ФНС заблокировала счета Глюкозы

Это случилось после скандального концерта в Красноярске

25 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Глюкоза / Фото: соцсети певицы

ФНС заблокировала счета певицы Глюкозы из-за налоговой задолженности в размере 262,8 тыс. рублей, пишет РИА Новости.

Счета заблокированы в Альфа-Банке, ВТБ и Райффайзенбанке.

Решение приняли 22 июля – через два дня после скандального концерта артистки в Красноярске. На том выступлении она вела себя странно, не попадала в ноты и трогала себя между ног.

Вскоре Глюкоза извинилась за произошедшее, отметив, что так на нее подействовали антидепрессанты и снотворное.