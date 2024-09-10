Начать отопительный сезон в Барнауле планируют 16 сентября

В здания социальных объектов, где имеется техническая возможность, тепло будет подаваться в ближайшее время

10 сентября 2024, 11:03, ИА Амител

Радиатор / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле начать подачу тепла в жилые дома планируется 16 сентября, власти готовят соответствующее постановление, сообщили в мэрии.

"Филиал "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК-Алтай" готов приступить к запуску тепла в жилые дома с 16 сентября", – рассказал на оперативном аппаратном совещании замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

Он также отметил, что на сегодняшний день уже поступило несколько заявок от детских садов на подачу тепла.

По информации сетевиков, в здания социальных объектов, где имеется техническая возможность, тепло будет подаваться согласно заявкам уже в ближайшее время.

Ранее Татьянин сообщил, что запас топлива на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 уже сформирован: основное теплоснабжение в городе осуществляется от указанных теплоцентралей, также функционируют 49 котельных.

Напомним, по последним данным к отопительному сезону в Барнауле готовы 2334 многоквартирных домов из 2788 (83,7%). Также акты готовности уже получили почти все организации спорта и образования (97%), учреждения здравоохранения (90,9%) и культуры (87,5%).