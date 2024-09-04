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Зеленский: Украина будет удерживать территории в Курской области

По словам президента, расчет Киева на то, чтобы заставить РФ сесть за стол переговоров на украинских условиях

04 сентября 2024, 07:31, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Киев планирует удерживать территории в Курской области, заявил в интервью телеканалу NBC News Владимир Зеленский.

По его словам, эти земли нужны Украине, но аннексии в планах нет.

Президент подчеркнул, что удержание этих территорий должно способствовать переговорам с Россией на украинских условиях.

Ранее Зеленский заявлял, что операция в этом регионе была бы ненужной, если бы на Западе сняли ограничения на применение оружия вглубь РФ.

СВО украина Курская область

Комментарии 6

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Гость

08:01:16 04-09-2024

Только не надо Зе называть президентом - его полномочия давно закончились.

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Гость

09:11:44 04-09-2024

Что дядя из за лужи скажет, то он и будет делать.

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Гость

09:37:55 04-09-2024

Когда наши уже Берлин взяли, были немцы, которые еще некоторые территории СССР удерживали. На условия капитуляции это никак не повлияло. А бандеровцы территории Западной Украины еще несколько лет после войны удерживали. Все это уже было

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Гость

09:43:49 04-09-2024

Армяне несколько районов Азербайджана 30 лет удерживали, чтобы азербайджанцы на их условия согласились. Не получилось, сейчас не рады продиктованным им условиям. С районами Курской области на 30 лет вряд ли затянется

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Гость

10:22:09 04-09-2024

Отдать Кемскую Волость и никаких переговоров. Посол шведский: "Дер гроссер кениг, дaс шведешен кенигсрейх зандте мих, зейнен трейен динер, цу имен, цар и фелики кнезе Иван Василевич … Усарусса!" - фраза из фильма «Иван Васильевич меняет профессию

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Гость

22:09:17 04-09-2024

вот мы еще посмотрим на расстрел Зели, ребзя. года два и шабаш

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