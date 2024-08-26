В Барнауле пенсионерка скачала приложение на смартфон и лишилась 400 тысяч рублей
Женщину обманул мошенник, действовавший от имени сотового оператора
26 августа 2024, 11:15, ИА Амител
Смартфон / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле пенсионерка по указанию лжеоператора сотовой связи скачала мобильное приложение и лишилась более 400 тысяч рублей.
Как сообщили в МВД Алтайского края, позвонивший горожанке "сотрудник" предложил ей продлить договор на сим-карту. По его указанию женщина загрузила на телефон программу, которая предоставила злоумышленнику удаленный доступ к устройству и позволила войти в мобильный банк и похитить деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета.
Ранее бийская школьница перевела 400 тысяч рублей мошенникам, которые пообещали ей бесплатный подарок.
12:07:18 26-08-2024
Сколько уже можно писать, про мошенников. Люди как-будто не читают и не слышат, что творится, и как обманывают... Ну, возьми ты, сбрось звонок. Если, так уж зацепило, то перезвони на официальный номер, спроси, был ли звонок? По крайней мере я так делаю.
17:36:47 26-08-2024
не дарите бабкам смартфоны. молодые родственники - сделайте уже платеж по Вашему подтверждению, или сделайте ограничение на разовый платеж на 20 000 р например. Эти услуги по безопасности БЕСПЛАТНЫ в банках