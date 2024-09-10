Жители Бийска жалуются на холод и просят включить отопление
В мэрии наукограда рассказали, когда начнется подача тепла
10 сентября 2024, 09:18, ИА Амител
Батарея / Источник фото: unsplash.com
Жители Бийска начали писать в телеграм-канал мэрии просьбы запустить тепло в дома, школы и детсады, так как люди мерзнут.
Как сообщает "БР", в наукограде осень началась с дождей и холодных ветров, что заставило горожан задаться вопросом о старте отопительного сезона.
В горадминистрации ответили, что подача тепла начнется, когда среднесуточная температура воздуха будет около +8 градусов на протяжении пяти дней.
Впрочем, некоторые бийчане отмечают, что пока спокойно переносят сентябрьские холода с обогревателями, а у кого-то в домах и так тепло.
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09:28:49 10-09-2024
В Бийске живут Ниф-Нифы. Дома у них из соломы. Продуваемы всеми ветрами.)))
09:42:56 10-09-2024
Погода в Бийске в ближайшие дни: 11.09 +13/ 12.09 +16/ 13.09 +16/ 14.09 +15/ 15.09 +18/ 16.09 +18/ 17.09 +20/ 18.09 +20/ 19.09 +19/ 20.09 +20.
Не выключайте им отопление на лето! Пусть будет по +50 градусов в домах. И соответствующая оплата без всяких субсидий.
09:50:53 10-09-2024
+8 пять дней??? Может три??
10:25:39 10-09-2024
А в Барнауле большинство жадных живут. Из - них к Новому году хоть бы дали
10:34:13 10-09-2024
Бессмысленная трата денег, на улице ещё тепло, Израиль с такой погодой зимой не имеет отопления, наши люди привыкли чтобы температура дома была 30 градусов, но это в советское время за отопление платили копейки, сейчас это тысячи.
10:48:50 10-09-2024
Гость (10:34:13 10-09-2024) Бессмысленная трата денег, на улице ещё тепло, Израиль с так... Люди мерзнут, просят включить отопление. Что значит бессмысленная трата денег?
12:02:53 10-09-2024
Гость (10:48:50 10-09-2024) Люди мерзнут, просят включить отопление. Что значит бессмысл... Как можно мерзнуть, если на улице +20? Что за бред? У кого проблемы с терморегуляцией, идите к врачу. Норматив в помещении+18. У вас меньше +18 в доме, если на улице +20?
12:26:33 10-09-2024
Гость (12:02:53 10-09-2024) Как можно мерзнуть, если на улице +20? Что за бред? У кого ... До вас не дойдет - вы строевым шагом ходите под марши нормативов и инструкций.
10:52:52 10-09-2024
Гость (10:34:13 10-09-2024) Бессмысленная трата денег, на улице ещё тепло, Израиль с так... .
Бедным дают субсидии, а богатые просто жадные
11:07:33 10-09-2024
Гость (10:34:13 10-09-2024) Бессмысленная трата денег, на улице ещё тепло, Израиль с так...
Ну вы еще не мойтесь. Тоже экономия!
17:09:58 10-09-2024
Телефона-телеыона, чукча кушать хочет!!!