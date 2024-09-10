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Начать отопительный сезон в Барнауле планируют 16 сентября

В здания социальных объектов, где имеется техническая возможность, тепло будет подаваться в ближайшее время

10 сентября 2024, 11:03, ИА Амител

Радиатор / Источник фото: unsplash.com
Радиатор / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле начать подачу тепла в жилые дома планируется 16 сентября, власти готовят соответствующее постановление, сообщили в мэрии.

"Филиал "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК-Алтай" готов приступить к запуску тепла в жилые дома с 16 сентября", – рассказал на оперативном аппаратном совещании замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

Он также отметил, что на сегодняшний день уже поступило несколько заявок от детских садов на подачу тепла.

По информации сетевиков, в здания социальных объектов, где имеется техническая возможность, тепло будет подаваться согласно заявкам уже в ближайшее время.

Ранее Татьянин сообщил, что запас топлива на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 уже сформирован: основное теплоснабжение в городе осуществляется от указанных теплоцентралей, также функционируют 49 котельных.

Напомним, по последним данным к отопительному сезону в Барнауле готовы 2334 многоквартирных домов из 2788 (83,7%). Также акты готовности уже получили почти все организации спорта и образования (97%), учреждения здравоохранения (90,9%) и культуры (87,5%).

Батарея / Источник фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Барнаул отопительный сезон
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Комментарии 90

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Гость

11:15:15 10-09-2024

Не помешало бы. А так, думаю, дней через десять после озвученной даты возможно и включат.

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Пузырек

11:38:21 10-09-2024

Гость (11:15:15 10-09-2024) Не помешало бы. А так, думаю, дней через десять после озвуче... Топить улицу - любимое занятие СГК. Они бы и на лето не прекращали, это же их заработок.

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Гость

12:19:29 10-09-2024

Пузырек (11:38:21 10-09-2024) Топить улицу - любимое занятие СГК. Они бы и на лето не прек... АБСОЛЮТНО ПРАВЫ, ТАК И ЕСТЬ!!!!!!!! ПОСТОЯННО ЗАНИМАЮТСЯ ВРЕДИТЕЛЬСТВОМ -ОТАПЛИВАНИЕМ УЛИЦ! ПОЗОР!!!

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Гость

15:15:25 13-09-2024

Пузырек (11:38:21 10-09-2024) Топить улицу - любимое занятие СГК. Они бы и на лето не прек... Заработок СКГ регулируется счетчиком в квартире. Ну, а если ты нищеброд и живешь в бараке времен первого российского императора, где и счетчик-то некуда прилепить, то плати СКГ по тройному тарифу.

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Гость

11:24:52 10-09-2024

Что за безумие. На улице +20, дома стабильно +23. Зачем топить? Чтобы побольше счета выписать?

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Гость

11:45:27 10-09-2024

Гость (11:24:52 10-09-2024) Что за безумие. На улице +20, дома стабильно +23. Зачем топи... Да, вчера и сегодня на улице теплее, но это ненадолго)

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Гость

11:46:32 10-09-2024

Гость (11:24:52 10-09-2024) Что за безумие. На улице +20, дома стабильно +23. Зачем топи... 23 это что тепло что ли? Надо 28, чтобы ходить в трусах и майке, а не в штанах, носках и свитерах

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Алексей.

07:52:11 11-09-2024

Гость (11:46:32 10-09-2024) 23 это что тепло что ли? Надо 28, чтобы ходить в трусах и ... Это не тепло, а уже жарко, при такой температуре включаю кондиционер, зимой окна на проветривание. Оптимально все таки +21-22 не выше.

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Гость

14:58:03 13-09-2024

Алексей. (07:52:11 11-09-2024) Это не тепло, а уже жарко, при такой температуре включаю кон... И обязательно насморк - чтобы коллеги знали, что еще жив и старались держаться подальше, во избежание заражения

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Гость

12:07:24 10-09-2024

Гость (11:24:52 10-09-2024) Что за безумие. На улице +20, дома стабильно +23. Зачем топи... Всё лето аномальная жара, как в Африке. Хоть сейчас можно вздохнуть! Нет, собираются сделать из квартир барнаульцев крематорий! 16сентября в Барнауле будет +19, а 20го +20.

