Володин рассказал, кто стоит за арестом Дурова

По мнению спикера Госдумы, в преддверии выборов президента США Джо Байдену важно взять Telegram под контроль

27 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: duma.gov.ru

За арестом основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова во Франции стоит Вашингтон, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, у бизнесмена четыре гражданства, в том числе французское, и именно этим фактом Париж обосновывает законность его задержания.

"На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон. Telegram – одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них. В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль", – считает спикер ГД.

Володин напомнил, что Дуров "никогда иллюзий по поводу США не питал, называл их полицейским государством" и критиковал по другим вопросам.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Под стражей он может находиться 96 часов, то есть до 28 августа.

Ему предъявили обвинения в 12 преступлениях.