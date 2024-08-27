Песков назвал глупостью призывы очищать переписки в Telegram после задержания Дурова

По словам представителя Кремля, ни этим, ни другим мессенджером в Администрации не пользуются

27 августа 2024, 19:00, ИА Амител

Telegram / Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС

Кремль не просил чиновников чистить переписки в Telegram после задержания в Париже гендиректора мессенджера Павла Дурова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Чистить переписки – это полная глупость", – цитирует его РБК.

По его словам, госслужащие не должны использовать мессенджеры в служебных целях, так как ни один из них не обеспечивает надежную информационную безопасность, включая Telegram. В самом Кремле для служебной переписки не используют "ни один мессенджер", сказал Песков.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его обвиняют в 12 преступлениях.