НОВОСТИТранспорт

Обход Бийска. Что за новую трассу на Алтае собираются построить к 2028 году

Об этом сообщил министр транспорта региона Антон Воронов

09 сентября 2024, 06:15, Вячеслав Кондаков

Дорога в городе Бийске / Фото: Минтранс Алтайского края
Дорога в городе Бийске / Фото: Минтранс Алтайского края

Новый обход города Бийска с выходом на трассу до Белокурихи начнут строить в 2026 году, а завершить работы планируют в 2028-м. Проект уже прошел государственную экспертизу. На его реализацию необходимо около 2 миллиардов рублей. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Что известно о трассе в обход Бийска?

В настоящее время Главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение по итогам проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий проекта. По словам Антона Воронова, дорогу планируется проложить от 19-го километра федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" до 7-го километра дороги Бийск – Белокуриха.

Проект предусматривает две полосы с асфальтобетонным покрытием, две транспортные развязки и шесть водопропускных труб. На всем протяжении планируется установить освещение.

"Проект прошел экспертизу. Мы хотим разбить его на три года. Мы точно намерены построить эту дорогу", – пояснил министр.

Зачем вообще нужен обход Бийска?

Идея родилась во время ремонта коммунального моста в наукограде летом 2023 года, когда город стоял в огромных пробках. Тогда у краевого Минтранса родился план соединить существующий обход Бийска с дорогой до города Белокурихи (начинается сразу после коммунального моста через Бию. – Прим. ред.). Это позволит водителям не заезжать в наукоград.

"Мы видели в этом году, какая ситуация была в Бийске во время ремонта коммунального моста. В этом был положительный момент: ситуация позволила многим узнать о том, что существует обход Бийска и по нему можно быстро доехать", – говорил о проекте Антон Воронов.

В настоящее время уже есть небольшой отрезок обхода Бийска, который и предлагают продлить. Он начинается на подъезде к городу со стороны Барнаула. Дорога не так популярна у автомобилистов, которые ездят транзитом через наукоград. Этот путь немного длиннее, чем через центр города. Впрочем, учитывая ремонтные работы, в любом случае можно сэкономить время.

Строительство обхода наукограда началось в 1995 году и завершилось в 2013-м. Общая протяженность отрезка новой трассы – более 20 километров, автодорога двухполосная в каждом направлении. Строительство объекта обошлось федеральному бюджету в 3 миллиарда рублей.

Въезд в Бийск / Фото: Telegram-канал Виктора Щигрева

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НОВОСТИОбщество

Бийск Транспорт Дороги проект

Комментарии 8

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Гость

09:35:46 09-09-2024

Обход нужен, но зачем так далеко от города на Чуйском?

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Гость

13:13:40 09-09-2024

Гость (09:35:46 09-09-2024) Обход нужен, но зачем так далеко от города на Чуйском?... потому что близко есть обход уже, алё.

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Гость

09:14:16 13-09-2024

Гость (09:35:46 09-09-2024) Обход нужен, но зачем так далеко от города на Чуйском?... Полностью согласен, обход нужно делать с другой стороны, за выездом из Бийска в сторону Барнаула, но скорее всего там суммы будут просто гигантские.

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Ненуаче

14:11:34 09-09-2024

Барнаул тоже не забудьте... Тоже обход нужен... Два, два обхода

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Елена

18:25:29 09-09-2024

Опять сколько леса ,природы погубят.животным и так места мало.на этих дорогах будут гибнуть. Обходная дорога уже есть...пользуйтесь.

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Гость

08:29:25 10-09-2024

Елена (18:25:29 09-09-2024) Опять сколько леса ,природы погубят.животным и так места мал... Уже есть? Где?

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Алексей Викторович

12:44:59 10-09-2024

Надеюсь строительством будет заниматься не Юго-восточное ДСУ😂😂😂, иначе мы этот обход никогда не дождемся. А вот пару уголовных дел в процессе строительства увидеть очень даже большая вероятность.

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Федор

08:50:45 12-09-2024

Я думаю Бийску не нужды делать обходный путь. Город небольшой и на отшибе. По идее должен быть, наоборот, заинтересован в транзитном потоке. Я бы на месте городского руководства, наоборот, построил реконструкцию Бийской крепости и организовал вокруг нее туристический кластер, чтобы все, кто стремится в Белокуриху, оставляли часть денег здесь.

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