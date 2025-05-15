Ушел из дома ночью. Жители алтайского села рассказали о подростке, утонувшем в озере
Односельчане, полицейские, поисковики "ЛизаАлерт" обходили все постройки, нежилые дома, лесополосы и территорию местного пруда
15 мая 2025, 15:37, ИА Амител
В селе Маяк Чарышского района нашли погибшим 16-летнего парня. 11 мая он ушел из дома, вечером 14 мая отряд "ЛизаАлерт" опубликовал информацию, что мальчика нашли погибшим.
Издание "КП-Барнаул" пообщалось с жителями села Маяк и выяснило подробности поиска подростка. 10 мая около 23:00 он еще был с семьей, пишут журналисты.
"Когда все легли спать, подросток вышел из дома. Вероятно, решил прогуляться с друзьями. Отец Саши проснулся около двух часов ночи и обнаружил, что сына нет", – сообщает издание.
В первый день после исчезновения Сашу искали всем селом. По камерам наблюдения удалось установить, что около пяти утра 11 мая подросток и его приятель проходили мимо местного магазина. Молодые люди двигались в сторону своих домов, однако Саша домой так и не пришел.
Ориентировки сообщали, что мальчик был одет в кофту, штаны, а на ногах были шлепанцы. Предполагалось, что вряд ли в таком виде 16-летний парень планировал сбежать из дома. Односельчане, полицейские, поисковики "ЛизаАлерт" обходили все постройки, нежилые дома, лесополосы, территорию местного пруда.
"Искусственный пруд был построен по проекту под рыболовство. 14 мая поисковая группа обходила территорию пруда еще утром, но там ничего не нашли, а вечером того же дня на берегу обнаружили телефон и шлепки. Сразу же на место пригнали лодки, начали просматривать дно. Планировали даже слить воду, пригнали технику, и тут Сашу нашли…" – цитирует "КП" местную жительницу.
По словам сельчан, мальчик рос в благополучной многодетной семье, был старшим ребенком. Учителя отзывались о нем только положительно. Тело подростка отправили на экспертизу, которая установит точную причину смерти. Дата похорон будет известна чуть позднее.
15:43:37 15-05-2025
"Когда все легли спать, подросток вышел из дома. Вероятно, решил прогуляться с друзьями." - то есть вот это считается нормально что все легли спать, а подросток пошёл барогозить куда-то с пацанами по селу???
Нормально так родители проследили за ребёнком.
16:48:35 15-05-2025
- (15:43:37 15-05-2025) "Когда все легли спать, подросток вышел из дома. Вероятно, р... Вы никогда не жили в селе и у вас никогда не было ребенка-подростка
09:40:28 16-05-2025
- (15:43:37 15-05-2025) "Когда все легли спать, подросток вышел из дома. Вероятно, р... Вообще, нормально. Вы после 23 у спутника проедьте, или в сторону Черёмного. Там такие и шарохаются в это время.
16:24:35 15-05-2025
вероятно всего это убийство потому что шлепки и телефон скорее всего подложили
если у трупа в легких нет воды из этого пруда значит убили
18:09:50 16-05-2025
выпил и полез окупнуться. вот и все (((( и не жил и не видел ничего...ни за что погиб