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Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 5 октября

Торговые площадки разместятся по шести адресам

05 октября 2024, 08:09, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле субботу, 5 октября, сообщили в администрации города.

Закупиться овощами, фруктами, мясом, кондитерскими изделиями и другими продуктами можно будет по шести адресам:

  • проспект Ленина, 71 (у ТЦ "Россия");
  • улица Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);
  • площадь Народная;
  • улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • проспект Красноармейский, 36 (перед рестораном "Опера");
  • п. Южный, улица Чайковского, 21а (перед ДК "Южный").

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 28 сентября. Жители Барнаула потратили на них почти 4,7 млн рублей.

Барнаул Продукты

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