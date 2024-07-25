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ФНС заблокировала счета Глюкозы

Это случилось после скандального концерта в Красноярске

25 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Глюкоза / Фото: соцсети певицы
Глюкоза / Фото: соцсети певицы

ФНС заблокировала счета певицы Глюкозы из-за налоговой задолженности в размере 262,8 тыс. рублей, пишет РИА Новости.

Счета заблокированы в Альфа-Банке, ВТБ и Райффайзенбанке.

Решение приняли 22 июля – через два дня после скандального концерта артистки в Красноярске. На том выступлении она вела себя странно, не попадала в ноты и трогала себя между ног.

Вскоре Глюкоза извинилась за произошедшее, отметив, что так на нее подействовали антидепрессанты и снотворное.

Шоу-бизнес Знаменитости

Комментарии 7

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гость

15:10:26 25-07-2024

правильно.. Только фотку поменяйте, она сейчас выглядит как конченная, а не как девочка-припевочка

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Гость

15:31:40 25-07-2024

ой 262 тыс . мелочи какие.

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Гость

17:46:22 25-07-2024

Гость (15:31:40 25-07-2024) ой 262 тыс . мелочи какие. ... Это что за 2 дня нашли.

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Гость

15:36:26 25-07-2024

"Решение приняли 22 июля – через два дня после скандального концерта артистки в Красноярске"
Вообще-то решения налоговая принимает вне зависимости от выступлений. Подошел срок. Налог не оплачен, выставляется требование об уплате. Через какое-то время (если не ошибаюсь порядка месяца) , в случае неоплаты - счет блокируется

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Гость

17:42:14 25-07-2024

Уржешься, сразу находится налоговая задолженность, а до этого ее не было.)

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Гость

19:15:36 25-07-2024

Это всё Фадеев мутит!...
Вот он сейчас с радости напился поди...!?

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Гость

10:38:58 26-07-2024

Какая связь? Так можно и фазы Луны притянуть

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