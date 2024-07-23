Глюкоза извинилась за скандальный концерт и раскрыла причину своего поведения

Певица призналась, что так на нее подействовали антидепрессанты и снотворное

23 июля 2024, 07:30, ИА Амител

Глюкоза со своей бабушкой / Фото: соцсети певицы

Российская певица Глюкоза объяснила свое странное поведение на воскресном концерте в Красноярске приемом препаратов.

Ситуацию артистка прокомментировала в запрещенной соцсети.

По ее словам, причиной неоднозначных выходок на сцене стал прием снотворных и антидепрессантов на фоне стресса из-за смерти бабушки Лидии, которая воспитывала ее, и атак со стороны бывшего продюсера. Глюкоза впервые жизни принимала подобные лекарства и не знала, что они дадут такой эффект.

"Мне очень жаль, что расстроила вас... Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня – вся моя жизнь. Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас", – подчеркнула артистка.

Глюкоза дала скандальный концерт на День металлурга в Красноярске. Во время выступления она не попадала в фонограмму и трогала себя между ног.