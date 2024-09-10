Жителей Алтайского края предупредили о первых заморозках

Температуры ниже нуля ожидаются в четырех районах

10 сентября 2024, 18:00, ИА Амител

Иней / Источник фото: unsplash.com

Первые осенние заморозки до -2 градусов придут в Алтайский край в четверг, 12 сентября, сообщили в МЧС региона.

"Заморозки ожидаются в Тальменском, Шелаболихинском, Каменском и Целинном районах", – рассказали в ведомстве.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности при обогреве помещений: не оставлять без присмотра печи и электроприборы, не перегревать их, а также не использовать самодельные и устаревшие обогреватели.

Власти Барнаула ранее объявили, что начать подачу тепла в жилые дома планируют 16 сентября, в мэрии уже готовят соответствующее постановление.