ФНС заблокировала счета Глюкозы
Это случилось после скандального концерта в Красноярске
25 июля 2024, 15:00, ИА Амител
Глюкоза / Фото: соцсети певицы
ФНС заблокировала счета певицы Глюкозы из-за налоговой задолженности в размере 262,8 тыс. рублей, пишет РИА Новости.
Счета заблокированы в Альфа-Банке, ВТБ и Райффайзенбанке.
Решение приняли 22 июля – через два дня после скандального концерта артистки в Красноярске. На том выступлении она вела себя странно, не попадала в ноты и трогала себя между ног.
Вскоре Глюкоза извинилась за произошедшее, отметив, что так на нее подействовали антидепрессанты и снотворное.
15:10:26 25-07-2024
правильно.. Только фотку поменяйте, она сейчас выглядит как конченная, а не как девочка-припевочка
15:31:40 25-07-2024
ой 262 тыс . мелочи какие.
17:46:22 25-07-2024
Гость (15:31:40 25-07-2024) ой 262 тыс . мелочи какие. ... Это что за 2 дня нашли.
15:36:26 25-07-2024
"Решение приняли 22 июля – через два дня после скандального концерта артистки в Красноярске"
Вообще-то решения налоговая принимает вне зависимости от выступлений. Подошел срок. Налог не оплачен, выставляется требование об уплате. Через какое-то время (если не ошибаюсь порядка месяца) , в случае неоплаты - счет блокируется
17:42:14 25-07-2024
Уржешься, сразу находится налоговая задолженность, а до этого ее не было.)
19:15:36 25-07-2024
Это всё Фадеев мутит!...
Вот он сейчас с радости напился поди...!?
10:38:58 26-07-2024
Какая связь? Так можно и фазы Луны притянуть