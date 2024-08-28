НОВОСТИТранспорт

Новые автобусы вышли на маршрут № 57 в Барнауле

Перевозчик приобрел 10 единиц транспорта и все они на линии

28 августа 2024, 14:17, ИА Амител

Автобус № 57 / Фото: Виталий Неволин / vk.com/transport_brn
Автобус № 57 / Фото: Виталий Неволин / vk.com/transport_brn

В Барнауле на маршруте № 57 появились новые автобусы, пишут в сообществе "Transport.брн".

"С 26 августа 2024 года маршрут частично обслуживается автобусами среднего класса ПАЗ. Всего приобрели 10 автобусов и все они на линии", – говорится в сообщении.

Напомним, обновление общественного транспорта проходит в рамках заключенных долгосрочных контрактов администрации Барнаула с перевозчиками.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 21

Avatar Picture
Чучмек

14:34:41 28-08-2024

Это не новые автобусы. В частности то, что на фото - 2020 года выпуска, и до Барнаула работал в Томске

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:37:04 28-08-2024

лучше бы купил 2-3 нормальных автобуса, а не эти скотовозки.

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Урбанизко

14:42:30 28-08-2024

ээээ. а старые большие?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:44 28-08-2024

Утром зимой будет просто капец! Большие автобусы всегда были переполнены, а эти в два раза меньше. Жесть!

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:39 28-08-2024

На 57 же большие автобусы были..Ну ну.
Когда надо пускать большие автобусы, они пазики приобретают. По пути 60 идут, там вообще газели или типо того. В итоге в час пик ездить в этом транспорте невозможно.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:45:18 28-08-2024

Гость (14:51:39 28-08-2024) На 57 же большие автобусы были..Ну ну.Когда надо пускать... Новые большие 10-ки же пустили с 60-ми. Только почему-то дождаться их всегда проблемно. Зря так сильно удлинили старый маршрут.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:34 28-08-2024

А куда ходит 57 маршрут ?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:10 28-08-2024

Перевозчик по 57 маршруту ООО «Дарина-Авто» ; email-адрес: DarinaAvto@bk.ru. Поинтересуйтесь у граждан отчего это они вместо вместительных автобусов покупают малолитражки. Можно ведь еще дальше пойти - закупить самокаты, и перевозить пассажиров по одному.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Крот

16:15:55 28-08-2024

По всем законам организацией транспортного обслуживания населения занимается администрация города через комитет по транспорту. Это они устанавливают в городе правила игры в перевозках.
То есть это они должны указывать перевозчикам какие автобусы покупать, какой график движения должен быть и всё прочее...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:18:55 28-08-2024

Уважаемые руководители города, депутаты АКЗС и городской думы проехайте до работы на общественном транспорте, который Вы называете ( на газелях) и испытайте всё удовольствие. Может всё таки задумаетесь над улучшением общественного транспорта в городе. Но почему всё так?

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:08 29-08-2024

Гость (16:18:55 28-08-2024) Уважаемые руководители города, депутаты АКЗС и городской дум... Проедем, посмотрим..подумаем..пощупаем

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ворчун

16:31:48 28-08-2024

Новые автобусы.
Ожидание: сверкающий, блестящий ЛиАЗ или НЕФАЗ.
Реальность: бэушный пазик!
Пересаживайтесь на современный комфортабельный общественный транспорт, говорили они...

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ольга

18:16:27 28-08-2024

Когда с маршрутом 65 порядок на ведут!?? Сейчас не уехать ждём по 40 мин. А что будет в сентябре??

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:40:45 28-08-2024

Ольга (18:16:27 28-08-2024) Когда с маршрутом 65 порядок на ведут!?? Сейчас не уехать ж... У меня такой-же вопрос по маршруту 25. Ждём ответа от администрации города, в частности от комитета по транспорту.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

19:10:07 28-08-2024

Теперь даже по необходимости не поеду на 57

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:27:49 28-08-2024

Сергей (19:10:07 28-08-2024) Теперь даже по необходимости не поеду на 57...
Потому что теперь не влезешь, фьють ха!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:25:28 28-08-2024

Нас опять "нагнули".

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

23:27:57 28-08-2024

Когда мерсы можно было в бундесе купить за 50 тыщ марок, были большие, а лиаз сейчас сколько стоит? 15 единиц... Он никогда себя не отобьет. Потому и пазики...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:28:45 29-08-2024

Александр (23:27:57 28-08-2024) Когда мерсы можно было в бундесе купить за 50 тыщ марок, был... За 50 тысяч марок автобус Мерседес можно было купить году в 1999. С 2000-го там уже евро) А по сути вы покупали автохлам, на чем в Германии белые люди уже не ездили. Это как с японскими бэушками - сами джапы уже не ездят, а утилизировать дорого, вот и продают папуасам с территории экс-СССР, которые любое Гэ схавают.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

03:28:39 30-08-2024

Печальное зрелище. Большие автобусы хоть и старые были в сто раз лучше. Комфортабельнее если можно так сказать. А это не новое и не комфортабельное. Один из самых популярных от того и прибыльных маршрутов. Что за не уважение к жителям города от администрации и перевозчика. За чей счёт вы живёте.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Настя

10:32:22 02-09-2024

Проехалась сегодня утром в данном автобусе, и я в шоке, просто давка, как добираться на работу теперь не знаю, в этом "новом автобусе" ехать больше не хочется.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров