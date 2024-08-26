В Барнауле пенсионерка скачала приложение на смартфон и лишилась 400 тысяч рублей

Женщину обманул мошенник, действовавший от имени сотового оператора

26 августа 2024, 11:15, ИА Амител

Смартфон / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле пенсионерка по указанию лжеоператора сотовой связи скачала мобильное приложение и лишилась более 400 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Алтайского края, позвонивший горожанке "сотрудник" предложил ей продлить договор на сим-карту. По его указанию женщина загрузила на телефон программу, которая предоставила злоумышленнику удаленный доступ к устройству и позволила войти в мобильный банк и похитить деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета.

Ранее бийская школьница перевела 400 тысяч рублей мошенникам, которые пообещали ей бесплатный подарок.