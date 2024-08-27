Володин рассказал, кто стоит за арестом Дурова
По мнению спикера Госдумы, в преддверии выборов президента США Джо Байдену важно взять Telegram под контроль
27 августа 2024, 16:00, ИА Амител
За арестом основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова во Франции стоит Вашингтон, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, у бизнесмена четыре гражданства, в том числе французское, и именно этим фактом Париж обосновывает законность его задержания.
"На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон. Telegram – одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них. В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль", – считает спикер ГД.
Володин напомнил, что Дуров "никогда иллюзий по поводу США не питал, называл их полицейским государством" и критиковал по другим вопросам.
Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Под стражей он может находиться 96 часов, то есть до 28 августа.
Ему предъявили обвинения в 12 преступлениях.
16:06:53 27-08-2024
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16:57:07 27-08-2024
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16:14:50 27-08-2024
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