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Гость

12:29:07 10-09-2024

Гость (12:07:24 10-09-2024) Всё лето аномальная жара, как в Африке. Хоть сейчас можно вз... А будет ли? Тут хоть бы на завтра точный прогноз был)

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Гость

01:29:38 11-09-2024

Гость (12:07:24 10-09-2024) Всё лето аномальная жара, как в Африке. Хоть сейчас можно вз... отключи батареи, подкрутите вход на непревышение 25 град. установите умный бойлер. Куча способов экономить же, вы чо как паралитики ничего не делаете и только ноете

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Гость

10:06:21 11-09-2024

Гость (12:07:24 10-09-2024) 16сентября в Барнауле будет +19, а 20го +20. Зуб даете? Мамой клянетесь?

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Гость

23:46:23 15-09-2024

Гость (10:06:21 11-09-2024) Зуб даете? Мамой клянетесь?... Твоей мамой если только

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Гость

12:20:26 10-09-2024

Гость (11:24:52 10-09-2024) Что за безумие. На улице +20, дома стабильно +23. Зачем топи... ЭТО БЕЗУМИЕ -ТОЧНО И КОМУ-ТО ВЫГОДНО, И ДАЖЕ ПОНЯТНО - КОМУ!!!!!!!!!!!!!! ВСЕМ, КРОМЕ НАРОДА!

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Гость

20:28:13 10-09-2024

Гость (11:24:52 10-09-2024) Что за безумие. На улице +20, дома стабильно +23. Зачем топи... Что за безумие определять погоду на улице по градуснику в два часа дня? Выйди в трусах из подъезда в 4-5 утра, полюбуйся на реакцию своего детородного органа и на "гусиную" кожу туловища!
Зато при любом перерыве в подаче горячей воды начинается вселенский стон. А чего бы противникам комфортного тепла не воспользоваться случаем и не побаловать себя, жену, детишек и родителей холодным душем?

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Гость

11:59:26 10-09-2024

Ну, не у всех дома +23, гораздо меньше. Хотя и 23 - это уже холодно. И не все счас находятся в Испании, чтобы на улице было +20.

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Гость

12:18:02 10-09-2024

Гость (11:59:26 10-09-2024) Ну, не у всех дома +23, гораздо меньше. Хотя и 23 - это уже ... Сейчас в Барнауле на заоконном градуснике +20. Строна северо-восточная, теневая.

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Гость

13:21:43 10-09-2024

Гость (11:59:26 10-09-2024) Ну, не у всех дома +23, гораздо меньше. Хотя и 23 - это уже ... Если вам +23 холодно - оденьтесь или включите обогреватель. Для большинства людей это нормальная температура, они не обязаны из-за чьих-то капризов мучиться от жары и оплачивать ненужные (и недешевые!) услуги.
Есть ГОСТ 30494-2011."Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" в жилых комнатах допустимая температура в холодное время года должна составлять 18-24 градуса, а в теплый период года – 20-28 градусов. Им и следует руководствоваться при запуске отопления.

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Бартоломео

16:31:50 10-09-2024

Гость (13:21:43 10-09-2024) Если вам +23 холодно - оденьтесь или включите обогреватель. ... Поставь счётчики на батарею и можешь зимой их не включать! А в угловых квартирах щас плюс 15-17 , они днём прогреваться уже не успевают.

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Гость

17:42:35 10-09-2024

Бартоломео (16:31:50 10-09-2024) Поставь счётчики на батарею и можешь зимой их не включать! А... Их нельзя поставить в старый домах. Попрубуйте потом расскажите. Очень бы хотелось платить именно по ним,потому как мерзнуть с еле теплыми батареями и платить за это " удовольствие" гиганские в карман СГК нет желания. Тогда сразу они зашевелятся!

