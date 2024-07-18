В Томской области мигрантам запретили работать в такси и общепите

Решение приняли при участии представителей национальных диаспор

18 июля 2024, 16:40, ИА Амител

Автомобили такси / Фото: unsplash.com

В Томской области с 1 ноября 2024 года мигранты с трудовыми патентами не смогут работать в ряде отраслей, сообщил губернатор Владимир Мазур.

Речь идет о производстве продуктов питания, розничной торговле, перевозке пассажиров, гостиничном и ресторанном бизнесе, о сферах по подбору персонала, обеспечению безопасности, образования, физкультуры и спорта.

По словам Мазура, этот вопрос проработали на антитеррористической комиссии "при непосредственном участии представителей национальных диаспор".

"Решение совместное, коллегиальное", – отметил он.

Ранее в Алтайском крае аннулировали вид на жительство семье иностранных граждан после нападения на несовершеннолетнего.