Грузовик провалился в яму во время дорожных работ в Барнауле

ДТП произошло на улице Северо-Западной

22 июля 2024, 11:13, ИА Амител

ДТП на Северо-Западной / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле грузовик с щебнем провалился в яму во время ремонта дорожного полотна, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

По информации очевидца, ДТП случилось на Северо-Западной.

Информация об обстоятельствах аварии и пострадавших не уточняется.

Ранее в июле в Барнауле маршрутное такси № 78 провалилось в яму на Комсомольском проспекте. Прокуратура назначала проверку.