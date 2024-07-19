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Госдума рассмотрит во втором чтении законопроекты о высылке мигрантов из России

По словам Вячеслава Володина, на рассмотрении сейчас находится 25 проектов, связанных с приезжими

19 июля 2024, 14:44, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Госдума на следующей неделе рассмотрит во втором чтении законопроекты о режиме высылки нелегальных мигрантов, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Сведения о них будут вноситься в специальный Реестр контролируемых лиц. Вместе с тем упрощается процедура принятия решения о высылке (отдельные полномочия передаются от судов к полиции)", – написал он в телеграм-канале.

Всего на рассмотрении Госдумы сейчас находится 25 законопроектов, связанных с мигрантами. 23 из них уже внесены депутатами, пояснил Володин.

Ранее сообщили, что в Томской области с 1 ноября мигранты с трудовыми патентами не смогут работать в такси, общепите и других сферах.

Госдума Мигранты

Комментарии 6

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Митя

14:51:35 19-07-2024

В Самаре мигранты депутата поколотили... Плевали на законы и на страну...

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Гость

14:54:40 19-07-2024

С высылкой поторопиться. А всылку запретить совсем.

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Гость

15:54:25 19-07-2024

Долго доходило. Наверное лет 20

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Гость

16:34:17 19-07-2024

Г-н Томенко просыпайтесь.Возьмите пример с губернатора Томска

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Гость

16:53:49 19-07-2024

Пока они соберутся рассматривать и тем более принять окончательное решение, Россия мусульманской станет... А там и до них "ценные специалисты" доберутся... И сбежать никуда не получится, потому как в Европе этих "специалистов" ещё больше...

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Гость

13:09:32 21-07-2024

Вот что бывает, когда власть перестает заботиться о своих холопах.

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