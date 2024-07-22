В Барнауле презентовали снятый в городе фильм "Куча". Фоторепортаж

Мероприятие посетили как первые зрители, так и причастные к созданию картины

22 июля 2024, 20:05, ИА Амител

Презентация фильма "Куча" в кинотеатре "Мир" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле состоялась презентация игрового художественного фильма "Куча", который снимали сразу на нескольких локациях города. Альманах, состоящий из пяти короткометражных фильмов, представили в кинотеатре "Мир". Его посетили как зрители, так и причастные к созданию картины – режиссеры, актеры и вспомогательный персонал.

Amic.ru ранее побывал на съемочной площадке и узнал, какие тайны хранит проект "Куча". А как прошла презентация – смотрите в фоторепортаже.