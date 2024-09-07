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В Алтайском крае ищут перевозчиков на 15 межмуниципальных маршрутов

Минтранс проводит конкурс на право осуществления перевозок

07 сентября 2024, 18:00, ИА Амител

Автобус / Источник фото: unsplash.com
Автобус / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае требуются перевозчики на 15 межмуниципальных маршрутов, сообщили в правительстве региона.

Минтранс проводит открытый конкурс на право осуществления перевозок по следующим направлениям:

  • № 134 Новоалтайск – Барнаул;
  • № 166 с. Жилино – Новоалтайск;
  • № 270 Барнаул – с. Малахово;
  • № 757 Новичиха – Рубцовск;
  • № 268к п. Ильича – Новоалтайск – с. Березовка;
  • № 115 Заринск – с. Старокопылово;
  • № 116 Заринск – п. Озерное;
  • № 113 Заринск – с. Воскресенка; 
  • № 111а Заринск – с. Новомоношкино;
  • № 521 Белокуриха – с. Старобелокуриха;
  • № 109 Заринск – с. Комарское;
  • № 549 р.п. Благовещенка – с. Верх-Суетка;
  • № 111 Заринск – с. Среднекрасилово;
  • № 218 с. Верх-Жилино – Барнаул;
  • № 805 Барнаул – с. Троицкое;
  • № 923 Барнаул – с. Кулунда;
  • № 773 Барнаул – Славгород.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 3 октября. 

В конце августа в Барнауле на маршруте № 57 появились новые автобусы. Всего приобрели 10 единиц техники.

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