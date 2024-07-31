В алтайском МЧС предупредили о высокой пожароопасности

4-й класс горимости прогнозируется до 5 августа

31 июля 2024, 15:21, ИА Амител

Лесной пожар / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в ближайшие дни будет наблюдаться высокая пожароопасность, предупредили в МЧС региона.

"С 1 по 5 августа местами ожидается высокая пожароопасность 4-го класса горимости", – рассказали в телеграм-канале ведомства.

Специалисты призвали не сжигать мусор и сухую траву, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.

Накануне алтайские синоптики предупредили, что жара выше 30 градусов задержится в крае до 5 августа.