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Гость

18:09:18 10-09-2024

Бартоломео (16:31:50 10-09-2024) Поставь счётчики на батарею и можешь зимой их не включать! А... Нельзя, к сожалению. Для этого необходимо согласие 65 процентов собственников квартир. Это нереально, т.к. много льготников с субсидией, которым это на фиг не надо.

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Гость

10:20:56 11-09-2024

Гость (18:09:18 10-09-2024) Нельзя, к сожалению. Для этого необходимо согласие 65 процен... В своей квартире свою индивидуальную батарею каждый может оснастить любым регулятором температуры и прибором учета без спросу у кого-либо. Не надо выдумывать, согласие требуется на установку общедомовых счетчиков, а не квартирных.

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Гость

09:53:10 11-09-2024

Гость (13:21:43 10-09-2024) Если вам +23 холодно - оденьтесь или включите обогреватель. ... Бот? Уж больно лихо оперирует данными ГОСТа, о существовании которого большинство население даже не подозревает. К тому же, в отличие от времен Союза, ныне ГОСТы не являются обязательными к применению.

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Гость

15:02:14 13-09-2024

Гость (13:21:43 10-09-2024) Если вам +23 холодно - оденьтесь или включите обогреватель. ... А я думал, что руководствуются хотелками Франка. А тут, надо же - гост. Да кому он нужен, в нем даже не пишут, что его надо соблюдать.

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Гость

12:03:48 10-09-2024

В жилых домах можно немного потерпеть, дату можно согласовать с УК или ТСЖ, а вот в детских садах и других соцобъектах действительно холодно, поэтому решение верное.

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Екх

12:04:11 10-09-2024

Первое запускаю соц объекты! Школы, больницы сады! Про жилые дома никто не говорит! Их включат когда среднесуточная опустится ниже +7! А вообще это правильно! Подготовили, заполнили и гонять на минимуме! Расход не большой! Я дума уже включил на минимум и кайф! И не дай бог вам запускать систему в минус, это адски труд (приходилось)

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Гость

12:30:59 10-09-2024

Екх (12:04:11 10-09-2024) Первое запускаю соц объекты! Школы, больницы сады! Про жилые... Вот именно - жарить не надо, а на минимуме запустить в самый раз!

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Гость

12:41:23 10-09-2024

Гость (12:30:59 10-09-2024) Вот именно - жарить не надо, а на минимуме запустить в самый... В жилых домах запускать рано. Любое включение отопительных приборов приводит к высушиванию кожи. Посмотрите, на европейцев, они в целом выглядят моложе нас, потому что у них не принято делать из квартир сауну. У россиян рано стареет лицо, кожа дрябнет от постоянного нахождения в пересушенном воздухе.

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Гость

13:04:06 10-09-2024

Гость (12:41:23 10-09-2024) В жилых домах запускать рано. Любое включение отопительных п... Да вы что? Лучше, конечно, когда в квартире от холода влажно и пахнет сыростью. Зато кожа норм! )))

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Гость

13:11:37 10-09-2024

Гость (13:04:06 10-09-2024) Да вы что? Лучше, конечно, когда в квартире от холода влажно... Сделайте в квартире нормальный ремонт, чтобы было тепло и сухо, не дуло изо всех щелей. Запустят жильё ханыжьё, а потом отопление им включать летом!)))

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Гость

13:52:46 10-09-2024

Гость (13:11:37 10-09-2024) Сделайте в квартире нормальный ремонт, чтобы было тепло и су... О, как вы хорошо знакомы с данной категорией! Из них и будете?)

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Гость

14:16:39 10-09-2024

Гость (13:52:46 10-09-2024) О, как вы хорошо знакомы с данной категорией! Из них и будет... Почему в одном и том же Барнауле у меня в квартире и у других тепло и сухо, а у вас «от холода влажно и пахнет сыростью», как вы пишете? Может, что-то с вами и вашей квартирой не в порядке?

