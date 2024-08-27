"Французские черти этого не вынесли". Главное о "тайной встрече" Путина с Дуровым

На тайных переговорах могли обсуждаться криптовалюта и борьба с терроризмом

27 августа 2024, 11:50, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: vk.com/durov

Арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова вызвал не только широкий резонанс во всем мире, но и стал причиной догадок о причинах произошедшего. Значительная часть пользователей интернета уверена, что выдвинутые обвинения в адрес отца-основателя Telegram не выдерживают критики и у него были некие веские основания лететь в Париж, в объятия полицейских. Amic.ru отследил аргументацию сторонников закулисного события, если оно, конечно, имело место.

Песков журналистов не убедил?

Согласно информации телеграм-канала Baza, Путин, находившийся с визитом в Азербайджане, отказался встречаться с Дуровым. По сведениям канала, побеседовать с IT-бизнесменом российскому лидеру предложили за несколько дней до поездки в Баку чиновники его администрации. Однако президент РФ якобы не высказал такого желания. Причина отказа, как и тема встречи, остались невыясненными.

После опровержения "Базы" публику темой предполагаемой встречи не будоражили. Однако заключение Дурова под стражу стало поводом для настойчивых предположений в СМИ и соцсетях, что президент и предприниматель все-таки успели переговорить, просто решили не афишировать данный факт. Однако французские (и, понятное дело, американские) спецслужбы об этом пронюхали и дали команду повязать главного "телеграмиста" по прилете.

Как сообщает "Интерфакс", публику не убедило опровержение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что его шеф не виделся с рулевым Telegram. "Нет", – сказал Песков журналистам.

"Мы пока не знаем, в чем конкретно обвиняется Дуров, мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет. И перед тем как что-то говорить, нужно дождаться прояснения ситуации: что же именно пытаются инкриминировать Дурову. Без этого, наверное, было бы неправильно делать какие-то заявления", – объяснил Песков молчание Кремля по поводу задержания Дурова.

Наблюдатели, однако, припомнили публикацию 17 августа азербайджанского издания BakuPost, написавшего, что в Баку Дуров должен был встречаться с некими высокопоставленными деятелями. Источник amic.ru, знакомый с кухней информационной политики АП, тогда рассказал, что данная публикация могла стать основой для информационных "раскопок" и последующей публикации "Базы".

"Финальная точка" в "трагической поездке"

Телеграм-канал HZГ предполагает, что "арест Дурова напрямую связан с его визитом в Баку и возможной встречей с Путиным".

"Это стало финальной точкой для западных стран. Дуров может получить 25 лет заключения, если не пойдет на сотрудничество с французскими властями. Судьба Telegram неопределенная. Французские власти хотят понять, насколько было глубоким сотрудничество Дурова с Кремлем и преступными группировками. Для Telegram наступают плохие времена. Поездка Дурова в Баку стала трагической", – паникует автор канала.

Бывший депутат Госдумы, публицист, блогер Дарья Митина считает, что начальник "телеги" попросту взбесил западных политиков:

"Дуров не просто встречался с Путиным (как злые языки говорят), он еще это делал в Баку. Этого уже французские черти вынести не могли…" – пишет она в своем телеграм-канале.

Не больше часа или пять минут?

Телеграм-канал Insider-T утверждает, что глава российского государства и глава популярного мессенджера все же увиделись:

"По информации источника из АП, встреча состоялась и длилась не больше часа: Павел Дуров в короткой беседе объяснил Владимиру Путину свою позицию, что Telegram никогда не пойдет на блокировки каналов по политическим мотивам. Дуров подчеркнул, что в нынешних условиях в Telegram доминирует российская пропаганда. Как пример он привел многочисленные жалобы украинских властей с просьбой заблокировать российские каналы. Дуров отметил, что Telegram готов сотрудничать с властями РФ в направлении борьбы с терроризмом".

Более того, "главным интересом Путина стало то, можно ли в критичные для государства моменты временно отключать Telegram в стране, регионе или городе", развивает мысль Insider-T.

"Дуров заявил, что такой функционал находится в разработке, и сообщит АП, когда он будет готов", – уверенно утверждают "инсайдеры".

