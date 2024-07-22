Грузовик провалился в яму во время дорожных работ в Барнауле
ДТП произошло на улице Северо-Западной
22 июля 2024, 11:13, ИА Амител
ДТП на Северо-Западной / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле грузовик с щебнем провалился в яму во время ремонта дорожного полотна, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".
По информации очевидца, ДТП случилось на Северо-Западной.
Информация об обстоятельствах аварии и пострадавших не уточняется.
Ранее в июле в Барнауле маршрутное такси № 78 провалилось в яму на Комсомольском проспекте. Прокуратура назначала проверку.
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