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Гость

15:56:30 10-09-2024

Гость (14:16:39 10-09-2024) Почему в одном и том же Барнауле у меня в квартире и у друг... С моей квартирой все в порядке, не нервничайте) Когда идут дожди, в любой квартире влажность повышается, и в вашей тоже. А вот комфортная температура с открытой форточкой при включенном осенью отоплении квартиры лучше, чем излишняя прохлада и необходимость укутываться. Ночи-то отнюдь не теплые, пусть и пару деньков температура днем поднялась до плюс 19-20, ночи все равно уже холодные - плюс 7-10. И прогноз на ближайшие дни обещает ночами еще ниже - до плюс 3 всего-лишь. Разжарило, по-вашему?

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Гость

16:17:12 10-09-2024

Гость (15:56:30 10-09-2024) С моей квартирой все в порядке, не нервничайте) Когда идут д... Смотрю сейчас на прибор в комнате (стоит среди уголка с домашними цветами, коих 18 штук, все сегодня политы, земля влажная). Температура 24,8 и влажность воздуха 54%, сторона не солнечная. Окно открыто на проветривание круглосуточно, в других помещениях тоже. Что ещё надо!!!!!

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Гость

14:23:09 10-09-2024

Гость (13:11:37 10-09-2024) Сделайте в квартире нормальный ремонт, чтобы было тепло и су...
Нищеброды опять боятся, что им лишнюю тысячу за тепло платить придется. Колхозники!

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Гость

15:07:45 10-09-2024

Гость (14:23:09 10-09-2024) Нищеброды опять боятся, что им лишнюю тысячу за тепло пл... Работник отопительной компании? Последний хрен с солью доедаешь? Тысячу тебе кинуть, сотнями уже брезгуешь? Посмотришь на дом, у всех окна на проветривании, не закрывается, а ты хочешь запустить отопление, чтобы мы включили вентиляторы и кондиционеры? Не переноси факты своей биографии и деревенскую привычку топить летом печку на нас, горожан.

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Гость

15:49:26 10-09-2024

Гость (15:07:45 10-09-2024) Работник отопительной компании? Последний хрен с солью доеда... Тепло, комфортная температура в квартире и необходимое ежедневное проветривание друг другу никак не противоречат. И не улицу в этом случае отапливают, а обеспечивают приток свежего воздуха.

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Гость

15:55:18 10-09-2024

Гость (12:41:23 10-09-2024) В жилых домах запускать рано. Любое включение отопительных п... судя по мировой ситуации с газом и санкциями, европейцы теперь вообще достигнут дзена и вечной молодости с помощью своих буржуек

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Гость

10:16:58 11-09-2024

Гость (12:41:23 10-09-2024) В жилых домах запускать рано. Любое включение отопительных п... В большинстве стран Европы нет ТЭЦ и центрального отопления, каждый в своем жилом помещении устанавливает тепловой режим такой, какой ему хочется. Так же и у нас в индивидуальных домах, причем издревле. Это в "человейниках" живут как установлено сверху и управляшкой, которым нет дела до вашего самочувствия и желаний, зато очень интересует содержимое вашего кармана.

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Гость

13:12:30 10-09-2024

Гость (12:30:59 10-09-2024) Вот именно - жарить не надо, а на минимуме запустить в самый... так в том то и дело, никогда на минимуме не запускают, всегда по-полной. В итоге даже с перекрытыми батареями дома жарища, открытые окна в +20 не спасают.

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Гость

15:03:05 10-09-2024

Гость (13:12:30 10-09-2024) так в том то и дело, никогда на минимуме не запускают, всегд... Бред не несите! В январе температура теплоносителя 110 градусов, в начале отопительного сезона 62-64 градуса.
Если у вас по полной-ваши проблемы,заставьте УК или ТСЖ поставить на входе расчёткую шайбу,а не прямоток.

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Гость

15:08:35 10-09-2024

Гость (12:30:59 10-09-2024) Вот именно - жарить не надо, а на минимуме запустить в самый... Пойдите расскажите это сантехнику ЖЭУ, у которого домов, где надо дать тепло, штук 40, дай ему бог сил обойти их все... Будет он бегать "потише/погромче" накручивать... а если порыв?