Канал Win\Win также считает, что встреча была, но гораздо более короткой:

"Павел Дуров был <…> лишь представлен Владимиру Путину в Баку и провел с ним пятиминутный разговор. Никакие программы сотрудничества он с ним не обсуждал. Отдельные чиновники АП и представители башен Кремля имели с Дуровым более длительные контакты без обмена предложениями и уж тем более ультиматумами. Не стоит искать конспирацию там, где ее нет и не было. Никакие блокировки Telegram и отдельным его каналам не грозят".

Телеграм-канал "Бутик ФСБ" утверждает, что Павел Дуров "через Алиева пытался договориться с Владимиром Путиным о каких-то преференциях безопасности для себя, взамен раскрывая нужные переписки и авторов телеграм-каналов, а также влиять на избирателей в демократических странах".

"Видимо Павел что-то знал", – пишет автор канала.

Канал Metla News замечает, что "Павел Дуров и Владимир Путин неожиданно оказались в одно время и в одном месте – в Баку".

"Азербайджанские инсайдеры утверждают, что Дуров был приглашен вчера вечером в резиденцию президента Алиева. В это время там находился Владимир Путин. Официальные источники сообщали, что Путин и Алиев ужинали в частном формате в резиденции в Баку. Встречался ли Дуров с Путиным – подтверждений нет", – глубокомысленно замечает автор Metla News.

Канал "Держиморда" попытался обнаружить связь между предполагаемой встречей и работой мессенджера: "Встречался ли Дуров с Путиным – подтверждений нет. В это же время с полуночи до трех часов утра Telegram неожиданно прекратил свою работу на территории России".

Дуров – это "современный Гесс"

Обозреватель "Свободной прессы" Сергей Аксенов не исключает, что темой для разговора Путина и Дурова могли быть проекты, связанные с криптовалютой:

"Если вспомнить, что Дуров прилетел во Францию из Азербайджана сразу после того, как Баку официально заявил о желании вступить в БРИКС, а, кроме того, там же, в Баку, в эти дни был Владимир Путин, с которым Дуров мог встретиться для обсуждения важных вопросов, легко предположить, что темой такого обсуждения могла быть возможность использования криптовалюты Дурова для расчетов внутри БРИКС".

При этом Аксенов считает свою версию весьма правдоподобной и указывает, что "прежде чем оказаться в Азербайджане, Дуров в июне – июле последовательно посетил с рабочими визитами Киргизию, Узбекистан и Казахстан".

"Все эти страны вместе логически укладываются в линию: Китай – Центральная Азия – Каспий – Турция – Средиземноморье – Европа, выстраивают конспирологию наблюдатели. Один пояс – один путь", – делает вывод обозреватель "СП".

А вот известный журналист Максим Шевченко выстраивает целую захватывающую дух теорию. Amic.ru не смог удержаться от искушения привести ее почти целиком – чтобы у читателя тоже дух захватило.

"Может ли TON (криптовалюта, запущенная командой Telegram. – Прим. amic.ru) стать средством и способом расчетов БРИКС, не зависимым от мировых валютных спекулянтов и центров эмиссии главных резервных валют (доллара, евро)? Почему нет? Тем интереснее совпадение пребывания в Азербайджане Дурова и Путина, который является одним из главных лоббистов и конструкторов БРИКС. Встречались с высокой долей вероятности, причем в закрытом личном пространстве семьи Алиевых. После создания таких масштабных конструкций логично прилететь для выяснения отношений с финансовыми хозяевами современного мира, допустим с Ротшильдами. Договариваемся или воюем? Оказалось, есть те, кто не хочет ни подобных переговоров, ни договоренностей. Полет Павла Дурова больше всего напоминает полет Рудольфа Гесса, который летел заключать сепаратный мир с германофилами из королевской семьи, а попал в лапы атлантисту и германофобу Черчиллю, который перехватил его в последний момент. Дальше вы знаете, что было", – пишет Шевченко.

Политолог Сергей Марков, вроде бы чуждый конспирологии, но с ходу не отвергает версию о разговоре: