Маршрутка провалилась в яму в Барнауле

Прокуратура проводит проверку

13 июля 2024, 13:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: прокуратура Алтайского края

В Барнауле маршрутное такси № 78 провалилось в яму на Комсомольском проспекте, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Транспорт угодил в промоину на остановке "Улица Чкалова" 13 июля.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию. Меры примут по ее итогам.

Как отмечает "Катунь 24", пострадавших нет. Яму загородили.

Ранее во дворе одного из домов по улице 80-й Гвардейской Дивизии образовались гигантские ямы возле погребов.