Жителей Алтайского края предупредили о первых заморозках
Температуры ниже нуля ожидаются в четырех районах
10 сентября 2024, 18:00, ИА Амител
Иней / Источник фото: unsplash.com
Первые осенние заморозки до -2 градусов придут в Алтайский край в четверг, 12 сентября, сообщили в МЧС региона.
"Заморозки ожидаются в Тальменском, Шелаболихинском, Каменском и Целинном районах", – рассказали в ведомстве.
Спасатели призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности при обогреве помещений: не оставлять без присмотра печи и электроприборы, не перегревать их, а также не использовать самодельные и устаревшие обогреватели.
Власти Барнаула ранее объявили, что начать подачу тепла в жилые дома планируют 16 сентября, в мэрии уже готовят соответствующее постановление.
23:06:11 10-09-2024
Ура! Наконец-то зима!!!
11:32:09 11-09-2024
Musik (23:06:11 10-09-2024) Ура! Наконец-то зима!!! ... Мусик, до зимы еще два месяца.