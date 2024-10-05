Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 5 октября

Торговые площадки разместятся по шести адресам

05 октября 2024, 08:09, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле субботу, 5 октября, сообщили в администрации города.

Закупиться овощами, фруктами, мясом, кондитерскими изделиями и другими продуктами можно будет по шести адресам:

проспект Ленина, 71 (у ТЦ "Россия");

улица Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);

площадь Народная;

улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

проспект Красноармейский, 36 (перед рестораном "Опера");

п. Южный, улица Чайковского, 21а (перед ДК "Южный").

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 28 сентября. Жители Барнаула потратили на них почти 4,7 млн рублей.