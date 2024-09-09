Обход Бийска. Что за новую трассу на Алтае собираются построить к 2028 году
Об этом сообщил министр транспорта региона Антон Воронов
09 сентября 2024, 06:15, Вячеслав Кондаков
Новый обход города Бийска с выходом на трассу до Белокурихи начнут строить в 2026 году, а завершить работы планируют в 2028-м. Проект уже прошел государственную экспертизу. На его реализацию необходимо около 2 миллиардов рублей. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.
Что известно о трассе в обход Бийска?
В настоящее время Главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение по итогам проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий проекта. По словам Антона Воронова, дорогу планируется проложить от 19-го километра федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" до 7-го километра дороги Бийск – Белокуриха.
Проект предусматривает две полосы с асфальтобетонным покрытием, две транспортные развязки и шесть водопропускных труб. На всем протяжении планируется установить освещение.
"Проект прошел экспертизу. Мы хотим разбить его на три года. Мы точно намерены построить эту дорогу", – пояснил министр.
Зачем вообще нужен обход Бийска?
Идея родилась во время ремонта коммунального моста в наукограде летом 2023 года, когда город стоял в огромных пробках. Тогда у краевого Минтранса родился план соединить существующий обход Бийска с дорогой до города Белокурихи (начинается сразу после коммунального моста через Бию. – Прим. ред.). Это позволит водителям не заезжать в наукоград.
"Мы видели в этом году, какая ситуация была в Бийске во время ремонта коммунального моста. В этом был положительный момент: ситуация позволила многим узнать о том, что существует обход Бийска и по нему можно быстро доехать", – говорил о проекте Антон Воронов.
В настоящее время уже есть небольшой отрезок обхода Бийска, который и предлагают продлить. Он начинается на подъезде к городу со стороны Барнаула. Дорога не так популярна у автомобилистов, которые ездят транзитом через наукоград. Этот путь немного длиннее, чем через центр города. Впрочем, учитывая ремонтные работы, в любом случае можно сэкономить время.
Строительство обхода наукограда началось в 1995 году и завершилось в 2013-м. Общая протяженность отрезка новой трассы – более 20 километров, автодорога двухполосная в каждом направлении. Строительство объекта обошлось федеральному бюджету в 3 миллиарда рублей.
09:35:46 09-09-2024
Обход нужен, но зачем так далеко от города на Чуйском?
13:13:40 09-09-2024
Гость (09:35:46 09-09-2024) Обход нужен, но зачем так далеко от города на Чуйском?... потому что близко есть обход уже, алё.
09:14:16 13-09-2024
Гость (09:35:46 09-09-2024) Обход нужен, но зачем так далеко от города на Чуйском?... Полностью согласен, обход нужно делать с другой стороны, за выездом из Бийска в сторону Барнаула, но скорее всего там суммы будут просто гигантские.
14:11:34 09-09-2024
Барнаул тоже не забудьте... Тоже обход нужен... Два, два обхода
18:25:29 09-09-2024
Опять сколько леса ,природы погубят.животным и так места мало.на этих дорогах будут гибнуть. Обходная дорога уже есть...пользуйтесь.
08:29:25 10-09-2024
Елена (18:25:29 09-09-2024) Опять сколько леса ,природы погубят.животным и так места мал... Уже есть? Где?
12:44:59 10-09-2024
Надеюсь строительством будет заниматься не Юго-восточное ДСУ😂😂😂, иначе мы этот обход никогда не дождемся. А вот пару уголовных дел в процессе строительства увидеть очень даже большая вероятность.
08:50:45 12-09-2024
Я думаю Бийску не нужды делать обходный путь. Город небольшой и на отшибе. По идее должен быть, наоборот, заинтересован в транзитном потоке. Я бы на месте городского руководства, наоборот, построил реконструкцию Бийской крепости и организовал вокруг нее туристический кластер, чтобы все, кто стремится в Белокуриху, оставляли часть денег здесь.