Зеленский: Украина будет удерживать территории в Курской области

По словам президента, расчет Киева на то, чтобы заставить РФ сесть за стол переговоров на украинских условиях

04 сентября 2024, 07:31, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Киев планирует удерживать территории в Курской области, заявил в интервью телеканалу NBC News Владимир Зеленский.

По его словам, эти земли нужны Украине, но аннексии в планах нет.

Президент подчеркнул, что удержание этих территорий должно способствовать переговорам с Россией на украинских условиях.

Ранее Зеленский заявлял, что операция в этом регионе была бы ненужной, если бы на Западе сняли ограничения на применение оружия вглубь РФ.