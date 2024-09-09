Обход Бийска. Что за новую трассу на Алтае собираются построить к 2028 году

Об этом сообщил министр транспорта региона Антон Воронов

09 сентября 2024, 06:15, Вячеслав Кондаков

Дорога в городе Бийске / Фото: Минтранс Алтайского края

Новый обход города Бийска с выходом на трассу до Белокурихи начнут строить в 2026 году, а завершить работы планируют в 2028-м. Проект уже прошел государственную экспертизу. На его реализацию необходимо около 2 миллиардов рублей. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Что известно о трассе в обход Бийска?

В настоящее время Главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение по итогам проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий проекта. По словам Антона Воронова, дорогу планируется проложить от 19-го километра федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" до 7-го километра дороги Бийск – Белокуриха.

Проект предусматривает две полосы с асфальтобетонным покрытием, две транспортные развязки и шесть водопропускных труб. На всем протяжении планируется установить освещение.

"Проект прошел экспертизу. Мы хотим разбить его на три года. Мы точно намерены построить эту дорогу", – пояснил министр.

Зачем вообще нужен обход Бийска?

Идея родилась во время ремонта коммунального моста в наукограде летом 2023 года, когда город стоял в огромных пробках. Тогда у краевого Минтранса родился план соединить существующий обход Бийска с дорогой до города Белокурихи (начинается сразу после коммунального моста через Бию. – Прим. ред.). Это позволит водителям не заезжать в наукоград.

"Мы видели в этом году, какая ситуация была в Бийске во время ремонта коммунального моста. В этом был положительный момент: ситуация позволила многим узнать о том, что существует обход Бийска и по нему можно быстро доехать", – говорил о проекте Антон Воронов.

В настоящее время уже есть небольшой отрезок обхода Бийска, который и предлагают продлить. Он начинается на подъезде к городу со стороны Барнаула. Дорога не так популярна у автомобилистов, которые ездят транзитом через наукоград. Этот путь немного длиннее, чем через центр города. Впрочем, учитывая ремонтные работы, в любом случае можно сэкономить время.

Строительство обхода наукограда началось в 1995 году и завершилось в 2013-м. Общая протяженность отрезка новой трассы – более 20 километров, автодорога двухполосная в каждом направлении. Строительство объекта обошлось федеральному бюджету в 3 миллиарда рублей.