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Аномальная жара возвращается в Алтайский край

Термометры будут показывать +30 градусов и выше

30 июля 2024, 13:44, ИА Амител

Солнце / Источник фото: unsplash.com
Солнце / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае объявили новое штормовое предупреждение из-за экстремальной жары, сообщается на сайте Гидрометцентра региона.

"С 31 июля по 5 августа местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше", – информируют синоптики.

В этот период стоит меньше находиться под лучами солнца, носить светлую одежду и головной убор, использовать защитный крем, а также пить больше воды и быть аккуратнее во время отдыха на водоемах, напоминают в МЧС.

По прогнозу, 30 июля в крае местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Воздух прогреется до +29 градусов.

Алтайский край Погода

Комментарии 11

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Гость

14:13:17 30-07-2024

Хватит называть аномальной жару в 30 градусов, это обычная погода для Алтайского края, еще жарче бывало

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Элен без ребят

16:45:00 30-07-2024

Гость (14:13:17 30-07-2024) Хватит называть аномальной жару в 30 градусов, это обычная п... конечно бывало. 2-3 дня и все- жара кончилась, но не с мая по август точно.

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Гость

19:02:49 30-07-2024

Элен без ребят (16:45:00 30-07-2024) конечно бывало. 2-3 дня и все- жара кончилась, но не с мая п... Минусуют, кто не жил в АК? Жара действительно третий месяц.

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Гость

09:18:06 31-07-2024

Гость (14:13:17 30-07-2024) Хватит называть аномальной жару в 30 градусов, это обычная п... Такая жара не типична для края. Да, жара бывает, но не все лето с перерывами в 3-4 дня.
А последние лет 10 мы каждое лето бьём температурные рекорды.

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Гость

14:21:35 30-07-2024

Шикарное лето!

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Элен без ребят

16:43:29 30-07-2024

Гость (14:21:35 30-07-2024) Шикарное лето!... что шикарного в жаре, превращающей кровь в кисель? не понимаю.
возможно, вас привлекает пониженное содержание кислорода в воздухе, духота или липкие вонючие тела вокруг?
расскажите о своих извращениях)

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Гость

16:07:08 30-07-2024

Шикарное лето!------ для бездельников точно! Для остальных - хуже некуда, и с урожаем всего, кроме зелени и травы, в том числе.

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Лея

17:32:52 30-07-2024

значит снова будет вонять гов*ом на всю столицу, класс. Постоянно у гостей города Барнаула такой вопрос - чо так воняет у вас в городе канализацией? ПОЗОР

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Musik

20:45:06 30-07-2024

Лея (17:32:52 30-07-2024) значит снова будет вонять гов*ом на всю столицу, класс. Пост... А если распылить над городом с вертолетов пиво?

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Гость

12:36:56 31-07-2024

Элен без ребят (16:43:29 30-07-2024) что шикарного в жаре, превращающей кровь в кисель? не понима... кондиционер... и личная гигиена

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Гость

14:30:09 31-07-2024

Ну вот, считайте, что этим летом все побывали на черноморском побережье! Это их климат. Почти субтропики. Правда, без моря.

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