Песков назвал глупостью призывы очищать переписки в Telegram после задержания Дурова
По словам представителя Кремля, ни этим, ни другим мессенджером в Администрации не пользуются
27 августа 2024, 19:00, ИА Амител
Кремль не просил чиновников чистить переписки в Telegram после задержания в Париже гендиректора мессенджера Павла Дурова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Чистить переписки – это полная глупость", – цитирует его РБК.
По его словам, госслужащие не должны использовать мессенджеры в служебных целях, так как ни один из них не обеспечивает надежную информационную безопасность, включая Telegram. В самом Кремле для служебной переписки не используют "ни один мессенджер", сказал Песков.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его обвиняют в 12 преступлениях.
23:55:12 27-08-2024
ну конечно же, потому что уже палят! наши)))
08:10:59 28-08-2024
Без палева назвал Симоньян дурой
08:16:13 28-08-2024
Ну то есть вероятность того, что Телега будет стучать так же, как Вконтактик, есть, и немалая) Будут истории о том, как товарищ майор прочитал личку и испытал обиду за государство или еще за что-нибудь. И кто-то сядет или нарвется на штраф.
08:18:15 28-08-2024
Самым важным доказательством того, что "соучастие в преступлениях"- надуманный глупый предлог, заключается в том, что, сам Телеграм всё так же доступен для скачивания и установки. И чтобы пресечь противоправную его деятельность достаточно всего лишь исключить возможность его установки на пользовательские устройства, а не сажать его владельца... который даже и кода в глаза не видал, ибо не программист.
08:56:25 28-08-2024
Гость (08:18:15 28-08-2024) Самым важным доказательством того, что "соучастие в преступл... Посмеялся. Он клиента писал, в том числе и для ВК. Напишешь такое с ходу, диванный аналитик, чтобы это стало популярным во всём мире?
11:59:51 28-08-2024
Гость (08:56:25 28-08-2024) Посмеялся. Он клиента писал, в том числе и для ВК. Напишешь ... Дуров не программист. Однако, как владелец, безусловно несет ответственность.
21:33:40 28-08-2024
Гость (11:59:51 28-08-2024) Дуров не программист. Однако, как владелец, безусловно несет... В своем ВУЗе в Питере, будучи там студентом, первый прототип ВК он вел и придумывал сам. Когда соцсеть для студентов стала расходиться за пределы ВУЗа и появились новые требования, тогда уже брат стал ему помогать. У него была немного другая специализация. которая очень пригодилась для популярной соцсети.