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Гость

10:42:47 11-09-2024

Гость (15:08:35 10-09-2024) Пойдите расскажите это сантехнику ЖЭУ, у которого домов, где... Температуру теплоносителя по городу в зависимости от погодных условий (температура, влажность, ветер) устанавливает вовсе не Вася-сантехник. Сантехник лишь регулирует равномерность нагрева по стоякам по дому, чтобы не было, что в одном подъезде жара, а в другом мерзнут. Но Вася и этим зачастую не занимается, ограничившись открытием-закрытием вентиля подачи теплоносителя на входе в дом, называя это запуском отопления.

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Гость

15:14:02 10-09-2024

Екх (12:04:11 10-09-2024) Первое запускаю соц объекты! Школы, больницы сады! Про жилые... Включил в частном доме? Который построен из **вна и палок, не держит тепло? Тогда понятно!

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Гость

12:37:26 10-09-2024

Ну вот и определились с началом бабьего лета. Верная примета - дали отопление - жди бабьего лета)))))

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Жора

13:10:43 10-09-2024

Гость (12:37:26 10-09-2024) Ну вот и определились с началом бабьего лета. Верная примета... разгадана загадка бабьего лета)

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Гость

13:15:52 10-09-2024

Жора (13:10:43 10-09-2024) разгадана загадка бабьего лета)... Да-да, в отсутствии бабьего лета виноваты противники отопления!

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Гость

13:43:15 10-09-2024

Гость (13:15:52 10-09-2024) Да-да, в отсутствии бабьего лета виноваты противники отоплен... Какое отсутствие бабьего лета? Вот оно, перед вами! Как раз стоит прекрасная теплая погода, куда уж лучше? Вам +35 подавай?

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Гость

13:38:12 10-09-2024

Как вы не поймете, чтобы вы не писали- будет так как сказали в БТСК...Как они сказали так мэрия и сделает, а не наоборот.
А аппетиты у этих монополистов растут. Ведь по факту отопления буднет не у всех, а вот оплата пойдет уже в любом случае.
И батареи в нашем случае температуры человеческого тела квартиры не нагреют. Или вообще ледяные стояки будут
Но вот оплата- будет очень существенной, далеко не за те градусу, что имеем. Все тотому, что счетчиков индивидуальных нет.
Так кому это выгодно?

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Гость

13:58:59 10-09-2024

Гость (13:38:12 10-09-2024) Как вы не поймете, чтобы вы не писали- будет так как сказали... Да вот именно, хоть бы счётчики придумали и кому холодно, пусть будет комфортно, а жадные пусть в валенках спят

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Гость

20:21:20 10-09-2024

Гость (13:58:59 10-09-2024) Да вот именно, хоть бы счётчики придумали и кому холодно, п... Счетчики тепла? Так давно существуют, и не только общедомовые, но и индивидуальные квартирные. Кто сильно потливый, пусть ставит их и перекрывает батареи хоть на всю зиму - глядишь, на свою радость достигнет температуры в своей квартире такой величины, при которой старики из соседней квартиры выжить не могут, а дети зарабатывают хронические болезни, которые потом мучают оставшуюся жизнь (о чем молодняк, не умеющий и не желающий думать о других, даже не задумывается).
Такое впечатление, что бухтящие здесь страдальцы по холоду и сырости - сплошные сироты, выросшие в детдомах, где руководство обделило их теплом и лаской.:(

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Гость

14:00:14 10-09-2024

Гость (13:38:12 10-09-2024) Как вы не поймете, чтобы вы не писали- будет так как сказали... в большинстве многоквартирных домов установлены общие счетчики. Общая сумма делится на всех собственников с учетом площадей квартир. А температура в квартире уже зависит от материала стен и общего состояния дома, состояния коммуникаций, расположения самой квартиры, качества ремонта в квартире (окна, батареи и и т.д. и т.п.). В нормальных домах у нормальных собственников даже на первых этажах в отопительный сезон тепло, иногда даже слишком.

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Гость

13:51:00 10-09-2024

Если 16го включат отопление, то пусть мэр даст распоряжениие соцзащите выплачивать субсидию на отопление за сентябрь, пусть в половинном объеме, за полмесяца. А то сильно хитро устроились: май и сентябрь не считают « отопительными» месяцами, не дают субсидию, хотя в квитанциях плата за отопление есть.

