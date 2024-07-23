Глюкоза извинилась за скандальный концерт и раскрыла причину своего поведения
Певица призналась, что так на нее подействовали антидепрессанты и снотворное
23 июля 2024, 07:30, ИА Амител
Российская певица Глюкоза объяснила свое странное поведение на воскресном концерте в Красноярске приемом препаратов.
Ситуацию артистка прокомментировала в запрещенной соцсети.
По ее словам, причиной неоднозначных выходок на сцене стал прием снотворных и антидепрессантов на фоне стресса из-за смерти бабушки Лидии, которая воспитывала ее, и атак со стороны бывшего продюсера. Глюкоза впервые жизни принимала подобные лекарства и не знала, что они дадут такой эффект.
"Мне очень жаль, что расстроила вас... Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня – вся моя жизнь. Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас", – подчеркнула артистка.
Глюкоза дала скандальный концерт на День металлурга в Красноярске. Во время выступления она не попадала в фонограмму и трогала себя между ног.
07:58:27 23-07-2024
фуфу, погань
09:13:17 23-07-2024
гостьЯ (07:58:27 23-07-2024) фуфу, погань... Предлагаете молодежи веселиться под Глинку с Шостаковичем?
08:37:54 23-07-2024
Кому она не понравилась, пусть на концерт раммштайн сходят ))
Или сам не давно у нас в мае на Зверей ходил. Там один свою гитару на пол положил и отодрал её
08:39:47 23-07-2024
Перехомячила дури, теперь оправдывается
09:03:20 23-07-2024
А чета на фотке не ионова вовсе, некто катионова однако)
13:00:03 23-07-2024
гость (09:03:20 23-07-2024) А чета на фотке не ионова вовсе, некто катионова однако)... Да, явно не Антонова
11:38:09 23-07-2024
Не то фото в заголовке, совсем не то
15:25:21 23-07-2024
Наверное, водкой запивала колеса.