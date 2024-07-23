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Глюкоза извинилась за скандальный концерт и раскрыла причину своего поведения

Певица призналась, что так на нее подействовали антидепрессанты и снотворное

23 июля 2024, 07:30, ИА Амител

Глюкоза со своей бабушкой / Фото: соцсети певицы
Глюкоза со своей бабушкой / Фото: соцсети певицы

Российская певица Глюкоза объяснила свое странное поведение на воскресном концерте в Красноярске приемом препаратов.

Ситуацию артистка прокомментировала в запрещенной соцсети.

По ее словам, причиной неоднозначных выходок на сцене стал прием снотворных и антидепрессантов на фоне стресса из-за смерти бабушки Лидии, которая воспитывала ее, и атак со стороны бывшего продюсера. Глюкоза впервые жизни принимала подобные лекарства и не знала, что они дадут такой эффект.

"Мне очень жаль, что расстроила вас... Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня – вся моя жизнь. Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас", – подчеркнула артистка.

Глюкоза дала скандальный концерт на День металлурга в Красноярске. Во время выступления она не попадала в фонограмму и трогала себя между ног.

культура скандалы

Комментарии 8

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гостьЯ

07:58:27 23-07-2024

фуфу, погань

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Гость

09:13:17 23-07-2024

гостьЯ (07:58:27 23-07-2024) фуфу, погань... Предлагаете молодежи веселиться под Глинку с Шостаковичем?

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Гость

08:37:54 23-07-2024

Кому она не понравилась, пусть на концерт раммштайн сходят ))
Или сам не давно у нас в мае на Зверей ходил. Там один свою гитару на пол положил и отодрал её

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Гость

08:39:47 23-07-2024

Перехомячила дури, теперь оправдывается

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гость

09:03:20 23-07-2024

А чета на фотке не ионова вовсе, некто катионова однако)

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ДМВ

13:00:03 23-07-2024

гость (09:03:20 23-07-2024) А чета на фотке не ионова вовсе, некто катионова однако)... Да, явно не Антонова

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ДМВ

11:38:09 23-07-2024

Не то фото в заголовке, совсем не то

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Гость

15:25:21 23-07-2024

Наверное, водкой запивала колеса.

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