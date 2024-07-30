Аномальная жара возвращается в Алтайский край

Термометры будут показывать +30 градусов и выше

30 июля 2024, 13:44, ИА Амител

Солнце / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае объявили новое штормовое предупреждение из-за экстремальной жары, сообщается на сайте Гидрометцентра региона.

"С 31 июля по 5 августа местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше", – информируют синоптики.

В этот период стоит меньше находиться под лучами солнца, носить светлую одежду и головной убор, использовать защитный крем, а также пить больше воды и быть аккуратнее во время отдыха на водоемах, напоминают в МЧС.

По прогнозу, 30 июля в крае местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Воздух прогреется до +29 градусов.