В Алтайском крае ищут перевозчиков на 15 межмуниципальных маршрутов
Минтранс проводит конкурс на право осуществления перевозок
07 сентября 2024, 18:00, ИА Амител
Автобус / Источник фото: unsplash.com
В Алтайском крае требуются перевозчики на 15 межмуниципальных маршрутов, сообщили в правительстве региона.
Минтранс проводит открытый конкурс на право осуществления перевозок по следующим направлениям:
- № 134 Новоалтайск – Барнаул;
- № 166 с. Жилино – Новоалтайск;
- № 270 Барнаул – с. Малахово;
- № 757 Новичиха – Рубцовск;
- № 268к п. Ильича – Новоалтайск – с. Березовка;
- № 115 Заринск – с. Старокопылово;
- № 116 Заринск – п. Озерное;
- № 113 Заринск – с. Воскресенка;
- № 111а Заринск – с. Новомоношкино;
- № 521 Белокуриха – с. Старобелокуриха;
- № 109 Заринск – с. Комарское;
- № 549 р.п. Благовещенка – с. Верх-Суетка;
- № 111 Заринск – с. Среднекрасилово;
- № 218 с. Верх-Жилино – Барнаул;
- № 805 Барнаул – с. Троицкое;
- № 923 Барнаул – с. Кулунда;
- № 773 Барнаул – Славгород.
Заявки на участие в конкурсе принимают до 3 октября.
В конце августа в Барнауле на маршруте № 57 появились новые автобусы. Всего приобрели 10 единиц техники.
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