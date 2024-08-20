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Зеленский раскрыл причину атаки ВСУ на Курскую область

Российские военные объекты являются законными целями, утверждает украинский лидер

20 августа 2024, 07:45, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области была бы ненужной, если бы на Западе сняли ограничения на применение оружия вглубь России. Его слова приводит "Лента.ру".

Он отметил, что российские военные объекты являются законными целями и предупредил, что промедление союзников усиливает российский наступательный потенциал. Также добавил, что если бы Запад заранее знал о планах наступления, это было бы расценено как пересечение "самой красной из всех красных линий".

Ранее стало известно, что бывшие бойцы ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса подтвердили готовность выдвинуться в случае необходимости в Курскую область, чтобы противостоять западным наемникам и солдатам украинской армии.

СВО украина

Комментарии 12

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Гость

07:55:48 20-08-2024

причину атаки --- вот бы Гитлер или даже Сталин объясняли причины своих атак. Хрень какая то

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Гость

08:12:47 20-08-2024

Гость (07:55:48 20-08-2024) причину атаки --- вот бы Гитлер или даже Сталин объясняли п... ПиАр...
Когнитивная война...

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Бдыщ...

08:03:45 20-08-2024

Зелю на мыло

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Гость

08:18:06 20-08-2024

Бдыщ... (08:03:45 20-08-2024) Зелю на мыло... Без тебя никак

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Гость

08:59:38 20-08-2024

Зелю смылят, нет сомнений!

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Гость

09:17:13 20-08-2024

Врет, как дышит.

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Гость

09:39:09 20-08-2024

Паны дерутся, а у холопов чубы трещат - актуальна как никогда.

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Гость

10:21:24 20-08-2024

Гость (09:39:09 20-08-2024) Паны дерутся, а у холопов чубы трещат - актуальна как никогд... Не паны, а достойные люди с одной стороны и нацисты-наркоманы с другой. Так корректнее будет.

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Гость

11:52:24 20-08-2024

Не сомневаюсь, что Зеленого клопа сольёт Запад. Мало того, конфискует в пользу своих стран замок, купленный у короля Великобритании, виноградники в Италии и прочее имущество, которое Зеля приобрел, как объявят, на коррупционные средства.

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Гость

12:33:09 20-08-2024

Гость (11:52:24 20-08-2024) Не сомневаюсь, что Зеленого клопа сольёт Запад. Мало того, ... А что, раз еврей, то обязательно коррупционер?

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Гость

14:17:53 20-08-2024

Гость (12:33:09 20-08-2024) А что, раз еврей, то обязательно коррупционер? ... Причем тут евреи? Кстати, у него в паспорте написано "украинец".

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Гость

15:00:40 20-08-2024

Про коррупцию. Так смотрите! Майя Санду недавно рассказывала, что у неё зарплата меньше тысячи долларов, где-то примерно 700. Поскольку и Санду, и Зеленский находятся под протекторатом госдепа, то и зарплаты у них скореллированы. Укропия больше Молдовы по населению и территории, пропорционально зеля должен получать по самым верхним тарифам раз в 10 больше Майи. Жена его вообще не работает. Но расходы семьи никак не бьются с доходами. Бриллианты на миллионы, авто за 5,5 млн евро, замок в Англии, виноградники в Италии (это только в последнее время, причем западные и хохлоканалы не опровергают). В то же время хохлы каждый день проводят сборы в сети на нужды армии и простых людей.

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