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Гость

00:41:16 16-09-2024

Гость (13:51:00 10-09-2024) Если 16го включат отопление, то пусть мэр даст распоряжении... Субсидии за отопление платят с 1 октября. Потому как, отопительный сезон с 1 октября. А то, что наши местные чинуши во главе г.Франка устанавливают свои сроки.... Не канает. Субсидии за отопление с 1 октября по 30 апреля. Все.

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Гость

13:53:48 10-09-2024

по нормативу у граждан в домах отопление включают когда 7 дней дежится минусовая температура на улице. Нарушают? - в суд

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Гость

16:00:26 10-09-2024

Гость (13:53:48 10-09-2024) по нормативу у граждан в домах отопление включают когда 7 дн... это что ж за нормативы такие?? Вроде как пять дней среднесуточная не больше 8 градусов всегда было показателем. А у вас даже в 7 дней минуса, интересно как вы неделю при минусовых температурах проживете без отопления.

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Гость

16:13:16 10-09-2024

Гость (13:53:48 10-09-2024) по нормативу у граждан в домах отопление включают когда 7 дн... Это где такие нормативы? 5 дней среднесуточная не выше +8 должна быть.

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Гость

14:05:43 10-09-2024

На завтра Гисметео +14 обещает по Барнаулу, на послезавтра +15 днем, ветер северный и северо-восточный. Жара прям))))

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Гость

14:12:55 10-09-2024

Гость (14:05:43 10-09-2024) На завтра Гисметео +14 обещает по Барнаулу, на послезавтра +... НЕ сочиняй! ЗАВТРА +16, послезавтра +17, после-послезавтра +20.

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Гость

14:11:15 10-09-2024

Гость (12:07:24 10-09-2024) Всё лето аномальная жара, как в Африке. Хоть сейчас можно вз... Где Вы такой прогноз увидели? В ближайшие дни температура днём выше 17 градусов не поднимется, а 16 сентября днём ожидается 13 градусов, ночью опустится до 3 градусов тепла!

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Гость

14:27:31 10-09-2024

Кто планирует включить мне батарею 16 сентября -фамилии! У всего есть фамилии

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Гость

14:32:49 10-09-2024

Гость (14:27:31 10-09-2024) Кто планирует включить мне батарею 16 сентября -фамилии! У в...
Ты свою назови сначала.

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Гость

15:40:33 10-09-2024

Гость (14:32:49 10-09-2024) Ты свою назови сначала.... да пожалуста: Иванов Иван Иваныч. А ты зачем интересуешься? Ты видать из тех кто батареи мне хочет включить????

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Гость

23:09:53 10-09-2024

Гость (15:40:33 10-09-2024) да пожалуста: Иванов Иван Иваныч. А ты зачем интересуешься? ... Да вынеси вообще свои батареи, хоть все, и навсегда!

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гость

14:47:59 10-09-2024

Не ну мож ожидают 16 сент. Аномальные морозы тода да а так то ведь тепло еще после такого жаркого лета просто кайф.

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Гость

15:01:54 10-09-2024

Гость (11:46:32 10-09-2024) 23 это что тепло что ли? Надо 28, чтобы ходить в трусах и ... Это тепло. Я как раз хожу в трусах и майке, а все мои 3 кота тряпочками лежат от жары на полу. +28 температура нефизиологичная, так париться дома любят боящиеся сквозняком колхозаны...

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Гость

23:21:29 10-09-2024

Гость (15:01:54 10-09-2024) Это тепло. Я как раз хожу в трусах и майке, а все мои 3 кота... Ну, если три кота, то точно нельзя включать отопление. Иначе такая вонища, вообще продыха не будет!

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Гость

15:04:45 10-09-2024

В садиках уже полгруппы на больничном. куда дальше ждать. Садики уже неделю как надо было включить.

