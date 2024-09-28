В ГД не исключили применения ядерного оружия при разрешении Киеву на удары вглубь РФ
По словам Андрея Картополова, принимать решение об использовании ЯО будет верховный главнокомандующий
28 сентября 2024, 11:46, ИА Амител
Разрешение Киеву на дальнобойные удары вглубь России может стать основанием для применения Россией ядерного оружия, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Это может стать основанием, но принимать решение будет верховный главнокомандующий", – сказал депутат, сославшись на обновленную доктрину.
При этом он уточнил, что для принятия этого решения есть много факторов, а потому "однозначно заявлять нельзя, но и исключать тоже".
25 сентября Владимир Путин предложил внести в ядерную доктрину изменения, по которым агрессия против РФ со стороны государства без ядерного оружия при поддержке страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение.
После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что озвученные президентом изменения являются определенным сигналом для недружественных стран.
11:56:07 28-09-2024
Им там хорошо, кругом бункера и метро.
А у нас тополя да ясени
14:13:29 28-09-2024
Если грянет,погибнут все и все.
21:31:22 28-09-2024
Однако применение РФ ядерного оружия против БЕЗЪЯДЕРНОЙ(!) Украины не даст ли Западу столь же веское "основание" вооружить Киев ракетами с адекватно ядерной начинкой, дабы тот в качестве ответной меры мог применить их против Москвы? Что тогда?
В случае такого накликанного возмездия кое-кто, разумеется, безопасно отсидится в своём бункере глубоко под землёй... А каковыми последствиями оно аукнется десяткам или даже сотням тысяч мирных граждан, которым негде будет укрыться?
10:46:13 30-09-2024
Гость (21:31:22 28-09-2024) Однако применение РФ ядерного оружия против БЕЗЪЯДЕРНОЙ(!) У... Не пори чушь - ей больно.