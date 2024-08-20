Зеленский раскрыл причину атаки ВСУ на Курскую область
Российские военные объекты являются законными целями, утверждает украинский лидер
20 августа 2024, 07:45, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области была бы ненужной, если бы на Западе сняли ограничения на применение оружия вглубь России. Его слова приводит "Лента.ру".
Он отметил, что российские военные объекты являются законными целями и предупредил, что промедление союзников усиливает российский наступательный потенциал. Также добавил, что если бы Запад заранее знал о планах наступления, это было бы расценено как пересечение "самой красной из всех красных линий".
Ранее стало известно, что бывшие бойцы ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса подтвердили готовность выдвинуться в случае необходимости в Курскую область, чтобы противостоять западным наемникам и солдатам украинской армии.
07:55:48 20-08-2024
причину атаки --- вот бы Гитлер или даже Сталин объясняли причины своих атак. Хрень какая то
08:12:47 20-08-2024
Гость (07:55:48 20-08-2024) причину атаки --- вот бы Гитлер или даже Сталин объясняли п... ПиАр...
Когнитивная война...
08:03:45 20-08-2024
Зелю на мыло
08:18:06 20-08-2024
Бдыщ... (08:03:45 20-08-2024) Зелю на мыло... Без тебя никак
08:59:38 20-08-2024
Зелю смылят, нет сомнений!
09:17:13 20-08-2024
Врет, как дышит.
09:39:09 20-08-2024
Паны дерутся, а у холопов чубы трещат - актуальна как никогда.
10:21:24 20-08-2024
Гость (09:39:09 20-08-2024) Паны дерутся, а у холопов чубы трещат - актуальна как никогд... Не паны, а достойные люди с одной стороны и нацисты-наркоманы с другой. Так корректнее будет.
11:52:24 20-08-2024
Не сомневаюсь, что Зеленого клопа сольёт Запад. Мало того, конфискует в пользу своих стран замок, купленный у короля Великобритании, виноградники в Италии и прочее имущество, которое Зеля приобрел, как объявят, на коррупционные средства.
12:33:09 20-08-2024
Гость (11:52:24 20-08-2024) Не сомневаюсь, что Зеленого клопа сольёт Запад. Мало того, ... А что, раз еврей, то обязательно коррупционер?
14:17:53 20-08-2024
Гость (12:33:09 20-08-2024) А что, раз еврей, то обязательно коррупционер? ... Причем тут евреи? Кстати, у него в паспорте написано "украинец".
15:00:40 20-08-2024
Про коррупцию. Так смотрите! Майя Санду недавно рассказывала, что у неё зарплата меньше тысячи долларов, где-то примерно 700. Поскольку и Санду, и Зеленский находятся под протекторатом госдепа, то и зарплаты у них скореллированы. Укропия больше Молдовы по населению и территории, пропорционально зеля должен получать по самым верхним тарифам раз в 10 больше Майи. Жена его вообще не работает. Но расходы семьи никак не бьются с доходами. Бриллианты на миллионы, авто за 5,5 млн евро, замок в Англии, виноградники в Италии (это только в последнее время, причем западные и хохлоканалы не опровергают). В то же время хохлы каждый день проводят сборы в сети на нужды армии и простых людей.