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Гость

15:10:24 10-09-2024

Гость (15:04:45 10-09-2024) В садиках уже полгруппы на больничном. куда дальше ждать. Са... Какая температура в садиках? Уж пишите конкретно, а не врите беспричинно. Какой садик, сколько детей на больничном.

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Гость

15:20:14 10-09-2024

Ваши дети на больничном потому, что всё лето, вместо того, чтобы бегать, играть, загорать, купаться, пить молоко и есть фрукты и ягоды, они проторчали рядом с вами, втыкая в телевизор или смартфон и жуя привезённый фаст-фуд, запитая его сладкой жижей. У них тупо отсутствует иммунитет. И вы прётесь с таким "ландышем" к нормальным детям, которым все эти хвори побоку, и, разумеется, цепляете всё подряд. А виноват, разумеется, Пушкин.

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Гость

15:26:24 10-09-2024

Гость (13:21:43 10-09-2024) Если вам +23 холодно - оденьтесь или включите обогреватель. ...
Так регулятор поставьте себя на минимум, когда дадут отопление и платите по минимуму!!!!!!!!
У меня дома прохладно, обогревателя нет но есть маленький ребёнок!!!
В центре куда мы ходим педагогом ходят в куртках, пол холодный а из сменной обуви дети разуваются, и вот уже 4 дня болеем. Если у вас будет такая ситуация вы и возмущаться не будете, переживете такое, потом и поговорим, в садах холодно, в поликлиниках рдеют только люди людей и кондаки на тепло направленны, а в бесплатных больницах, кто в стационарах лежит сейчас. Они тоже шубы на себя и детей обязанны возить, чтобы лечиться???!
Очень единоличный и эгоистичный комментарий!!!!!!

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Гость

15:47:53 10-09-2024

Гость (15:26:24 10-09-2024) Так регулятор поставьте себя на минимум, когда дадут ото... Почему у вас дома холодно? Холодно - это сколько градусов? Зачем избыточно кутали ребенка с рождения, нарушали его терморегуляцию? Что касается поставить на минимум отопление, то это невозможно практически во всём фонде города, не будут сантехники бегать и делать меньше-больше, включат на полную, да и всё

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Гость

16:05:12 10-09-2024

На днях здесь была статья врача об ОРВИ и коронавирусах. Дети болею , так как пошла волна инфекционных заболеваний, а не из-за отсутствия отопления. Если ваш ребенок ходит в детский центр заниматься с педагогами, значит, не такой уж маленький и не нуждается в тепличных условиях. Другое дело новорожденные, но и им не полезно избыточное тепло, возникает потница, мокнет кожа. Что касается стационаров, то от высоких температур там только хуже, нагрузка на сердце, а проветривать обычно нет возможности А вот добавить плед, подходящую одежду, носки вполне реально.

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Гость

16:29:23 10-09-2024

Гость (15:26:24 10-09-2024) и вот уже 4 дня болеем... Что может случиться, если воздух слишком сухой?
• Пересыхание слизистых. В носоглотке возникает неприятная сухость — это снижает иммунитет и делает вас менее устойчивыми перед ОРВИ. Если вы заболеваете респираторной инфекций, то сухость усиливает першение в горле и делает симптомы тяжелее.
• Проблемы с кожей и волосами. Кожа в таких условиях обезвоживается, становится сухой, начинает шелушиться и зудеть. Вы удивляетесь, почему проверенные крема перестали спасать ваши руки зимой? Причина может быть именно в пересушенном батареями воздухе. Волосам пониженная влажность тоже вредит: они становятся ломкими и секутся.
• Высокий риск инфекций. Вирусы и бактерии становятся подвижнее и проще распространяются в сухом воздухе. Но их концентрация падает, когда влажность выравнивается до 40–70%.
• Плохой сон и вялость. Из-за слишком сухого воздуха могут возникнуть головные боли, снижается способность работать, вы можете плохо спать и просыпаться по ночам.

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Гость

23:26:49 10-09-2024

Гость (16:29:23 10-09-2024) Что может случиться, если воздух слишком сухой?• Пересых... Не читайте на ночь популярные медицинские статьи.

