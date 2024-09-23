Зеленский не считает вторжение в Курскую область "оглушительным успехом"

Президент Украины заявил, что его не беспокоят исторические достижения, он сосредоточен на настоящем

23 сентября 2024, 14:15, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Владимир Зеленский усомнился в успехе вторжения ВСУ в Курскую область.

В интервью The New Yorker он сказал, что не может назвать это нападение "оглушительным успехом" и что оно не поможет завершить конфликт. Тем не менее эта операция показала партнерам Киева, на что он способен, отметил президент.

По его словам, журналисты вправе задаваться вопросом, стала ли операция "историческим провалом или успехом", но пока "судить слишком рано".

"Однако меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем", – признался Зеленский.

До этого Зеленский заявил, что его "мирный план" полностью готов.