигрантов, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Сведения о них будут вноситься в специальный Реестр контролируемых лиц. Вместе с тем упрощается процедура принятия решения о высылке (отдельные полномочия передаются от судов к полиции)", – написал он в телеграм-канале.
Всего на рассмотрении Госдумы сейчас находится 25 законопроектов, связанных с мигрантами. 23 из них уже внесены депутатами, пояснил Володин.
Ранее сообщили, что в Томской области с 1 ноября мигранты с трудовыми патентами не смогут работать в такси, общепите и других сферах.
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