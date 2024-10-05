Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 5 октября
Торговые площадки разместятся по шести адресам
05 октября 2024, 08:09, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле субботу, 5 октября, сообщили в администрации города.
Закупиться овощами, фруктами, мясом, кондитерскими изделиями и другими продуктами можно будет по шести адресам:
- проспект Ленина, 71 (у ТЦ "Россия");
- улица Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);
- площадь Народная;
- улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- проспект Красноармейский, 36 (перед рестораном "Опера");
- п. Южный, улица Чайковского, 21а (перед ДК "Южный").
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 28 сентября. Жители Барнаула потратили на них почти 4,7 млн рублей.
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