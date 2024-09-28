В ГД не исключили применения ядерного оружия при разрешении Киеву на удары вглубь РФ

По словам Андрея Картополова, принимать решение об использовании ЯО будет верховный главнокомандующий

28 сентября 2024, 11:46, ИА Амител

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" / Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Разрешение Киеву на дальнобойные удары вглубь России может стать основанием для применения Россией ядерного оружия, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Это может стать основанием, но принимать решение будет верховный главнокомандующий", – сказал депутат, сославшись на обновленную доктрину.

При этом он уточнил, что для принятия этого решения есть много факторов, а потому "однозначно заявлять нельзя, но и исключать тоже".

25 сентября Владимир Путин предложил внести в ядерную доктрину изменения, по которым агрессия против РФ со стороны государства без ядерного оружия при поддержке страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение.

После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что озвученные президентом изменения являются определенным сигналом для недружественных стран.