В Алтайском крае ищут перевозчиков на 15 межмуниципальных маршрутов

Минтранс проводит конкурс на право осуществления перевозок

07 сентября 2024, 18:00, ИА Амител

Автобус / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае требуются перевозчики на 15 межмуниципальных маршрутов, сообщили в правительстве региона.

Минтранс проводит открытый конкурс на право осуществления перевозок по следующим направлениям:

№ 134 Новоалтайск – Барнаул;

№ 166 с. Жилино – Новоалтайск;

№ 270 Барнаул – с. Малахово;

№ 757 Новичиха – Рубцовск;

№ 268к п. Ильича – Новоалтайск – с. Березовка;

№ 115 Заринск – с. Старокопылово;

№ 116 Заринск – п. Озерное;

№ 113 Заринск – с. Воскресенка;

№ 111а Заринск – с. Новомоношкино;

№ 521 Белокуриха – с. Старобелокуриха;

№ 109 Заринск – с. Комарское;

№ 549 р.п. Благовещенка – с. Верх-Суетка;

№ 111 Заринск – с. Среднекрасилово;

№ 218 с. Верх-Жилино – Барнаул;

№ 805 Барнаул – с. Троицкое;

№ 923 Барнаул – с. Кулунда;

№ 773 Барнаул – Славгород.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 3 октября.

В конце августа в Барнауле на маршруте № 57 появились новые автобусы. Всего приобрели 10 единиц техники.