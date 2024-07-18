В Томской области мигрантам запретили работать в такси и общепите
Решение приняли при участии представителей национальных диаспор
18 июля 2024, 16:40, ИА Амител
В Томской области с 1 ноября 2024 года мигранты с трудовыми патентами не смогут работать в ряде отраслей, сообщил губернатор Владимир Мазур.
Речь идет о производстве продуктов питания, розничной торговле, перевозке пассажиров, гостиничном и ресторанном бизнесе, о сферах по подбору персонала, обеспечению безопасности, образования, физкультуры и спорта.
По словам Мазура, этот вопрос проработали на антитеррористической комиссии "при непосредственном участии представителей национальных диаспор".
"Решение совместное, коллегиальное", – отметил он.
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17:31:56 18-07-2024
Никаких диаспор быть не может. Это незаконные формирования.
17:33:26 18-07-2024
а так называемые диаспоры у нас теперь тоже решения принимают на уровне регионов?
19:50:08 18-07-2024
Да пофиг, где они работают. Незаконных быть недолжно. Несоблюдающих порядок, закон, не уважающих традиции региона, где они находятся, быть не должно. Если работодатель завозит мигрантов - маршрут один - общага-работа на транспорте работодателя.
20:18:39 18-07-2024
Ну это пока там нет дефицита кадров.
10:32:45 19-07-2024
Гость (20:18:39 18-07-2024) Ну это пока там нет дефицита кадров.... Дефицита кадров нет нигде, есть только жадность работодателя. Платите нормально и кадровый вопрос решится моментально.
11:30:58 19-07-2024
Гость (10:32:45 19-07-2024) Дефицита кадров нет нигде, есть только жадность работодателя... Очень сильно ошибаетесь. Дефицит кадров- реальность. И жадность работодателя вообще ни при чём. Это в СССР могли людям платить больше, чем был их трудовое участие, теперь быстро вылетишь в трубу, отдавая все деньги на з/п работникам. И да, даже за явно высокую з/ работать не хотят. Приятнее бухать налавке, пока мамина пенсия есть да жена что-то зарабатывает...