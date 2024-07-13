Маршрутка провалилась в яму в Барнауле
Прокуратура проводит проверку
13 июля 2024, 13:31, ИА Амител
Место ДТП / Фото: прокуратура Алтайского края
В Барнауле маршрутное такси № 78 провалилось в яму на Комсомольском проспекте, сообщили в прокуратуре Алтайского края.
Транспорт угодил в промоину на остановке "Улица Чкалова" 13 июля.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию. Меры примут по ее итогам.
Как отмечает "Катунь 24", пострадавших нет. Яму загородили.
Ранее во дворе одного из домов по улице 80-й Гвардейской Дивизии образовались гигантские ямы возле погребов.
15:48:06 13-07-2024
Под Барнаулом находится портал в ад, всё проваливается
17:45:22 13-07-2024
Нет там просто ливневый коллектор. ПРям в паре метров. Ливневка и колодец в ливневый коллектор. У переднего колеса маршрутки справа. Но ливневый коллектор там достаточно в хорошем состоянии. Разбираться надо. Там посередине комсомольского сети водоканала ещё идут. Так что скорее порыв. Вот в другом месте. На Ленина от Гоголя вниз по нечётной стороне ливневки отключены от коллектора и уходят просто в землю под ленинский. Когда там прокладывали новый коллектор их от старого отключили а к новому так и не подключили. А в ливневке у тц старого базара как заходить на Арбат. Я помню дна так и не нащупал. Метров на пять. Болото. Толи ещё будет....
23:38:59 13-07-2024
Не гость (17:45:22 13-07-2024) Нет там просто ливневый коллектор. ПРям в паре метров. Ливне... Вы меня утешили)))
22:52:30 13-07-2024
Повод посмотреть что там от дороги осталось после ремонта дсу 4 в 2019 году. Какая там толщина асфальта осталась. Какие там прослоички под асфальтом. Там наверняка все хорошее в 2019 году выбрали вырезали и продали. Сверху красивую обертку бросили. См 5-7. И комсомольский уже много лет просто сыпется. А по идее как на Ленинском должно быть уже многослойное асфальтовое покрытие см 20-30.
10:45:26 14-07-2024
Гога (22:52:30 13-07-2024) Повод посмотреть что там от дороги осталось после ремонта дс... а вам что завидно что ли? Вам какое дело? Вы кто такие? Вам дали дорогу вот и езжайте пока разрешают. Деньги на ремонт дороги подрядчиков вам не копейки не принадлежит. Дорога тоже вам не принадлежит. Вам просто по ней ездить разрешают. Что вы здесь свой рот открывайте. Кому сколько надо столько и взяли не ваше дело. Не факт что ваши налоги на дорогу идут...