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Гость

23:31:50 10-09-2024

Гость (16:29:23 10-09-2024) Что может случиться, если воздух слишком сухой?• Пересых... Известно, что спать лучше в плотно закрытом холодильнике, поставив в него увлажнитель воздуха. Обязательно голодным. Это способствует спокойному, глубокому и продолжительному сну.

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Гость

18:06:29 10-09-2024

Гость (15:26:24 10-09-2024) Так регулятор поставьте себя на минимум, когда дадут ото... Во-первых, регулятор в квартирах, за исключением новостроек, поставить нельзя. Во-вторых, мой комментарий- единственный, основанный не на субъективных ощущениях, а на нормативах, утверждённых ГОСТом. А они не с потолка взяты. Сухой воздух и жара вредны для здоровья, ваших детей в том числе. В-третьих, у меня тоже дети. Только не тепличные, а закалённые, спортивные и поэтому здоровые. Чего и вам желаю!

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Гость.

07:29:31 11-09-2024

Тот,кто говорит, что в домах старой постройки нельзя поставить вентиль на батареи, тот ленив или не хочет в инете почитать, как это сделать. Пригласите любого сантехника, он вам не только скажет, как сделать, но и сделает.

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Гость

10:03:13 11-09-2024

Гость (18:06:29 10-09-2024) Во-первых, регулятор в квартирах, за исключением новостроек,... Как же финны - так и рвутся подрывать здоровье в своих саунах с сухим жарким воздухом? Гнилые люди, насморк это их всё.

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Гость

15:11:37 13-09-2024

Гость (18:06:29 10-09-2024) Во-первых, регулятор в квартирах, за исключением новостроек,... Да воздух вообще вреден для здоровья - в нем живут вирусы и бактерии. Особенно свежий, если в натопленной квартире открыть фрамугу для проветривания - полагается дышать пылью и приятным сигаретным дымком из подъезда.

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Гость

16:04:18 10-09-2024

зачем велосипед изобретатть? возьмем европейские нормы любого среднего города, можно и английские нормы по отоплению взять. Там четко прописано что 12 градусов дома можно отапливать. За нарушение штраф.

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Гость

23:16:01 10-09-2024

Гость (16:04:18 10-09-2024) зачем велосипед изобретатть? возьмем европейские нормы любог... По аглицким нормам в спальне вообще отопление не положено, должен сам надышать под свое одеяло, с двух сторон. И вообще, там рядом Гольфстрим - печка Европы, которого почему-то нет в Сибири. В Сибири живут сибиряки, которые спят зимой в сугробах, а осенью стонут, что им жара.

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Гость

16:14:41 10-09-2024

Хочу тепла в квартире!

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Согрейся!

17:54:16 10-09-2024

Гость (16:14:41 10-09-2024) Хочу тепла в квартире!... Займись секосом!

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V

16:34:17 10-09-2024

Хз, как с аномальными морозами, но в крестах уже крайне прохладно

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бестер

00:59:32 11-09-2024

у нас в 20 градусов уже все в куртках ходят как будто сибиряков не осталось одни приезжие

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Гость

09:57:32 11-09-2024

бестер (00:59:32 11-09-2024) у нас в 20 градусов уже все в куртках ходят как будто сибиря... Это точно сибиряк пишет? Настоящие сибиряки всегда ценили тепло и не ходили даже в прохладную погоду полураздетыми. "Сибиряк печку любит". Потому и здоровье крепким было, что на него не покушались. Знать надо традиции.

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Гость

10:09:43 11-09-2024

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. Ну заплатишь ты в октябре 500 руб, ну не купишь бутылку очередную. Зато в квартире тепло и сухо будет.
Основные большие начисления будут в декабре-феврале. Так что не нойте ......

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Гость

23:05:37 15-09-2024

При чем здесь БТСК? Открывает и закрывает отопительный сезон мэр города, то бишь г.Франк. Это с его руки мы обогреваем улицы весной в +30, а осенью в +15-20. Это он один решает за всех. Так и напрашивается вопрос : какой у него в этом интерес?)))

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