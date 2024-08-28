Новые автобусы вышли на маршрут № 57 в Барнауле
Перевозчик приобрел 10 единиц транспорта и все они на линии
28 августа 2024, 14:17, ИА Амител
Автобус № 57 / Фото: Виталий Неволин / vk.com/transport_brn
В Барнауле на маршруте № 57 появились новые автобусы, пишут в сообществе "Transport.брн".
"С 26 августа 2024 года маршрут частично обслуживается автобусами среднего класса ПАЗ. Всего приобрели 10 автобусов и все они на линии", – говорится в сообщении.
Напомним, обновление общественного транспорта проходит в рамках заключенных долгосрочных контрактов администрации Барнаула с перевозчиками.
14:34:41 28-08-2024
Это не новые автобусы. В частности то, что на фото - 2020 года выпуска, и до Барнаула работал в Томске
14:37:04 28-08-2024
лучше бы купил 2-3 нормальных автобуса, а не эти скотовозки.
14:42:30 28-08-2024
ээээ. а старые большие?
14:49:44 28-08-2024
Утром зимой будет просто капец! Большие автобусы всегда были переполнены, а эти в два раза меньше. Жесть!
14:51:39 28-08-2024
На 57 же большие автобусы были..Ну ну.
Когда надо пускать большие автобусы, они пазики приобретают. По пути 60 идут, там вообще газели или типо того. В итоге в час пик ездить в этом транспорте невозможно.
21:45:18 28-08-2024
Гость (14:51:39 28-08-2024) На 57 же большие автобусы были..Ну ну.Когда надо пускать... Новые большие 10-ки же пустили с 60-ми. Только почему-то дождаться их всегда проблемно. Зря так сильно удлинили старый маршрут.
15:02:34 28-08-2024
А куда ходит 57 маршрут ?
16:08:10 28-08-2024
Перевозчик по 57 маршруту ООО «Дарина-Авто» ; email-адрес: DarinaAvto@bk.ru. Поинтересуйтесь у граждан отчего это они вместо вместительных автобусов покупают малолитражки. Можно ведь еще дальше пойти - закупить самокаты, и перевозить пассажиров по одному.
16:15:55 28-08-2024
По всем законам организацией транспортного обслуживания населения занимается администрация города через комитет по транспорту. Это они устанавливают в городе правила игры в перевозках.
То есть это они должны указывать перевозчикам какие автобусы покупать, какой график движения должен быть и всё прочее...
16:18:55 28-08-2024
Уважаемые руководители города, депутаты АКЗС и городской думы проехайте до работы на общественном транспорте, который Вы называете ( на газелях) и испытайте всё удовольствие. Может всё таки задумаетесь над улучшением общественного транспорта в городе. Но почему всё так?
17:09:08 29-08-2024
Гость (16:18:55 28-08-2024) Уважаемые руководители города, депутаты АКЗС и городской дум... Проедем, посмотрим..подумаем..пощупаем
16:31:48 28-08-2024
Новые автобусы.
Ожидание: сверкающий, блестящий ЛиАЗ или НЕФАЗ.
Реальность: бэушный пазик!
Пересаживайтесь на современный комфортабельный общественный транспорт, говорили они...
18:16:27 28-08-2024
Когда с маршрутом 65 порядок на ведут!?? Сейчас не уехать ждём по 40 мин. А что будет в сентябре??
19:40:45 28-08-2024
Ольга (18:16:27 28-08-2024) Когда с маршрутом 65 порядок на ведут!?? Сейчас не уехать ж... У меня такой-же вопрос по маршруту 25. Ждём ответа от администрации города, в частности от комитета по транспорту.
19:10:07 28-08-2024
Теперь даже по необходимости не поеду на 57
23:27:49 28-08-2024
Сергей (19:10:07 28-08-2024) Теперь даже по необходимости не поеду на 57...
Потому что теперь не влезешь, фьють ха!
19:25:28 28-08-2024
Нас опять "нагнули".
23:27:57 28-08-2024
Когда мерсы можно было в бундесе купить за 50 тыщ марок, были большие, а лиаз сейчас сколько стоит? 15 единиц... Он никогда себя не отобьет. Потому и пазики...
07:28:45 29-08-2024
Александр (23:27:57 28-08-2024) Когда мерсы можно было в бундесе купить за 50 тыщ марок, был... За 50 тысяч марок автобус Мерседес можно было купить году в 1999. С 2000-го там уже евро) А по сути вы покупали автохлам, на чем в Германии белые люди уже не ездили. Это как с японскими бэушками - сами джапы уже не ездят, а утилизировать дорого, вот и продают папуасам с территории экс-СССР, которые любое Гэ схавают.
03:28:39 30-08-2024
Печальное зрелище. Большие автобусы хоть и старые были в сто раз лучше. Комфортабельнее если можно так сказать. А это не новое и не комфортабельное. Один из самых популярных от того и прибыльных маршрутов. Что за не уважение к жителям города от администрации и перевозчика. За чей счёт вы живёте.
10:32:22 02-09-2024
Проехалась сегодня утром в данном автобусе, и я в шоке, просто давка, как добираться на работу теперь не знаю, в этом "новом автобусе" ехать больше не хочется.