Госдума рассмотрит во втором чтении законопроекты о высылке мигрантов из России

По словам Вячеслава Володина, на рассмотрении сейчас находится 25 проектов, связанных с приезжими

19 июля 2024, 14:44, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Госдума на следующей неделе рассмотрит во втором чтении законопроекты о режиме высылки нелегальных мигрантов, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Сведения о них будут вноситься в специальный Реестр контролируемых лиц. Вместе с тем упрощается процедура принятия решения о высылке (отдельные полномочия передаются от судов к полиции)", – написал он в телеграм-канале.

Всего на рассмотрении Госдумы сейчас находится 25 законопроектов, связанных с мигрантами. 23 из них уже внесены депутатами, пояснил Володин.

Ранее сообщили, что в Томской области с 1 ноября мигранты с трудовыми патентами не смогут работать в такси, общепите и других сферах.