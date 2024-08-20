Зеленский раскрыл причину атаки ВСУ на Курскую область

Российские военные объекты являются законными целями, утверждает украинский лидер

20 августа 2024, 07:45, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области была бы ненужной, если бы на Западе сняли ограничения на применение оружия вглубь России. Его слова приводит "Лента.ру".

Он отметил, что российские военные объекты являются законными целями и предупредил, что промедление союзников усиливает российский наступательный потенциал. Также добавил, что если бы Запад заранее знал о планах наступления, это было бы расценено как пересечение "самой красной из всех красных линий".

Ранее стало известно, что бывшие бойцы ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса подтвердили готовность выдвинуться в случае необходимости в Курскую область, чтобы противостоять западным наемникам и солдатам украинской армии.