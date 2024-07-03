"Кучу" впервые покажут в Барнауле 22 июля в рамках Шукшинского кинофестиваля

03 июля 2024, 11:50, Антон Дегтярев

Министр культуры Елена Безрукова / Фото: Антон Дегтярев

Фильм-альманах "Куча", который снимался в Барнауле, впервые покажут 22 июля в кинотеатре "Мир". Премьера состоится в рамках Шукшинского кинофестиваля. Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала amic.ru, о чем этот фильм, как его снимали и почему у него такое название.

"Фильм пока никто не видел"

По словам Елены Безруковой, создатели фильма решили не придумывать новые истории, а взять за основу реальный журналистский сюжет, который они увидели на телеканале "Катунь-24".

"Этот сюжет имел совершенно конкретную фабулу – конфликт жителя частного дома и застройщика, который возводил рядом многоэтажку. Строители ходили буквально через его территорию. Мужчина разозлился и по-простецки, по-деревенски привез на машине большую кучу песка и вывалил ее так, чтобы никто не ходил мимо него. По этому поводу разгорелся конфликт. История показалась интересной. Частный случай, который транслируется на людей", – отметила она.

На основе этого конфликта для альманаха сняли три истории, еще в двух сюжеты другие, сказала Безрукова. Все пять короткометражек были сведены в один альманах. И почти во всех сыграл актер барнаульского театра драмы Константин Кольцов, отметила министр культуры.

"Интересно, что вообще в Барнауле наснимали. Отдельная тема – как договаривались привезти кучу, разговаривали с жителями. Представляете, сказать, что недельку у них полежит куча песка и будет куча народа, который будет ходить, снимать, ставить палатки, краситься, свет налаживать и так далее. Нам понадобились локации, жилые дома, изолятор временного содержания, под который за одну ночь перекрашивали здание бывшего суда. Была проведена аховая работа, и, конечно, результат все хотят увидеть, так же, как и я. Кроме режиссеров монтажа, его пока никто не видел", – пояснила Безрукова.

Съемки фильма "Куча" в Барнауле / Фото: amic.ru

"Это не лирическая история"

Министр культуры согласилась с тем, что название вызывает "неприятные ассоциации", которые могли насмешить барнаульцев. Однако это не навредит картине, потому что альманах отчасти сатирический, подчеркнула она.

"Это не лирическая история. Здесь будет где взгрустнуть и где посмеяться. Каждая из историй называлась по-разному, но на общее название создатели решили взять "Кучу". И этот хозяин частного дома, который все затеял, в нем есть и некоторые черты шукшинского чудика", – пояснила Безрукова.

По словам Елены Безруковой, команда проекта заинтересована в дальнейшем продвижении фильма. И "в идеале" он должен выйти на интернет-платформах, отметила министр. Однако пока главное – в первый раз показать картину, считает она.

"Сейчас мы посмотрим, что получилось. Возможно, после этого будет обсуждение, какая-то доработка. Дальше хотелось бы иметь возможность выпустить фильм на какие-то платформы. Где-то он, может быть, смешной, где-то – остро социальный, где-то, может быть, даже дерзкий. Тем не менее это первый подобный опыт кинолаборатории, реализованный в Барнауле, с реальными съемками. И сам такой подход нам хотелось бы продолжать и в следующем году, потому что ничего так не учит и не погружает в профессию, как практика", – отметила Елена Безрукова.

Напомним, фильм "Куча" снимали в Барнауле в мае 2024 года сразу на нескольких локациях. Ради съемок даже перекрывали движение по улице Димитрова. Курировал проект алтайский Минкульт. А бюджет проекта составил около 4 млн рублей. Фильм станет одним из двух спецпоказов Шукшинского кинофестиваля. Вторым будет картина "Смотри на меня" режиссера Владимира Грамматикова по сценарию Андрея Кончаловского. Его покажут 23 июля. О том, как пройдет кинофестиваль и какие мероприятия запланированы, читайте здесь.