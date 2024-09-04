Зеленский: Украина будет удерживать территории в Курской области
По словам президента, расчет Киева на то, чтобы заставить РФ сесть за стол переговоров на украинских условиях
04 сентября 2024, 07:31, ИА Амител
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Киев планирует удерживать территории в Курской области, заявил в интервью телеканалу NBC News Владимир Зеленский.
По его словам, эти земли нужны Украине, но аннексии в планах нет.
Президент подчеркнул, что удержание этих территорий должно способствовать переговорам с Россией на украинских условиях.
Ранее Зеленский заявлял, что операция в этом регионе была бы ненужной, если бы на Западе сняли ограничения на применение оружия вглубь РФ.
08:01:16 04-09-2024
Только не надо Зе называть президентом - его полномочия давно закончились.
09:11:44 04-09-2024
Что дядя из за лужи скажет, то он и будет делать.
09:37:55 04-09-2024
Когда наши уже Берлин взяли, были немцы, которые еще некоторые территории СССР удерживали. На условия капитуляции это никак не повлияло. А бандеровцы территории Западной Украины еще несколько лет после войны удерживали. Все это уже было
09:43:49 04-09-2024
Армяне несколько районов Азербайджана 30 лет удерживали, чтобы азербайджанцы на их условия согласились. Не получилось, сейчас не рады продиктованным им условиям. С районами Курской области на 30 лет вряд ли затянется
10:22:09 04-09-2024
Отдать Кемскую Волость и никаких переговоров. Посол шведский: "Дер гроссер кениг, дaс шведешен кенигсрейх зандте мих, зейнен трейен динер, цу имен, цар и фелики кнезе Иван Василевич … Усарусса!" - фраза из фильма «Иван Васильевич меняет профессию
22:09:17 04-09-2024
вот мы еще посмотрим на расстрел Зели, ребзя. года два и шабаш