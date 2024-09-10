Жители Бийска жалуются на холод и просят включить отопление

В мэрии наукограда рассказали, когда начнется подача тепла

10 сентября 2024, 09:18, ИА Амител

Батарея / Источник фото: unsplash.com

Жители Бийска начали писать в телеграм-канал мэрии просьбы запустить тепло в дома, школы и детсады, так как люди мерзнут.

Как сообщает "БР", в наукограде осень началась с дождей и холодных ветров, что заставило горожан задаться вопросом о старте отопительного сезона.

В горадминистрации ответили, что подача тепла начнется, когда среднесуточная температура воздуха будет около +8 градусов на протяжении пяти дней.

Впрочем, некоторые бийчане отмечают, что пока спокойно переносят сентябрьские холода с обогревателями, а у кого-то в домах и так тепло.