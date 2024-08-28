Новые автобусы вышли на маршрут № 57 в Барнауле

В Барнауле на маршруте № 57 появились новые автобусы, пишут в сообществе "Transport.брн".

"С 26 августа 2024 года маршрут частично обслуживается автобусами среднего класса ПАЗ. Всего приобрели 10 автобусов и все они на линии", – говорится в сообщении.