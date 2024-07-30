Аномальная жара возвращается в Алтайский край
Термометры будут показывать +30 градусов и выше
30 июля 2024, 13:44, ИА Амител
Солнце / Источник фото: unsplash.com
В Алтайском крае объявили новое штормовое предупреждение из-за экстремальной жары, сообщается на сайте Гидрометцентра региона.
"С 31 июля по 5 августа местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше", – информируют синоптики.
В этот период стоит меньше находиться под лучами солнца, носить светлую одежду и головной убор, использовать защитный крем, а также пить больше воды и быть аккуратнее во время отдыха на водоемах, напоминают в МЧС.
По прогнозу, 30 июля в крае местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Воздух прогреется до +29 градусов.
14:13:17 30-07-2024
Хватит называть аномальной жару в 30 градусов, это обычная погода для Алтайского края, еще жарче бывало
16:45:00 30-07-2024
Гость (14:13:17 30-07-2024) Хватит называть аномальной жару в 30 градусов, это обычная п... конечно бывало. 2-3 дня и все- жара кончилась, но не с мая по август точно.
19:02:49 30-07-2024
Элен без ребят (16:45:00 30-07-2024) конечно бывало. 2-3 дня и все- жара кончилась, но не с мая п... Минусуют, кто не жил в АК? Жара действительно третий месяц.
09:18:06 31-07-2024
Гость (14:13:17 30-07-2024) Хватит называть аномальной жару в 30 градусов, это обычная п... Такая жара не типична для края. Да, жара бывает, но не все лето с перерывами в 3-4 дня.
А последние лет 10 мы каждое лето бьём температурные рекорды.
14:21:35 30-07-2024
Шикарное лето!
16:43:29 30-07-2024
Гость (14:21:35 30-07-2024) Шикарное лето!... что шикарного в жаре, превращающей кровь в кисель? не понимаю.
возможно, вас привлекает пониженное содержание кислорода в воздухе, духота или липкие вонючие тела вокруг?
расскажите о своих извращениях)
16:07:08 30-07-2024
Шикарное лето!------ для бездельников точно! Для остальных - хуже некуда, и с урожаем всего, кроме зелени и травы, в том числе.
17:32:52 30-07-2024
значит снова будет вонять гов*ом на всю столицу, класс. Постоянно у гостей города Барнаула такой вопрос - чо так воняет у вас в городе канализацией? ПОЗОР
20:45:06 30-07-2024
Лея (17:32:52 30-07-2024) значит снова будет вонять гов*ом на всю столицу, класс. Пост... А если распылить над городом с вертолетов пиво?
12:36:56 31-07-2024
Элен без ребят (16:43:29 30-07-2024) что шикарного в жаре, превращающей кровь в кисель? не понима... кондиционер... и личная гигиена
14:30:09 31-07-2024
Ну вот, считайте, что этим летом все побывали на черноморском побережье! Это их климат. Почти субтропики. Правда, без моря.